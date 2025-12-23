España

Un accidente múltiple en Sevilla deja 12 personas heridas

El choque ha ocurrido a las 11:30 de la mañana en el barrio de Nervión

La colisión de un autobús
La colisión de un autobús de línea con un camión en la Avenida Luis Montoto, en Sevilla ha provocado varias personas heridas (Rocío Ruz / Europa Press)

Un accidente múltiple ha dejado 12 heridos leve en la avenida José María Moreno Galván del barrio de Nervión, en Sevilla. El siniestro, ocurrido a las 11:30 horas, ha tenido lugar después de que un autobús urbano de Tussam haya colisionado con un pequeño camión de reparto de agua y otros 12 vehículos, además de daños en un local comercial. Todo sucedió después de que la conductora del autobús perdiese el control y colisionara contra una peluquería, que ha terminado con importantes destrozos tras ser embestido por el autobús.

El autobús implicado corresponde a la línea 21, que cubre el trayecto entre Plaza de Armas y Polígono San Pablo. Inmediatamente, el servicio de emergencias atendió a las mujeres afectadas que hasta ese momento habían quedado atrapadas dentro del comercio. Debido a la magnitud de la colisión, no se ha podido restablecer el tráfico hasta las 13:55 horas.

Ahora la Policía Local investiga las causas del accidente, aunque las autoridades sospechan que se deba “posiblemente por un desvanecimiento”, lo que provocó que el autobús invadiera el sentido contrario y acabara empotrado contra un establecimiento. Asimismo, las fuentes municipales consultadas por ABC, han observado cómo han trasladado a la conductora al hospital Virgen Macarena de Sevilla para que pueda recibir atención médica, tras sufrir un desvanecimiento que ocasionó la pérdida de control del vehículo.

Los autobuses de las líneas 21, 24 y 27 han tenido desvíos durante la jornada

Dentro de los cuerpos de emergencia que se han desplegado para socorrer a los accidentados, situados cerca del cruce con la avenida Luis Montot, han sido la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, Emergencias Sanitarias, Tussam y Lipasam. Todos los agentes han trabajado de manera coordinada para atender a los heridos y asegurar la zona, para proceder a la posterior retirada de los vehículos siniestrados, según ha informado La Voz Del Sur.

Tal y como ha podido anunciar Emergencias Sevilla, todos los heridos han recibido atención médica en el lugar del accidente. Aunque también han asegurado que nadie ha presentado lesiones de gravedad. Aun así, la magnitud del siniestro ha obligado a establecer algunos desvíos de tráfico en ambos sentidos de la avenida Luis Montoto; algo que ha generado una retención de al menos de dos horas y media. Concretamente, las líneas de autobús 21, 24 y 27.

El incidente ha generado un fuerte impacto entre los vecinos y conductores habituales de la zona, por la violencia del choque y por haber ocurrido en una franja horaria de alta circulación, según han asegurado las fuentes consultadas por La Voz del Sur.

*Noticia en ampliación

