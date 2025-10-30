España

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”

El letrado recurrirá la sentencia y advierte a sus seguidores: “No deis por hecho nunca que vais a ganar un caso por muy bien planteada que esté la demanda"

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Un juez dicta la sentencia
Un juez dicta la sentencia de un caso (Montaje Infobae con imágenes de @empleado_informado / TikTok y Canva)

La realidad de los tribunales laborales puede resultar a menudo frustrante. Así lo ha expuesto el abogado Miguel Benito Barrionuevo, conocido en TikTok como @empleado_informado, al confesar abiertamente: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”. Su testimonio ha llamado la atención en redes sociales por ir a contracorriente de la imagen habitual, donde solo se comparten éxitos y victorias.

La situación, según explicó el letrado en su vídeo, comenzó hace un año cuando un trabajador acudió a su despacho tras acumular muchas más horas laborales de las reflejadas en su contrato. “Nos contrató hace un año un cliente que en su empresa hacía más horas que un reloj y les estábamos reclamando las horas extra por un valor total de 6.000 euros”, detalló.

Durante la preparación del juicio, ninguna de las partes parecía dudar de la solidez del caso. De hecho, el abogado explicó que, incluso el mismo día del juicio, la empresa ofreció una solución amistosa favorable: “El abogado contrario nos ofreció el 95% de las cantidades que estábamos reclamando”. Sin embargo, el afectado quiso seguir adelante convencido de que la justicia le daría la razón de manera plena: “Quería, en propias palabras, el 100% y que se hiciese justicia”, relató Barrionuevo.

El abogado subrayó que, aunque insistió varias veces a su cliente que la oferta era muy buena y no merecía la pena arriesgarlo todo por un 5%, la decisión final era del trabajador: “Al final, quien manda en su caso es el cliente y los abogados solo podemos recomendar, por lo que entramos a juicio”.

Yolanda Díaz presenta el nuevo Proyecto de Ley para el registro horario

El testimonio clave que lo cambió todo

A pesar de un inicio prometedor en la sala, con elementos como la ausencia de registro horario en la empresa -un hecho que suele jugar a favor del trabajador-, el resultado se vio alterado de manera radical durante la declaración de un testigo clave.

Según contó el abogado, “la sorpresa salta cuando llamamos a declarar al testigo. Este señor era un extrabajador de la empresa y nos había contado una versión en la que se hacían muchas horas extra. Sin embargo, en el juicio cambió totalmente su versión y, en palabras de nuestro cliente: ‘Mintió descaradamente’”.

Este giro inesperado llevó al juez a desestimar la demanda y fallar a favor de la empresa. “La sentencia da la razón a la empresa y entiende que no se han acreditado suficientemente estas horas extraordinarias”, afirmó Barrionuevo.

Consecuencias y lecciones que deja esta sentencia

El abogado ha anunciado que presentará recurso porque considera que existían otras pruebas, además de la ausencia de registro horario, que deberían bastar para probar el exceso de horas trabajadas. Además, según relató en su vídeo, “nuestro cliente nos ha contado que va a denunciar por la vía penal por un falso testimonio a este testigo que se la jugó en el juicio”.

Miguel Benito Barrionuevo ha querido, además, dejar una reflexión para quienes se enfrentan a procesos judiciales: “Para que tengas razón tienen que pasar tres cosas: que la tengas, que la puedas demostrar y que te la den. En este caso, que te la conceda un juez. Porque a veces lo que parece que vas a ganar, lo pierdes, y al revés”.

En palabras del propio letrado, aunque se logre revertir el fallo en una instancia superior, “va a llevar tiempo y dinero conseguirlo”. Por ello, llama a sus seguidores a no dar por hecho un triunfo judicial aunque el caso parezca evidente: “No deis por hecho nunca que vais a ganar un caso por muy bueno que sea vuestro abogado, por muy bien planteada que esté la demanda y por muy poca razón que tenga la parte contraria, porque quien decide es un juez y puede ver las cosas muy distintas a vosotros”.

Temas Relacionados

Juzgado Registro horario TestigoJuiciosProceso judicialLeyes EspañaTrabajadores EspañaEmpresasDerechos laboralesHoras extraEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna

La polémica abogada de dos de los violadores de Gisèle Pelicot defiende ahora al sospechoso del robo en el Louvre

La jurista, suspendida un año para ejercer la abogacía, vuelve al foco mediático con el asalto al museo

La polémica abogada de dos

Israel Sancho, joven electricista: “Trabajo mucho para cobrar 1.500 € un buen mes”

A sus 31 años, Israel continúa con la empresa familiar tras el fallecimiento de su padre

Israel Sancho, joven electricista: “Trabajo

Pedro Sánchez sorprende al lucir unas gafas en su comparecencia en el Senado por el Caso Koldo: de firma francesa y de más de 250 euros

Es la primera vez que vemos al presidente del Gobierno llevando este complemento públicamente

Pedro Sánchez sorprende al lucir

Cocituber desayuna en la estación de Atocha y enseña la cuenta de una “estafa”: “La tortilla, por supuesto, congelada”

El divulgador de contenido informa sobre lo precios prohibitivos y la mala calidad de la comida en la estación de Atocha

Cocituber desayuna en la estación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

60 autocaravanas se instalan ilegalmente

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | El presidente defiende la actuación del PSOE en lo que denomina como una “comisión de difamación”

El nuevo dron del Ejército del Aire: el ‘Puma’ destaca por el lanzamiento con catapulta o el despegue vertical

Un hombre condenado por acoso laboral denuncia a su abogada por no presentar un recurso de apelación a tiempo y se lo desestiman

El Gobierno de Ayuso prescinde de los 23 trabajadores que atienden a los contribuyentes madrileños: “Nos echan con 25 años de experiencia, la Comunidad ha infringido la ley muchos años”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la luz impulsa la inflación hasta el 3,1% en octubre, pese al abaratamiento de la gasolina

Somos los más frioleros de Europa: ponemos la calefacción a más de 21 grados pese a tener inviernos más cálidos que Alemania o Suiza

DEPORTES

El equipo de fútbol del

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin