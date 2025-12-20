Dan el alta en España a Mariami, la bebé que ha hecho historia en Europa con un trasplante parcial de corazón

Imagen de archivo del Hospital Gregorio Marañón, donde el servicio de Urgencias adolece de problemas de saturación. (SATSE)

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha dado de alta a la pequeña Mariami, la niña de siete meses que ha sido la primera bebé menor de un año en recibir un trasplante parcial de corazón en Europa. El centro madrileño ha denominado a esta intervención como “un hito triple en cirugía cardiaca infantil”.

Según ha informado el centro sanitario, la pequeña ha presentado una evolución favorable en todo momento. Sin embargo, la niña ha precisado varias semanas de hospitalización tras abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos, donde solo tuvo que permanecer dos días.

La técnica aplicada está avalada por la Oficina Regional y la Organización Nacional de Trasplantes. Consiste en implantar solo una parte de este órgano (válvulas) a niños que requieren cirugía de recambio valvular, pero no presentan un fallo del músculo cardíaco que requiera la intervención completa.

En la actualidad, estos enfermos pediátricos reciben implantes valvulares fabricados con materiales que no crecen con el cuerpo. Esta situación les obliga a enfrentarse a varias operaciones a lo largo de su vida para sustituirlos. Gracias al trasplante parcial, las válvulas implantadas crecen con el paciente.

La complejidad del caso

El caso de Mariami concretamente ha sido subrayado de “especial complejidad”. Se ha requerido de la combinación de otras dos técnicas, en las que el Hospital Gregorio Marañón también ha sido un centro pionero en ámbito del trasplante de corazón pediátrico: cuando donante y receptor son de grupos sanguíneos incompatibles, así como una donación en asistolia controlada.

Por tanto, la niña se ha convertido en un “hito triple en cirugía cardiaca infantil”: un trasplante parcial de corazón, incompatibilidad sanguínea y una procedencia de donación en asistolia. Esto último se refiere a la ausencia total de actividad cardiaca.

Este nuevo avance del centro hospitalario beneficiará a los menores con malformaciones congénitas en las que las válvulas cardíacas no se han formado adecuadamente, lo cual condiciona un funcionamiento grave. En España nacen alrededor de 4.000 niños cada año con este tipo de problemas de salud.

Gracias a la técnica y a la generosidad

Por otro lado, esta nueva técnica permitirá también un mayor aprovechamiento de las donaciones cardiacas infantiles, que son muy limitadas. De hecho, el centro explica que “teniendo en cuenta que siempre se priorizará a los niños que precisen un trasplante total convencional, con esta estrategia se abren tres nuevos escenarios. En todos ellos se puede beneficiar del parcial uno o dos niños en función las válvulas que haya que sustituir”.

Desde el Gregorio Marañón han incidido en que es “importante” recordar que esta nueva técnica nace del altruismo. Es decir, como proceso relacionado con un trasplante, resulta posible “gracias a la generosidad del donante y la familia, una solidaridad fundamental para articular todo el sistema”.

El alta de la pequeña confirma el éxito de una técnica pionera que abre nuevas posibilidades en la cirugía cardíaca infantil. Además, refuerza el papel del sistema de trasplantes español, basado en la innovación médica y en la solidaridad de las familias donantes.