Antonia San Juan anuncia a través de Instagram que padece cáncer: “Voy a hacer todo lo posible por curarme”

La actriz Antonia San Juan posa en la alfombra rosa previa a la gala de la 38 edición de los Premios Goya. (Raúl Terrel / Europa Press)

La actriz Antonia San Juan, 64 años, ha dado a conocer una de las noticias más duras de su trayectoria personal y profesional. La actriz y directora canaria ha anunciado a través de un vídeo en Instagram que padece cáncer, un diagnóstico que ha recibido tras meses de molestias en la garganta y una serie de pruebas médicas.

“Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales”, ha explicado la intérprete, visiblemente serena, en un vídeo que rápidamente ha dado la vuelta en redes sociales.

Tras aquella consulta, San Juan fue remitida al especialista: “Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico”. Fue en ese momento cuando, con franqueza y sin rodeos, ha dicho las palabras que nadie desea pronunciar: “Tengo cáncer”.

Antonia San Juan en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @antonia_san_juan)

Por ahora, la actriz se encuentra a la espera de conocer los resultados completos de la biopsia para determinar el tipo exacto de cáncer y el tratamiento que deberá seguir. “Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento”, ha explicado.

Aun así, su mensaje ha estado cargado de confianza: “Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan”. Ese camino, sin embargo, trae consigo una decisión profesional nada fácil: alejarse temporalmente de los escenarios para centrarse en su salud. “Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender La ropa vieja de Cuca que estaba ya preparada”, ha lamentado con un tono que, pese a la noticia, no dejaba de transmitir fuerza.

La actriz también ha querido dejar claro que afronta esta etapa con la misma entereza con la que ha vivido su carrera: “Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión”. Y ha terminado su vídeo con un agradecimiento a todos los que la rodean: “Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa, pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias”.

Antonia San Juan en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @antonia_san_juan)

Como era de esperar, la respuesta no tardó en llegar. En cuestión de minutos, su publicación se llenó de mensajes de apoyo de amigos, compañeros de profesión y seguidores. La presentadora Nuria Roca le dedicó un corazón, Jorge Cadaval, de Los Morancos, le escribió: “Aquí estamos contigo amiga, un besazo”, y el director Félix Sabroso le dejó un mensaje cargado de afecto: “Te queremos mucho y te admiramos más”.

Las redes sociales se han convertido en un muro de cariño para San Juan, que afronta ahora un parón obligado en su carrera teatral para tratarse el cáncer que padece. Un descanso que sus seguidores esperan que sea breve.