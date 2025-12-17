La fecha y la hora en la que RTVE revelará quién presentará sus campanadas tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Silvia Abril y Andreu Buenafuente darán las Campanadas de TVE. (Europa Press)

¡Ya esta todo listo para una de las épocas más esperadas del año! Este martes, 16 de diciembre, RTVE ha presentado su programación navideña con la que hará que sus televidentes se sientan Como en casa. Además de mostrar sus grandes apuestas para la Navidad, uno de los temas que se tocaron en la cita llevada a cabo en el Teatro Real ha sido el de las Campanadas 2025-2026.

Después de tener todo atado para estas festividades navideñas, una amarga noticia hizo que todo se tambalease. La cadena pública había apostado por Andreu Buenafuente y Silvia Abril para despedir el año 2025. Sin embargo, el estado de salud del cómico le ha imposibilitado asumir el emblemático directo del 31 de diciembre. El inesperado comunicado del catalán provocó que, a su vez, su pareja y compañera de profesión causase también baja laboral.

Todo ha tenido lugar después de que el también productor hiciese un parón temporal en su actividad profesional debido al exceso de carga laboral y un episodio de estrés. La pausa del presentador de televisión afectó en primera instancia a sus compromisos con la SER y Futuro Imperfecto. Sin embargo, nada hacía presagiar que su complicada situación personal se extendería también a las campanadas.

¿Quiénes darán las campanadas en RTVE?

La ausencia de Buenafuente y Abril ha obligado al ente público a buscar una nueva pareja de presentadores en plena cuenta atrás para la Nochevieja. En la rueda de prensa llevada a cabo con diferentes medios, entre ellos Infobae España, por la programación de Navidad, la corporación ha asegurado que ya conoce los rostros que acompañarán a sus televidentes en la despedida del 2025. Sin embargo, ha dejado a la audiencia con la miel en los labios, pues han optado por guardarse su gran secreto unos días más.

El presentador catalán ha emitido un comunicado en el que explica que no podrá ponerse al frente de la última noche del año por sus problemas de salud: "No tengo que acelerar una recuperación". (X @RTVE_Com)

“RTVE dará a conocer los presentadores de las Campanadas este jueves, 18 de diciembre, a las 20:30 horas en La 1″, ha anunciado María Eizaguirre, dejando a todos con una gran incógnita. Al parecer, la buena nueva saldrá a la luz durante la emisión de Aquí la Tierra, espacio presentado por Jacob Petrus. Además, volverán a hacerse eco de la noticia en el Telediario 2, emitido de 21:00 horas a las 21:40 horas. No cabe duda que la entidad ha estado trabajando a contrarreloj para sustituir cuanto antes a las que fueron sus dos grandes apuestas. Prueba de ello es que en un tiempo récord, hayan vuelto a tener todo encausado para estas navidades.

"A las puertas del 70 aniversario, hemos puesto mucho empeño para que esa magia se plasme en la programación que hemos diseñado todos“, ha detallado Sergio Calderón, director de TVE, poco antes de dar paso al vídeo promocional en el que se ha podido ver a los rostros de TVE bailando para presentar “la casa de la Navidad”. Acto seguido, Calderón ha asegurado que el ente público sigue ”trabajando con las mejores caras de la televisión y los mejores equipos profesionales para que las familias se sientan estos días como en casa”.