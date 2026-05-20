Lamine Yamal aparece acompañado de Inés García en el evento de final de temporada del Barça

Lamine Yamal e Inés García compartieron su llegada al Casanovas Beach Club ante la presencia de seguidores y medios (X)

La aparición pública de Lamine Yamal e Inés García en la celebración de final de temporada del Fútbol Club Barcelona ha suscitado un intenso interés mediático tras varias semanas de rumores sobre su posible relación sentimental. El futbolista ha acudido acompañado de la creadora de contenido sevillana al evento organizado por el club en Castelldefels, en un gesto interpretado como confirmación de su vínculo personal.

La pareja ha llegado a bordo de una furgoneta negra al Casanovas Beach Club, donde se concentraban decenas de curiosos y seguidores azulgranas aguardando la llegada de los jugadores tras la reciente conquista del título liguero por el Barça. Testigos han presenciado cómo la expectación ha provocado momentos de tensión en los accesos, de modo que las medidas de seguridad se han reforzado para facilitar la entrada de los asistentes.

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El detalle más concreto de la noche ha sido el perfil discreto que han mantenido tanto Lamine Yamal como Inés García a su llegada, optando ambos por no hacer declaraciones y acceder rápidamente al interior del recinto para evitar la atención directa de los medios.

Rumores y desmentidos en redes

En los días previos a la celebración de Castelldefels, habían trascendido imágenes de ambos paseando de la mano por Grecia durante el periodo de descanso que el Barça concedió a su plantilla tras la consecución de la Liga.

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Desde entonces, las redes sociales y medios especializados han multiplicado las especulaciones sobre la situación sentimental del jugador y la influencer, una tendencia que se ha visto reforzada después de que ambos compartiesen mesa en un restaurante de Barcelona antes de conocerse el vídeo de Grecia.

Pese al interés mediático y la presencia de rumores, Inés García se ha visto obligada a intervenir públicamente tras viralizarse en redes sociales imágenes que, según algunos usuarios, la relacionaban desde hace cinco años con un amigo suyo llamado Gonzalo.

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Inés García desmintió rumores sobre una supuesta relación anterior a través de sus redes sociales (@victor_nahe)

Ante la circulación de esas informaciones, la creadora de contenido ha desmentido de forma rotunda a través de Instagram: “No tiene ningún sentido. No tiene consistencia ninguna”, ha afirmado en un ‘story’, insistiendo en que carecen de base todas las informaciones relativas a una supuesta larga relación anterior: “No sé de dónde sacáis todo lo que os inventáis. ¿Que llevo cinco años con él y que lo he dejado por otra persona? Jajajajajaja”.

Convertido en uno de los nombres propios más seguidos del panorama deportivo internacional, Lamine Yamal suma a su proyección futbolística una exposición personal que amplifica el efecto de cualquier novedad en su vida privada.

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La cita de Castelldefels ha servido para reforzar esa imagen, a la vez que ha evidenciado el peso de la opinión pública en las dinámicas personales de futbolistas de primera línea. El hermetismo mostrado por la pareja en el acto ha sido una constante, incluso cuando el interés de los seguidores ha provocado la necesidad de reforzar el dispositivo de seguridad.

Lesión e inicio del Mundial

Tanto el futbolista como el club mantienen un canal de comunicación permanente con la Real Federación Española de Fútbol. El principal motivo es la recuperación del jugador tras la lesión que sufrió en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el partido ante el Celta del 22 de abril, la cual le ha impedido despedir la temporada en el campo.

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El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

De hecho, la previsión personal de Lamine Yamal es regresar el 27 de junio, coincidiendo con el España-Uruguay, como él mismo ha señalado con ironía: “Hasta el Mundial no toco balón”, declaración realizada la semana pasada durante un acto de la Kings League.

El consenso entre el club y el cuerpo técnico nacional es absoluto, desaconsejando su participación en los dos primeros partidos de la fase de grupos contra Cabo Verde y Arabia Saudí salvo que reciba el alta médica definitiva.

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