Al menos tres heridos al embestir un coche contra una parada de autobús en Alemania

Al menos tres personas han resultado heridas este lunes cuando un coche ha embestido contra una parada de autobús en la ciudad alemana de Giessen, en el estado de Hesse, según un balance proporcionado por las autoridades locales.

La Policía de Giessen ha explicado que el suceso ha tenido lugar sobre las 16.30 horas (hora local), cuando un hombre de 32 años de origen azerí ha estrellado su vehículo contra una parada de autobús, antes de ser detenido.

"Las circunstancias exactas del incidente se desconocen actualmente y son objeto de investigación", reza un comunicado de la Policía local, que ha agregado que la zona está actualmente cerrada al tráfico con motivo de las pesquisas.

Según el texto de las fuerzas de seguridad, antes del atropello, el conductor había chocado contra dos coches que circulaban en la misma dirección, pero continuó conduciendo hasta embestir a las personas que estaban en la parada del bus.