España

Un abogado recomienda no ejercer este derecho en un juicio penal: “Probablemente vas a empeorar la defensa”

El especialista Toni Musalaev defiende que es mejor dejar que se encargue la defensa

Miguel Moreno Mena

Acusado en un juicio (Europa
El momento final de un juicio penal en España es el derecho del acusado a tener un último turno de palabra. En ese instante, el investigado tiene la oportunidad de dirigirse directamente al tribunal antes de que se dicte sentencia. Sin embargo, un abogado ha lanzado una advertencia directa a quienes deban afrontar este tipo de procesos.

No ejercites este derecho”, afirma Toni Musalaev, abogado conocido en TikTok como @toni.abogado. Según su consejo, en la mayor parte de los casos, optar por hablar tras la intervención de la defensa puede perjudicar el resultado, en lugar de aportar una mejora a la estrategia preparada.

El derecho del acusado a intervenir en último lugar dentro del proceso penal se relaciona directamente con la garantía del juicio oral y con los principios constitucionales, como la presunción de inocencia y la defensa. La reforma de la Ley Orgánica 1/2025 refuerza este derecho.

Manifestación de abogados y procuradores de oficio en Madrid el pasado día 3 de febrero

Riesgo de la intervención final

La ley vigente establece que la persona que se enfrenta a una causa dispone del derecho a intervenir al cierre del procedimiento, tras las conclusiones de las partes. En la práctica, este abogado no duda que, siempre que exista una buena defensa, esta es la clave, por lo que no tiene por qué ser positivo esta intervención.

Bajo la perspectiva del abogado, la intervención personal del acusado genera riesgos que pueden alterar la estrategia diseñada por la defensa. “Lo único que probablemente vas a acabar haciendo es empeorar la defensa o la estrategia”, advierte. Un error en estas declaraciones, un exceso de espontaneidad o contradicciones respecto a lo ya expuesto pueden ser utilizados en contra del acusado o interpretados de manera negativa.

El consejo no cuestiona la existencia del derecho, sino el modo de emplearlo en la práctica judicial diaria en España. El letrado plantea que el mejor escenario para la persona acusada se produce cuando la representación legal ha abordado todos los argumentos y matices relevantes.

En ese contexto, romper el silencio con una declaración adicional puede ser innecesario y abrir una vía para errores de última hora. La advertencia cobra especial sentido al considerar que, una vez formulada la última palabra, no habrá más oportunidades para matizar, explicar o corregir las expresiones vertidas ante la sala.

El papel del abogado

La intervención del abogado suele resultar decisiva en la fase final del juicio, pues se encarga de sintetizar los argumentos, organizar la información y delimitar el mensaje que queda en el tribunal antes del fallo. A juicio de este profesional, lo recomendable es confiar plenamente en la estrategia expuesta por la defensa y rechazar el turno final concedido por la jueza o el juez.

Por ello, para Toni, quien deba enfrentarse a un juicio penal en el sistema jurídico español se beneficiará más guardando silencio y permitiendo que todo lo dicho por su defensa quede como conclusión del proceso. El derecho a la última palabra sigue figurando como una garantía en la ley, aunque el uso inapropiado puede jugar en contra de quien lo ejerce.

