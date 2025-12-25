Cómo ha evolucionado el precio de compraventa de la vivienda en 2025: de los 5.114 €/m2 de Baleares a los 763 euros de Ciudad Real

Los datos de la evolución de la vivienda de compraventa han sido extraídos de Idealista (Montaje Infobae)

La crisis de la vivienda se ha acentuado este 2025, convirtiéndose en la principal preocupación de los ciudadanos de España, muy por encima de otras cuestiones como la inflación, la inmigración o la situación económica. En concreto, según el último Eurobarómetro, el 36% de los españoles consultados identifican la vivienda como el principal problema nacional, 10% más que el anterior sondeo realizado en primavera.

Por detrás queda la inflación, mencionada por el 23% de los españoles encuestados, y, con un 17%, la inmigración y la situación económica. La preocupación de los españoles no es infundada. El precio de la vivienda ha registrado subidas interanuales en todas las comunidades autónomas, llegando incluso a superar los valores de la crisis del ladrillo de 2007.

Según los datos de Idealista sobre los precios de compraventa de vivienda usada, esta ha registrado una subida del 16,1% interanual durante noviembre, situándose de media en 2.605 euros el metro cuadrado. Aún así, esta media queda muy lejos de los 5.114 euros por metro cuadrado de Baleares y de los 1.023 euros por metro cuadrado de Extremadura, las más cara y más barata respectivamente.

A nivel autonómico, las subidas de precios están lideradas por la Región de Murcia, que ha subido un 23,5% este año, situándose en 1.665 euros por metro cuadrado en noviembre. La segunda en cuanto a incrementos es Cantabria (aumento de 19,6%), que cierra noviembre con 2.065 euros por metro cuadrado, y, en tercer lugar, Andalucía, que cierra noviembre con un precio medio de 2.735 euros por metro cuadrado, un 19,3% más que a comienzos de año.

Del lado opuesto se encuentran la Ciudad Autónoma de Ceuta, que registró la única caída de precio, terminando noviembre con un coste medio de 2.321 euros por metro cuadrado (-1,1%). La que registra una menor subida es Extremadura, pasando de 960 euros por metro cuadrado a 1.023 euros (+6,6%), seguida de Castilla-La Mancha, que termina noviembre con un precio medio de 1.027 euros, un 10,1% más que en enero.

Extremadura y Castilla- La Mancha no solo representan las menores subidas, sino que registran los precios más bajos para la compraventa a finales de año, con 1.023 y 1.027 euros por metro cuadrado respectivamente. El podio de precios bajos lo cierra Castilla y León, con un precio medio de 1.287 euros. Por el contrario, las que han registrado mayores aumentos no terminarán el año como las comunidades más caras. Baleares, Comunidad de Madrid y País Vasco registran los precios más elevados, siendo la media de 5.114 euros, 4.491 euros y 3.376 euros por metro cuadrado respectivamente.

Las provincias del Mediterráneo, entre las más caras de España

En cuanto a la evolución de precios por provincias, existe una gran disparidad dependiendo de la ubicación geográfica. Centrándonos en las regiones del Mediterráneo, Cataluña presenta subidas anuales en sus cuatro provincias. Barcelona y Girona cierran el año alcanzando máximos históricos de 3.084 y 2.636 euros por metro cuadrado respectivamente. Por su parte Lleida y Tarragona han subido un 5,6% y 9,5% anual, pero siguen lejos de sus máximos, registrados en la crisis del ladrillo. Este año cierran con precios medios de 2.076 y 2.120 euros por metro cuadrado.

En la Comunidad Valenciana solo Alicante ha superado el techo de la crisis inmobiliaria, cerrando el año con precios medios de 2.670 euros por metro cuadrado. La provincia de Valencia roza su máximo histórico, de octubre de 2006 (+0,9%), y cierra 2025 con precios medios de 1.926 euros. Castellón, sin embargo, pese a subir un 12,9% anual, marca un precio medio un 23,6% inferior a su máximo histórico de julio de 2007. En noviembre su precio medio es de 1.492 euros por metro cuadrado.

La Región de Murcia cierra 2025 con un precio medio para la compraventa de 1.665 euros por metro cuadrado, un 6,8% inferior a su máximo histórico de septiembre de 2006. Por último, Baleares presenta también máximos históricos desde octubre, cerrando 2025 con un precio medio de 5.114 euros por metro cuadrado, lo que la convierte en la provincia con los precios más altos de toda España.

Disparidad entre Málaga y el resto de provincias de Andalucía

En cuanto a las ocho provincias que conforman Andalucía, solo una de ellas ha superado sus máximos históricos de la burbuja: Málaga. Situando se precio medio de compraventa en 4.024 euros por metro cuadrado, siendo la cuarta provincia más cara de España y creciendo un 16% interanual. La diferencia con el resto de provincias de la autonomía es notable. La segunda con los precios más elevados al cierre de 2025 es Cádiz, donde la compraventa se encuentra en 2.229 euros por metro cuadrado, un 1,9% por debajo de su récord de abril de 2007.

La provincia con precios más bajos de la comunidad son Jaén, con 852 euros por metro cuadrado, lo que representa solo una subida del 2,5% desde enero. Seguida de Córdoba, que termina 2025 con un precio medio de compraventa de 1.284 euros por metro cuadrado, un 8,1% más que en enero. La tercera por la cola es Almería, con un precio de 1.496 euros, lo que implica una subida del 18,7% desde enero.

En un rango medio se encuentran las provincias de Sevilla, Granada y Huelva. La primera cierra 2025 con un precio de 1.825 euros por metro cuadrado, un 7,4% por debajo de su máximo histórico de marzo de 2008 y una subida de 16,1% desde enero. Granada por su parte presenta un precio medio de 1.700 euros por metro cuadrado, un 13,7% más que en enero de este año. Por último, Huelva aumenta desde enero un 9,3% sus precios, cerrando 2025 en 1.626 euros por metro cuadrado.

El norte, un abismo entre Guipúzcoa y Ourense

En el norte de España, las provincias presentan muchas diferencias en cuanto a los precios de compraventa. La más cara en 2025 es Guipúzcoa, que termina el año con un precio medio de 4.124 euros por metro cuadrado, siendo la tercera más cara de España -superada solo por Madrid y Baleares- y una variación de 9,7% respecto al mes de enero. Dentro del País Vasco, la sigue Vizcaya, con un precio de 3.254 euros por metro cuadrado (11,9% más que en enero). Por último, Álava cierra el año registrando preciso de 3.376 euros por metro cuadrado, lo que implica un aumento del 6,5% desde enero.

En la región norte, la provincia con los precios más bajos es Ourense, que cierra el año con costes medios de 1.049 euros el metro cuadrado, bajando un 3% el precio respecto a enero. Las siguientes en ese aspecto también pertenecen a Galicia. Lugo, con una subida de 5,1% respecto a enero, cierra 2025 con un precio medio de 1.089 euros por metro cuadrado. A Coruña, con 1.483 euros por metro cuadrado, cierra el año con una subida de 13,1%. Por último, dentro de la autonomía, Pontevedra registra precios medios de 1.806 euros por metro cuadrado, una subida del 8% desde enero.

Cantabria, por su parte, es la provincia de esta región donde más ha subido el precio medio de compraventa a lo largo de 2025 (19,6%), cerrando el año con 2.065 euros por metro cuadrado, 338 euros más que en enero. La siguiente es Asturias, con un aumento del 18,1% y un precio medio de 1.699 euros. Por último, Navarra. después de una subida del 7,9% desde enero, registra a final de año precios de 1.839 euros por metro cuadrado.

Castilla y León, Aragón y La Rioja

Dentro de Aragón los precios de compraventa de vivienda son dispares entre sus tres provincias. Huesca y Zaragoza presentan precios por debajo de la media de España (2.605 euros por metro cuadrado), con medias de 1.691 euros y 1.669 euros por metro cuadrado respectivamente, lo que implica subidas desde enero de 9,5% y 16,3% respectivamente. Completa la comunidad Teruel, la quinta a nivel nacional con los precios más bajos, que cierra 2025 con un precio de 921 euros por metro cuadrado y una subida de 0,2% respecto al mes de enero.

La subida de precios en las provincias que conforman Castilla y León es progresiva. Dentro de la comunidad autónoma, la que presenta mayores precios al cierre de 2025 es Salamanca, seguida de Valladolid y Segovia, con 1.539 euros, 1.513 euros y 1.335 euros por metro cuadrado, con subidas desde enero entre el 8,1% y el 9,9%. Por el contrario, Zamora Ávila y León son las más económicas dentro de la autonomía, con precios de 980 euros, 1.023 euros y 1.082 euros por metro cuadrado, siendo Zamora la que menos sube, con un incremento de solo 0,5% respecto a enero.

En el medio se encuentran Palencia, Soria y Burgos, con precios medio por metro cuadrado de 1.176 euros, 1.185 y 1.263 euros respectivamente. Fuera de Castilla y León, pero con unos precios similares se encuentra La Rioja, que cierra 2025 con un precio medio de 1.449 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 8,5% respecto al precio con el que arrancó el año.

Castilla-La Mancha y Extremadura, las más económicas

Los precios más bajos por provincias los registra Castilla-La Mancha, con Ciudad Real como la región con los precios de compraventa más bajos de España, con una media de 763 euros por metro cuadrado, la segunda más barata es Jaén (Andalucía), pero la tercera también es manchega. En concreto, los precios medios en Cuenca rondan los 867 euros por metro cuadrado. De enero a noviembre, estas provincias han elevado sus precios un 4,1% y 4,6% respectivamente.

Dentro de la comunidad, la siguiente con los precios más bajos es Toledo, que cuenta con una media para la compraventa de 1.068 euros, muy lejos de su máximo histórico, registrado en la antesala de la crisis de 2008 -todas las provincias de la autonomía son de esa época-. Guadalajara, con 1.474 euros se posiciona como la más cara, seguida de Albacete, con una media de 1.185 euros por metro cuadrado, subiendo 14,9% y 2,2% desde enero respectivamente.

Por su parte, las provincias de Extremadura se encuentran entre las diez más económicas de España, con precios medios de 1.004 euros por metro cuadrado para Badajoz y 1.044 euros para Cáceres. Desde enero hasta la fecha, la primera ha subido una media de 61 euros en la compraventa, mientras que la segunda se ha elevado 64 euros a lo largo del año.

Islas Canarias

Canarias coloca a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas dentro de las diez provincias con los precios más caros de España. La primera de ellas, la quinta a nivel nacional, finaliza el año con una media de 3.302 euros por metro cuadrado, subiendo un 8,9% respecto a enero (269 euros más). Por su parte, Las Palmas finaliza 2025 con precios medios de 2.857 euros, un 8,3% de subida desde enero (218 euros).

Madrid, la capital sube 640 euros desde enero

Por último, en la Comunidad de Madrid, la provincia registra mes a mes su precio más elevado, dejando atrás los máximos históricos de la crisis del ladrillo. Este 2025 cierra el año con un precio medio de compraventa de 4.491 euros el metro cuadrado, lo que implica una subida del 16,6% desde enero, o lo que es lo mismo, comprar una vivienda usada en Madrid, según los datos de Idealista, cuesta de media 640 euros más que en enero.

Pese a que la vivienda es el principal problema de los españoles, se espera que siga creciendo en 2026 hasta un 6%, lo que tensionaría aún más el mercado, por lo que las medidas para frenar esta subida, como la posibilidad de acelerar la construcción, la vivienda social o incentivar -o sancionar- a los propietarios de pisos vacíos, servirán para frenar el alza de los precios.