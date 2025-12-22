¿Pueden los vecinos de La Elipa (Madrid) que han ganado el Gordo de la Lotería de Navidad comprarse un piso en su barrio?

Trabajadores de la administración Nº 246 de Madrid realizan declaraciones tras vender 16 series del 79.432, que ha sido el número agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. (EFE/ Fernando Villar)

A las 10:44 horas, la vida Esther Lanchas ha cambiado para siempre. La administración de lotería que su padre abrió hace 37 años en el barrio madrileño de La Elipa acaba de repartir 4 millones de euros entre sus compradores. La lotera ha vendido el 79432, el número agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad y son decenas de vecinos los que se han acercado este lunes hasta el local para celebrarlo. Cada uno de los décimos está premiado con 400.000 euros, que se quedan en 328.000 euros tras el pellizco del 20% que se lleva Hacienda.

Tal y conforme está el mercado inmobiliario en la capital -y en casi toda España-, Infobae se ha preguntado si los vecinos agraciados con el Gordo podrían comprarse un piso en su barrio. Todo depende del número de metros cuadrados y la cantidad de habitaciones y baños.

El metro cuadrado cuesta un 23 % más que hace un año

Según el informe Evolución del precio de la vivienda en venta en Madrid de Idealista, el metro cuadrado en la capital costaba en noviembre 5.758 euros, su máximo histórico. La cifra no deja de superar a la anterior mes a mes. La capital está imposible y el barrio de los vecinos agraciados con el primer premio no se queda lejos, a pesar de ser una de las zonas más económicas de la ciudad.

El barrio de La Elipa forma parte del distrito de Ciudad Lineal, donde el metro cuadrado en noviembre costaba 4.932 euros de media. El precio es menor en comparación con el resto de la ciudad. Sin embargo, también es el más alto de la historia del distrito. El precio ha subido un 1 % respecto al mes de octubre, un 3,9 % en comparación con el trimestre anterior y un 23,2 % respecto al mismo mes en 2024, cuando el metro cuadrado costaba a 4.002 euros. Es decir, el precio ha subido casi 1.000 euros en un solo año. Entonces, ¿cuánto cuesta un piso?

Este lunes, 22 de diciembre, Idealista muestra un total de 712 casas y pisos en el distrito. El más barato se encuentra en la calle de José Villena. Es un bajo interior sin ascensor de 26 metros cuadrados que está para reformar. Cuesta 130.000 euros, tras una baja del 18% desde los 159.000 euros por los que se ofertaba en un principio. Tal vez no sea el piso con el que sueñan los agraciados, tampoco ninguno de los vecinos. Veamos otro, uno que tenga algunos metros cuadrados más.

Anuncio del piso en Idealista. (Captura de pantalla realizada el 22 de diciembre de 2025)

Por algo más de dinero, en la calle Juan Boscán hay un bajo exterior de 50 metros cuadrados, con dos habitaciones, sin ascensor y con “posible ocupación”. Cuesta 150.500 euros, pero en este caso no hay fotos ni se puede visitar dando que ya hay personas viviendo dentro. Miremos otro. Uno que esté para entrar a vivir en condiciones decentes. Sin nuda propiedad -los dueños ceden la vivienda cuando fallecen-, con más de 60 metros cuadrados y ventanas, los precios empiezan a rondar los 200.000 euros. Se oferta uno en la calle de Nuestra Señora del Villar por 221.000 euros, con 71 metros cuadrados y tres habitaciones. Está en un quinto, pero tiene ascensor. Sin embargo, está para reformar, como el resto que rondan este precio. Buscamos uno para entrar a vivir, así que hay que subir el presupuesto.

A partir de 250.000 euros aparecen los primeros que cumplen con los requisitos que establecidos. Por ejemplo, hay un bajo exterior en la calle Esteban Collantes, cuesta 265.000 euros. Tiene 85 metros cuadrados y tres habitaciones, algo estrechas por buscarle un pero. Ahora bien, el baño no tiene mampara y el váter está justo al lado. Como el suelo de la ducha no tiene una superficie diferenciada, es posible que haga falta una fregona que no abandone la estancia. Con el Gordo habría suficiente, aunque habría que barajar hacer una reforma.

Baño de una de las casas en venta en Ciudad Lineal, Madrid. (Captura de pantalla del anuncio de Idealista realizada el 22 de diciembre de 2025)

Si nos empezamos a acercar a los 300.000 euros, encontramos algo más adecuado. Hay muchos segundos y terceros pero sin ascensor, un elemento indispensable para las personas con movilidad reducida. Así que, pongámonos algo más tiquismiquis y busquemos una en la que poder envejecer o torcernos un tobillo sin quedarnos atrapados en ella. Tiremos la casa por la ventana. Busquemos una vivienda a la que poder acceder con facilidad, con baños en los que la fregona no se convierta en elemento indispensable tras cada ducha, habitaciones habitables y cocinas completas.

Solo hacía falta seguir subiendo el presupuesto. Por encima de los 310.000 euros hay casas decentes: amplias, con ascensor, con ventilación cruzada, con más de 80 metros cuadrados, con baños accesibles y cómodos y cocinas equiparadas. Lo tenemos. Estamos muy cerca. En la calle Hermanos de Pablo hay un segundo exterior con ascensor. Tiene 2 habitaciones y 83 metros cuadrados. Los muebles y el suelo son algo antiguos, pero se ve que está cuidada y por “solo” 312.900 euros. Ahora bien, si una familia tiene el “capricho” de tener dos hijos y pretende que cada uno de ellos tenga un espacio propio, necesitará que tenga tres habitaciones. Y claro, el precio sigue subiendo y nos acercamos peligrosamente a gastarnos todo el premio.

Pero, ¿y si tenemos unos ahorrillos? Ahí sí, en ese caso sí. Hay pisos habitables y decentes que rondan los 325.000 euros y que se ajustan a esos 328.000 euros limpios del Gordo tras el paso de Hacienda. Hay uno en la calle de Gutierre de Cetina por 325.000 euros y es ideal. Es una vivienda “tipo loft-dúplex”, amueblada lista para entrar a vivir, “uso residencial o inversión premium con rentabilidad inmediata”, apunta el anuncio, que te deja claro que siempre puedes usarlo para especular. Cuenta con 130 metros construidos y 120 metros útiles. Tiene un dormitorio principal de 20 metros cuadrados y baño en suite y dos dormitorios secundarios “ideales para niños”. Tiende además dos baños y está recién reformado.

Solo hacía falta subir el presupuesto. Solo hace falta que te toque el Gordo y que de forma casi mágica aparezcan 328.000 euros en tu cuenta bancaria. Eso sí, los vecinos de La Elipa que hayan recibido el premio deben ser rápidos y astutos. Al ritmo que sube el precio de la vivienda -que alcanza cada mes su máximo histórico- dentro y fuera del barrio, es posible que dentro de unos años, incluso meses, no puedan permitírselo. El Gordo ya no es lo que era, el acceso a la vivienda digna tampoco.