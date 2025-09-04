España

Antonia San Juan anuncia a través de Instagram que padece cáncer: “Voy a hacer todo lo posible por curarme”

La actriz canaria, de 64 años, ha compartido en sus redes un emotivo vídeo donde explica su diagnóstico y la decisión de retirarse temporalmente del teatro

Alba García

Por Alba García

Guardar
La actriz Antonia San Juan
La actriz Antonia San Juan posa en la alfombra rosa previa a la gala de la 38 edición de los Premios Goya. (Raúl Terrel / Europa Press)

La actriz Antonia San Juan, 64 años, ha dado a conocer una de las noticias más duras de su trayectoria personal y profesional. La actriz y directora canaria ha anunciado a través de un vídeo en Instagram que padece cáncer, un diagnóstico que ha recibido tras meses de molestias en la garganta y una serie de pruebas médicas.

“Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales”, ha explicado la intérprete, visiblemente serena, en un vídeo que rápidamente ha dado la vuelta en redes sociales.

Tras aquella consulta, San Juan fue remitida al especialista: “Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico”. Fue en ese momento cuando, con franqueza y sin rodeos, ha dicho las palabras que nadie desea pronunciar: “Tengo cáncer”.

Antonia San Juan en una
Antonia San Juan en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @antonia_san_juan)

Por ahora, la actriz se encuentra a la espera de conocer los resultados completos de la biopsia para determinar el tipo exacto de cáncer y el tratamiento que deberá seguir. “Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento”, ha explicado.

Aun así, su mensaje ha estado cargado de confianza: “Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan”. Ese camino, sin embargo, trae consigo una decisión profesional nada fácil: alejarse temporalmente de los escenarios para centrarse en su salud. “Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender La ropa vieja de Cuca que estaba ya preparada”, ha lamentado con un tono que, pese a la noticia, no dejaba de transmitir fuerza.

La actriz también ha querido dejar claro que afronta esta etapa con la misma entereza con la que ha vivido su carrera: “Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión”. Y ha terminado su vídeo con un agradecimiento a todos los que la rodean: “Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa, pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias”.

Antonia San Juan en una
Antonia San Juan en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @antonia_san_juan)

Como era de esperar, la respuesta no tardó en llegar. En cuestión de minutos, su publicación se llenó de mensajes de apoyo de amigos, compañeros de profesión y seguidores. La presentadora Nuria Roca le dedicó un corazón, Jorge Cadaval, de Los Morancos, le escribió: “Aquí estamos contigo amiga, un besazo”, y el director Félix Sabroso le dejó un mensaje cargado de afecto: “Te queremos mucho y te admiramos más”.

Las redes sociales se han convertido en un muro de cariño para San Juan, que afronta ahora un parón obligado en su carrera teatral para tratarse el cáncer que padece. Un descanso que sus seguidores esperan que sea breve.

Temas Relacionados

Antonia San JuanCáncerInstagramFamosos EspañaGente EspañaEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica todo lo que debes saber sobre los cacheos: “Se realizarán siempre respetando la dignidad de la persona”

Se trata de una de las intervenciones más comunes que puede realizar un policía, pero al mismo tiempo una de las más desconocidas por los ciudadanos

Un Inspector Jefe de la

Un hombre encuentra unos cupones de lotería ocho meses después y termina ganando 560.000 euros

El agraciado había olvidado los boletos viejos en un almacén y los encontró más de 200 días después

Un hombre encuentra unos cupones

Exteriores confirma que hay dos españoles entre los 18 heridos en el accidente del funicular en Lisboa, que ha causado 15 muertes

Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores descarta que haya alguna víctima mortal de nacionalidad española

Exteriores confirma que hay dos

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios? Todo lo que debes saber si tienes mascota antes de hacer la declaración de la Renta

Así afecta la Ley de Bienestar Animal en la deducción del coste de ciertos tratamientos dependiendo de si eres particular o autónomo

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios?

El emotivo reencuentro de Mikah y Casey: una mona araña víctima de tráfico ilegal y un fotógrafo rescatista

Años después de acompañarla en su proceso de reintegración, la primate le ofreció un abrazo para recibirlo como la primera vez

El emotivo reencuentro de Mikah
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Inspector Jefe de la

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica todo lo que debes saber sobre los cacheos: “Se realizarán siempre respetando la dignidad de la persona”

Un hospital de Indonesia realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

El Gobierno contrata un seguro para cubrir los daños que causan los aviones que luchan contra los incendios: hasta 50 millones por siniestro

Así es el nuevo misil que quiere comprar España: se une a Alemania en la adquisición del Taurus Neo

Ayuso se gasta 1,9 millones en habilitar más plazas para menores mientras endurece su política migratoria para quitar votos a Vox

ECONOMÍA

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios?

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios? Todo lo que debes saber si tienes mascota antes de hacer la declaración de la Renta

Cotización del euro frente al dólar hoy 4 de septiembre

La vuelta a la rutina es casi un 3% más cara que el año pasado: estos son los alimentos que han subido de precio en el supermercado

Comprueba la lotería 6/49: resultados ganadores del miércoles 3 de septiembre de 2025

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

La selección busca plantar la

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta

El RCD Mallorca, contundente con la ‘rajada’ de Dani Rodríguez: suspendido de empleo y sueldo