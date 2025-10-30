Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”

Un juez dicta la sentencia de un caso (Montaje Infobae con imágenes de @empleado_informado / TikTok y Canva)

La realidad de los tribunales laborales puede resultar a menudo frustrante. Así lo ha expuesto el abogado Miguel Benito Barrionuevo, conocido en TikTok como @empleado_informado, al confesar abiertamente: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”. Su testimonio ha llamado la atención en redes sociales por ir a contracorriente de la imagen habitual, donde solo se comparten éxitos y victorias.

La situación, según explicó el letrado en su vídeo, comenzó hace un año cuando un trabajador acudió a su despacho tras acumular muchas más horas laborales de las reflejadas en su contrato. “Nos contrató hace un año un cliente que en su empresa hacía más horas que un reloj y les estábamos reclamando las horas extra por un valor total de 6.000 euros”, detalló.

Durante la preparación del juicio, ninguna de las partes parecía dudar de la solidez del caso. De hecho, el abogado explicó que, incluso el mismo día del juicio, la empresa ofreció una solución amistosa favorable: “El abogado contrario nos ofreció el 95% de las cantidades que estábamos reclamando”. Sin embargo, el afectado quiso seguir adelante convencido de que la justicia le daría la razón de manera plena: “Quería, en propias palabras, el 100% y que se hiciese justicia”, relató Barrionuevo.

El abogado subrayó que, aunque insistió varias veces a su cliente que la oferta era muy buena y no merecía la pena arriesgarlo todo por un 5%, la decisión final era del trabajador: “Al final, quien manda en su caso es el cliente y los abogados solo podemos recomendar, por lo que entramos a juicio”.

El testimonio clave que lo cambió todo

A pesar de un inicio prometedor en la sala, con elementos como la ausencia de registro horario en la empresa -un hecho que suele jugar a favor del trabajador-, el resultado se vio alterado de manera radical durante la declaración de un testigo clave.

Según contó el abogado, “la sorpresa salta cuando llamamos a declarar al testigo. Este señor era un extrabajador de la empresa y nos había contado una versión en la que se hacían muchas horas extra. Sin embargo, en el juicio cambió totalmente su versión y, en palabras de nuestro cliente: ‘Mintió descaradamente’”.

Este giro inesperado llevó al juez a desestimar la demanda y fallar a favor de la empresa. “La sentencia da la razón a la empresa y entiende que no se han acreditado suficientemente estas horas extraordinarias”, afirmó Barrionuevo.

Consecuencias y lecciones que deja esta sentencia

El abogado ha anunciado que presentará recurso porque considera que existían otras pruebas, además de la ausencia de registro horario, que deberían bastar para probar el exceso de horas trabajadas. Además, según relató en su vídeo, “nuestro cliente nos ha contado que va a denunciar por la vía penal por un falso testimonio a este testigo que se la jugó en el juicio”.

Miguel Benito Barrionuevo ha querido, además, dejar una reflexión para quienes se enfrentan a procesos judiciales: “Para que tengas razón tienen que pasar tres cosas: que la tengas, que la puedas demostrar y que te la den. En este caso, que te la conceda un juez. Porque a veces lo que parece que vas a ganar, lo pierdes, y al revés”.

En palabras del propio letrado, aunque se logre revertir el fallo en una instancia superior, “va a llevar tiempo y dinero conseguirlo”. Por ello, llama a sus seguidores a no dar por hecho un triunfo judicial aunque el caso parezca evidente: “No deis por hecho nunca que vais a ganar un caso por muy bueno que sea vuestro abogado, por muy bien planteada que esté la demanda y por muy poca razón que tenga la parte contraria, porque quien decide es un juez y puede ver las cosas muy distintas a vosotros”.