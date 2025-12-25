Antonia San Juan pone fecha al final de su tratamiento contra el cáncer: “Mi última quimio será el 30 de diciembre”

Antonia San Juan ha querido cerrar este 2025 con una noticia esperanzadora para todos sus seguidores. La actriz canaria ha anunciado cuándo será su última sesión de quimioterapia: el próximo 30 de diciembre, un hito importante en su tratamiento contra el cáncer y un motivo de alegría en plena Navidad.

Una feliz noticia que ha compartido con motivo del día de Nochebuena a través de sus redes sociales, donde ha compartido cómo había pasado la velada: “He pasado una noche tranquilita, cenando con mi ex. Es mi familia, mi compañero, mi mejor amigo”, ha escrito. La mesa estaba preparada para dos, y aunque no desveló la identidad de su acompañante, todo apunta a que compartió la velada con su expareja Luis Miguel Seguí, con quien mantiene una relación de amistad sólida y varios proyectos profesionales en común.

Pero, más allá de la compañía, lo que realmente ha marcado estas fechas para la actriz ha sido la evolución de su tratamiento. Antonia compartió que tras una reciente revisión médica, los resultados de su analítica fueron “perfectos”, según palabras de su doctora, y que todo sigue según lo previsto hasta llegar a la última quimioterapia. Esta noticia, sin duda, ha sido el mejor regalo de Navidad que podía recibir.

La actriz y directora de cine Antonia San Juan. (ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS)

Durante estos días, la actriz ha sido especialmente prudente y ha evitado salir mucho a la calle para no resfriarse y poder acudir a la cita más importante antes de acabar el año. “Hace mucho frío en Madrid y no quería jugármela, resfriándome y teniendo que posponer la última quimio: 30 de diciembre”, explicó junto a una fotografía en la que se la ve sonriente y llena de optimismo.

Para celebrar esta pequeña gran victoria, Antonia optó por un plan sencillo pero significativo: una cena especial en un restaurante. “Buscamos un restaurante de comida buena y allí pusimos el huevo. Estoy contenta”, compartió en sus redes, mostrando la alegría que le provoca cerrar este capítulo de su tratamiento con buen ánimo y rodeada de cariño.

Desde que anunció que estaba enferma, Antonia San Juan ha demostrado una gran cercanía con su público. Ha mostrado tanto los momentos difíciles como los pequeños avances, convirtiendo sus redes sociales en un espacio de sinceridad y fuerza. Cada publicación transmite positividad y gratitud hacia quienes la han acompañado y apoyado durante estos meses tan complicados.

La actriz Antonia San Juan durante el programa 'Late Xou'. (RTVE)

Si todo continúa según lo previsto, la actriz completará su ciclo de quimioterapia el próximo 30 de diciembre. A partir de ese momento, solo quedará esperar los resultados que determinarán los siguientes pasos en su recuperación. Para Antonia, cada avance es un motivo para celebrar y un recordatorio de que cada día puede ser una oportunidad para ser feliz, incluso en medio de la adversidad.

Antonia San Juan revela en sus redes sociales que le han detectado un cáncer de garganta. (Europa Press)

Con esta actualización, Antonia San Juan deja un mensaje muy claro: la vida sigue y es posible encontrar alegría aún en los momentos más complicados. Su actitud positiva y su cercanía con sus seguidores convierten esta Navidad en una de las más especiales y es que no deja de recibir ánimos y mensaje de apoyo en esta etapa tan complicada para ella.