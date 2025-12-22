Agencias

Al menos tres heridos al embestir un coche contra una parada de autobús en Alemania

Guardar

Al menos tres personas han resultado heridas este lunes cuando un coche ha embestido contra una parada de autobús en la ciudad alemana de Giessen, en el estado de Hesse, según un balance proporcionado por las autoridades locales.

La Policía de Giessen ha explicado que el suceso ha tenido lugar sobre las 16.30 horas (hora local), cuando un hombre de 32 años de origen azerí ha estrellado su vehículo contra una parada de autobús, antes de ser detenido.

"Las circunstancias exactas del incidente se desconocen actualmente y son objeto de investigación", reza un comunicado de la Policía local, que ha agregado que la zona está actualmente cerrada al tráfico con motivo de las pesquisas.

Según el texto de las fuerzas de seguridad, antes del atropello, el conductor había chocado contra dos coches que circulaban en la misma dirección, pero continuó conduciendo hasta embestir a las personas que estaban en la parada del bus.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ya son cuatro las víctimas mortales en el ataque con arma blanca y bombas de humo en el metro de Taipéi

Autoridades informan que el responsable, identificado como Chang Wen, atacó a decenas de personas en dos estaciones del transporte subterráneo con cuchillos y artefactos de humo, dejando varios heridos y falleciendo tras el incidente

Ya son cuatro las víctimas

Un enviado de Putin llega a Miami para reanudar las conversaciones sobre Ucrania

Kiril Dimitriev, representante especial ruso, aterrizó en Florida para explorar vías diplomáticas en torno al conflicto en Europa del Este, mientras medios informan reuniones con interlocutores clave de la administración Trump y propuestas de Estados Unidos para nuevas fórmulas de diálogo

Un enviado de Putin llega

El estadounidense Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad

El club vasco oficializó la incorporación de un técnico procedente de Estados Unidos, quien será presentado este lunes tras ser elegido por su experiencia internacional en la Bundesliga y su capacidad para recuperar equipos en momentos clave

El estadounidense Pellegrino Matarazzo, nuevo

EEUU captura otro buque con petróleo venezolano

El operativo militar en el Caribe busca advertir sobre las severas consecuencias que enfrentan quienes desafíen las restricciones impuestas por Washington a la exportación de hidrocarburos, incrementando la presión sobre Caracas y actores internacionales por igual

EEUU captura otro buque con

(Crónica) El Real Madrid se mete con goleada en cuartos de final

Linda Caicedo e Iris Ashley firmaron una exhibición decisiva en Barcelona, impulsando al conjunto blanco hacia la siguiente fase con dobletes ante un Espanyol superado, según Europa Press, mientras otros tres equipos también avanzaron en la Copa de la Reina

(Crónica) El Real Madrid se