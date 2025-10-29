Antonia San Juan reaparece en televisión: “Yo no quiero que me den un premio por tener cáncer, yo soy actriz”

Antonia San Juan y Marc Giró, en 'Late Xou'. (RTVE)

La actriz Antonia San Juan ha reaparecido este martes en televisión durante su participación en el programa Late Xou de Marc Giró. Esta emisión marcó su primer regreso a la pantalla tras anunciar públicamente que padece cáncer de garganta, una noticia que impactó tanto a la audiencia como a la propia actriz. La presencia de San Juan en La 1 no solo reveló su estado físico y emocional ante la enfermedad, sino que también sirvió de escenario para lanzar un mensaje claro acerca del reconocimiento que espera recibir del sector mientras atraviesa el tratamiento.

Vestida con vitalidad y su conocida espontaneidad, la actriz conocida por dar vida a Estela Reynolds en La que se avecina apareció radiante en el plató, saludando con una sonrisa y arrancando risas entre el público al bromear sobre su imagen. “Lo que peor llevo es el pelo. Han tardado muchísimo en peinarme…”, comentó, en un guiño a la cotidianeidad que aún sostiene pese a la enfermedad. Su actitud relajada, lejos de camuflar la gravedad del momento, puso de manifiesto que conserva el humor característico que la ha definido décadas en escena, señala RTVE.

Durante la entrevista, la intérprete fue directa sobre cómo procesa el diagnóstico y la convivencia con la enfermedad. “Me tomo las cosas con mucha calma. El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien…”, explicó. Según RTVE, atribuyó su serenidad a una personalidad tranquila y un modo de vida equilibrado, dos factores que le ayudan a sortear los días difíciles del tratamiento. En el mismo espacio confesó el desconcierto vivido cuando recibió la noticia. “Te dan la noticia, te asustas, evidentemente, porque quieres vivir… Luego llega un punto en que lo asumes”, relató. Actualmente, asegura encontrarse notablemente mejor y mencionó estar “cuatro o cinco días muy bien”, en palabras recogidas por RTVE.

Críticas y defensa de la actriz

El regreso de Antonia San Juan no estuvo exento de polémica mediática. Algunos cuestionaron su decisión de hablar abiertamente sobre el cáncer, acusándola de “vender todo”. Ante estas críticas, la actriz fue categórica: “Yo no vendo nada. Tienen que saber lo que es el concepto de compraventa. Si yo vendiera algo, tendría que cobrar”. La actriz defendió su postura y explicó que su objetivo era desmitificar el cáncer, enfatizando que la enfermedad posee cura y subrayando la importancia de la voluntad para enfrentarlo, tal como relató en el Late Xou.

Con firmeza, la actriz dejó claro que no pretende erigirse en símbolo de la enfermedad. “No quiero que me den un premio por tener cáncer. Yo soy actriz. El mejor premio que me pueden dar, estando enferma, es darme trabajo”, sentenció. Su intervención se mantuvo alejada de sentimentalismos, insistiendo en que su trayectoria profesional debe continuar siendo el principal referente con el que se la relacione.

La aparición de Antonia San Juan en Late Xou se vivió como un acto de normalización de la enfermedad ante la televisión pública y sus espectadores. Su mensaje quedó anclado en la reivindicación del derecho a trabajar y en la necesidad de romper estigmas. Al finalizar, la actriz dejó ver su optimismo y su propósito de seguir vinculada a los escenarios, demostrando que para ella, el mayor reconocimiento sigue estando donde empezó: en la interpretación.