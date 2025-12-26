España

El estrés por el dinero ya es uno de los principales factores de envejecimiento: acelera la edad biológica del corazón

Un estudio de la Mayo Clinic advierte que la presión financiera y la inseguridad alimentaria aceleran el envejecimiento del corazón y aumentan el riesgo de mortalidad

Guardar
Cómo manejar el estrés financiero
Cómo manejar el estrés financiero Credito: pexels

La preocupación por la economía doméstica y la incertidumbre ante la alimentación diaria han emergido como los factores más determinantes en la aceleración del envejecimiento biológico y el aumento del riesgo de mortalidad, según un análisis reciente publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings.

Esta investigación, que ha evaluado en profundidad la influencia de los determinantes sociales de la salud sobre el envejecimiento cardíaco, ha subrayado que tanto el estrés financiero como la inseguridad alimentaria superan en impacto a los factores de riesgo clásicos asociados a las enfermedades cardiovasculares.

El estudio, atribuido a la Mayo Clinic, se ha fundamentado en una muestra transversal de 280.323 personas adultas atendidas en este centro sanitario estadounidense entre los años 2018 y 2023.

Impacto de los determinantes sociales

El análisis señala con claridad que la presión financiera y la inseguridad respecto a la comida han sido los factores que han mostrado un mayor efecto adverso sobre el estado biológico del corazón tanto en el conjunto de la población como al analizar separadamente hombres y mujeres.

Esta constatación, según el doctor Amir Lerman, del Departamento de Medicina Cardiovascular de Mayo Clinic en Rochester (Estados Unidos), tiene una doble interpretación.

Si bien los factores de riesgo tradicionales no afectan con la misma intensidad a todos los pacientes, existen elementos sociales apenas explorados en las consultas que podrían tener un papel determinante y, potencialmente, reversible en la trayectoria del envejecimiento cardiaco.

Hombre con problemas de corazón
Hombre con problemas de corazón (Shutterstock)

El propio Lerman ha incidido en que esta investigación renueva la atención sobre el papel determinante que desempeñan los determinantes sociales de la salud en el envejecimiento del corazón y la mortalidad.

Según su valoración, detectar de forma precisa los factores sociales que más contribuyen al envejecimiento cardíaco permite orientar las intervenciones preventivas en el ámbito comunitario y dota a los profesionales sanitarios de herramientas para diseñar abordajes más centrados en cada paciente, en función de sus circunstancias vitales y su contexto social.

Diferencia de la edad cardíaca

El diseño ha incluido la recopilación sistemática de datos a través de cuestionarios específicos que exploran distintas facetas del entorno social y económico: desde el nivel de actividad física, la red de apoyo social, la estabilidad residencial, las dificultades económicas o la necesidad de transporte hasta los hábitos nutricionales y los recursos educativos.

Al analizar estos parámetros sociales, los investigadores han aplicado modelos avanzados de ecuaciones estructurales para poner en relación estos determinantes con los factores convencionales de riesgo cardiovascular y la denominada “diferencia de edad cardíaca”.

Esta última se ha calculado a partir de electrocardiogramas mejorados mediante inteligencia artificial, lo que ha permitido estimar la edad biológica del corazón en comparación con la cronológica del paciente. Así, una mayor discrepancia entre ambas sugiere que el órgano está más envejecido de lo que corresponde por edad, elevando de manera significativa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en el futuro.

Una novedosa cirugía realizada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid permite el primer trasplante de corazón parcial a un bebé de 7 meses. (Hospital Gregorio Marañón)

De acuerdo con lo expuesto por el doctor Lerman, el aumento en la esperanza de vida y la carga de enfermedades crónicas en edades avanzadas ha promovido durante la última década un cambio de foco en la atención primaria, ahora orientada hacia un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida.

Esta evolución, ha puntualizado, ha incentivado la búsqueda de nuevas métricas que permitan evaluar con mayor precisión el envejecimiento biológico, más allá de los factores convencionales.

El estudio finaliza con un llamamiento explícito del equipo investigador en el que se reclama un mayor esfuerzo para identificar y gestionar estos determinantes sociales desde la consulta, de cara a revertir el envejecimiento biológico y mejorar el pronóstico de las enfermedades cardiacas.

Temas Relacionados

CienciaEnvejecimientoEstrésProblemas CardiovascularesCorazónEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Tras registrar la cifra de desembolso más alta de su historia tanto en diciembre como en el conjunto de 2025, la Seguridad Social encara el nuevo año con una revalorización general del 2,7%

El gasto en pensiones cierra

Colate cumple su sueño con su hijo Nicolás: el plan familiar con el que celebran la Navidad en España

El hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su Nochebuena junto a su hijo con Paulina Rubio

Colate cumple su sueño con

Anchoas en lata: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Esta conserva ayuda a proteger el sistema cardiovascular y contribuye a la salud ósea y dental

Anchoas en lata: propiedades, beneficios

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España:

Estas son las obras de mejora que puedes realizar en tu vivienda en 2026 para aplicar deducciones de hasta el 60% en el IRPF

Los propietarios podrán desgravar parte de los gastos por reformas que reduzcan el consumo energético y alcancen calificaciones A o B tras la prórroga a los incentivos fiscales aprobada por el Gobierno

Estas son las obras de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mapa de la DGT, en

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

ECONOMÍA

El gasto en pensiones cierra

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

Estas son las obras de mejora que puedes realizar en tu vivienda en 2026 para aplicar deducciones de hasta el 60% en el IRPF

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La Justicia ratifica el despido de un cartero tras 17 años de servicio por negarse a una prueba de alcoholemia

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”