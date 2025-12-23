España

Xavi Abat, abogado: “Un abogado puede representarse a sí mismo en un juicio”

El letrado comparte su experiencia personal sobre cómo ha asumido su propia defensa en los tribunales, explicando las particularidades de la autorrepresentación y lo que la legislación española permite

Xavi Abat, abogado: "Un abogado
Xavi Abat, abogado: "Un abogado puede representarse a sí mismo en un juicio".

A la hora de enfrentarse a un juicio, es esencial contar con una buena representación legal que garantice la defensa de los derechos e intereses del cliente. Un abogado experimentado no solo conoce la ley, sino que sabe interpretarla estratégicamente, anticipar escenarios y tomar decisiones clave.

Elegir al profesional adecuado puede marcar la diferencia entre un resultado favorable y consecuencias legales graves en procesos judiciales complejos y altamente exigentes actuales. En el caso de las personas que ejercen la abogacía, pueden considerar que ese profesional son ellos mismos.

En el contexto de la práctica jurídica, la posibilidad de que un abogado asuma su propia defensa en un proceso judicial suele despertar interrogantes tanto entre profesionales como entre el público general. El abogado Xavi Abat ha compartido su experiencia personal al respecto en una publicación de su cuenta de TikTok (@xavi_abat), aportando una perspectiva desde dentro del sector. Según declara el letrado, “no hay ningún impedimento legal” que prohíba a un abogado representarse a sí mismo en un juicio.

Cómo son los juicios con autorrepresentación

Esta situación, si bien infrecuente en la práctica, no está estrictamente limitada por la normativa vigente. “Así lo he hecho yo en diversos juicios”, afirma Abat, que asegura que ha optado en varias ocasiones por asumir tanto el rol de defensor como el de parte en los procedimientos en los que ha estado involucrado. La dinámica en sala, no obstante, presenta ciertas particularidades. Desde el punto de vista procesal, la única diferencia radica en el momento del interrogatorio. Abat, que comparte consejos jurídicos e información legal en su perfiles de redes sociales, explica que, llegado ese momento, “no voy a ir al estrado a declarar, sino que desde mi atril de abogado me van a hacer las preguntas”.

Imagen representativa de un proceso
Imagen representativa de un proceso judicial

Esta excepción en el protocolo se traduce, en palabras del propio abogado, en “una especie de prebenda que normalmente los jueces te dan para que no tengas que ir subiendo y bajando y preguntándote a ti mismo como si fuera una película de los hermanos Marx”. Así, la profesión reconoce, en la figura del abogado que se representa a sí mismo, ciertas facilidades prácticas que permiten adaptar el desarrollo de la audiencia sin alterar el derecho de defensa ni las garantías del proceso.

Qué dice la ley

En España, la posibilidad de que un abogado se represente a sí mismo en un juicio está reconocida por el ordenamiento jurídico, aunque con matices. El derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución, ampara a cualquier ciudadano a comparecer ante los tribunales en defensa de sus propios intereses, incluidos los profesionales del Derecho.

La Ley de Enjuiciamiento Civil permite la comparecencia en juicio por uno mismo en determinados procedimientos, especialmente en aquellos de menor cuantía o complejidad. En el ámbito penal, la autodefensa es teóricamente posible, pero está más limitada.

En la práctica, aunque la legislación lo permite en ciertos supuestos, la autopresentación es poco habitual. Los colegios profesionales y la experiencia forense coinciden en señalar los riesgos de asumir simultáneamente el papel de parte y defensor, una combinación legal, pero procesalmente delicada.

