España Cultura

Antonia San Juan reaparece en televisión: “Yo no quiero que me den un premio por tener cáncer, yo soy actriz”

La mítica actriz de series como ‘La que se avecina’ y películas como ‘Todo sobre mi madre’ acudió al plató de Late Xou para hablar sobre su enfermedad

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Antonia San Juan y Marc
Antonia San Juan y Marc Giró, en 'Late Xou'. (RTVE)

La actriz Antonia San Juan ha reaparecido este martes en televisión durante su participación en el programa Late Xou de Marc Giró. Esta emisión marcó su primer regreso a la pantalla tras anunciar públicamente que padece cáncer de garganta, una noticia que impactó tanto a la audiencia como a la propia actriz. La presencia de San Juan en La 1 no solo reveló su estado físico y emocional ante la enfermedad, sino que también sirvió de escenario para lanzar un mensaje claro acerca del reconocimiento que espera recibir del sector mientras atraviesa el tratamiento.

Vestida con vitalidad y su conocida espontaneidad, la actriz conocida por dar vida a Estela Reynolds en La que se avecina apareció radiante en el plató, saludando con una sonrisa y arrancando risas entre el público al bromear sobre su imagen. “Lo que peor llevo es el pelo. Han tardado muchísimo en peinarme…”, comentó, en un guiño a la cotidianeidad que aún sostiene pese a la enfermedad. Su actitud relajada, lejos de camuflar la gravedad del momento, puso de manifiesto que conserva el humor característico que la ha definido décadas en escena, señala RTVE.

Durante la entrevista, la intérprete fue directa sobre cómo procesa el diagnóstico y la convivencia con la enfermedad. “Me tomo las cosas con mucha calma. El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien…”, explicó. Según RTVE, atribuyó su serenidad a una personalidad tranquila y un modo de vida equilibrado, dos factores que le ayudan a sortear los días difíciles del tratamiento. En el mismo espacio confesó el desconcierto vivido cuando recibió la noticia. “Te dan la noticia, te asustas, evidentemente, porque quieres vivir… Luego llega un punto en que lo asumes”, relató. Actualmente, asegura encontrarse notablemente mejor y mencionó estar “cuatro o cinco días muy bien”, en palabras recogidas por RTVE.

Críticas y defensa de la actriz

El regreso de Antonia San Juan no estuvo exento de polémica mediática. Algunos cuestionaron su decisión de hablar abiertamente sobre el cáncer, acusándola de “vender todo”. Ante estas críticas, la actriz fue categórica: “Yo no vendo nada. Tienen que saber lo que es el concepto de compraventa. Si yo vendiera algo, tendría que cobrar”. La actriz defendió su postura y explicó que su objetivo era desmitificar el cáncer, enfatizando que la enfermedad posee cura y subrayando la importancia de la voluntad para enfrentarlo, tal como relató en el Late Xou.

Con firmeza, la actriz dejó claro que no pretende erigirse en símbolo de la enfermedad. “No quiero que me den un premio por tener cáncer. Yo soy actriz. El mejor premio que me pueden dar, estando enferma, es darme trabajo”, sentenció. Su intervención se mantuvo alejada de sentimentalismos, insistiendo en que su trayectoria profesional debe continuar siendo el principal referente con el que se la relacione.

La aparición de Antonia San Juan en Late Xou se vivió como un acto de normalización de la enfermedad ante la televisión pública y sus espectadores. Su mensaje quedó anclado en la reivindicación del derecho a trabajar y en la necesidad de romper estigmas. Al finalizar, la actriz dejó ver su optimismo y su propósito de seguir vinculada a los escenarios, demostrando que para ella, el mayor reconocimiento sigue estando donde empezó: en la interpretación.

Temas Relacionados

ActricesCine españolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La nueva ‘American Psycho’ de Luca Guadagnino no tendrá a Margot Robbie ni ningún otra mujer como protagonista

A pesar de los rumores sobre una nueva versión con roles invertidos, parece que el casting continúa siendo masculino

La nueva ‘American Psycho’ de

Sydney Sweeney responde a los rumores sobre convertirse en la próxima chica Bond: “Me lo pasaría mejor siendo él”

La actriz, que tiene pendiente de estreno el biopic de la boxeadora Christy Martin, piensa ya en sus futuros papeles

Sydney Sweeney responde a los

Final explicado de ‘Black Phone 2′: tragedias familiares, sangre sobre hielo y un gran giro final con todo abierto para una tercera entrega

La película dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke continúa la historia de la aclamada predecesora

Final explicado de ‘Black Phone

Vicente Navarro lanza ‘Cantares de llanura y monte’, un viaje a la raíz en ‘la tierra de Don Quijote’: “Me encuentro con un pie en el pasado y otro en el futuro”

A través de una personalísima versión de músicas tradicionales castellanomanchegas, el artista busca el camino para escuchar el pasado desde más cerca

Vicente Navarro lanza ‘Cantares de

Las 9 series más esperadas de noviembre para ver en Netflix, Movistar o Disney: del final de ‘Stranger Things’ a la adaptación de ‘El cuco de cristal’

Repasamos algunos de los estrenos más esperados que llegarán a las plataformas en las próximas semanas

Las 9 series más esperadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez evita la pregunta de

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

Un juzgado de Málaga anula el despido del presidente del sindicato CGT en la empresa Plásticos IMA por ser “una represalia por participar en la huelga”

La DGT establece nuevas restricciones para conductores mayores de 65 años

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El PIB pierde impulso: crece solo un 0,6% durante los meses de verano y confirma la desaceleración económica

Andrés Millán, abogado, sobre las hipotecas: “Con este consejo te ahorrarás miles de euros”

Andrés Millán, abogado: “Aunque te suban la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 29 de octubre

DEPORTES

Jannik Sinner se resigna a

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”