España

Así creen los españoles que será España en 2035: más guerras, paro y desastres naturales

La mayoría de los españoles ve el futuro de forma pesimista, con cambios que serán negativos

Gente paseando por la calle
Gente paseando por la calle en Vizcaya. (Europa Press)

El futuro que imaginan los españoles queda lejos de coches voladores, hologramas o el teletransporte. La población vaticina cambios sociales y económicos en los próximos diez años y, para el 36,6% de la ciudadanía, estos serán negativos o muy negativos. Así lo refleja la quinta encuesta del CIS sobre tendencias sociales, en la que se pregunta sobre cuestiones como la igualdad, la automatización del trabajo o el futuro social y político del país y del mundo.

Para el 2035, las previsiones de los españoles no son muy positivas: auguran mayores desigualdades (64,4%) y guerras (49,8%), así como una mayor emigración de los países pobres a los más ricos (69,2%). Los conflictos armados, el hambre y la pobreza serán los principales problemas a nivel global, seguidos de la falta de trabajo, el cambio climático y la crisis económica. Será un mundo en el que la Unión Europea pierda influencia (38,8%), mientras China (77,2%) y Estados Unidos (41%) ganan fuerza en el orden internacional.

Mientras tanto, la tecnología va a avanzar, según los españoles: la ciudadanía considera que el número de robots y sistemas automáticos aumentará mucho (42%) o bastante (40,3%), especialmente en el espacios como el trabajo, la inteligencia artificial, la biotecnología o la microelectrónica. Sin embargo, la mayoría cree que estos cambios se traduzcan en un aumento del paro (55,1%), frente a un 25,8% que cree que todo seguirá prácticamente igual. Solo un 12% asegura que los robots darán más trabajo.

Un país más solitario y violento

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la Policía Nacional. (POLICÍA NACIONAL)

A nivel nacional, el 79,4% de los españoles ven un país más solitario y aislado para el año 2035. Los lazos familiares se resentirán (54,9%) y se cuidará menos a los mayores (56,9%), mientras que los divorcios y separaciones irán en aumento (64,4%). Además, esperan que la natalidad siga su descenso (68,5%). Sí creen que habrá un mayor interés por la salud y el cuidado personal (71,5%) y que la gente tendrá más tiempo libre para el ocio (32,6%), si bien cada vez menos personas se sentirán realizadas o disfrutarán de su trabajo (45,1%).

En el mundo laboral, los españoles creen que habrá más teletrabajo (76,6%) y una mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad (71,6%). Sin embargo, esperan mayores tasas de paro (45,3%) y que aumenten las diferencias sociales y económicas (70,4%), a la par que auguran un aumento de la delincuencia (52,7%). De hecho, el 61,6% espera que haya más violencia en los próximos 10 años. Pese a que el consumo de alcohol y el tabaco parece reducirse entre la población joven, la ciudadanía cree que en diez años la tendencia será diferente y las drogas ganarán peso (44,7%).

A nivel espiritual, habrá menos personas con creencias religiosas (46,7%) y un mayor interés por las cosas materiales (61%) y el propio éxito (54,9%). La España de dentro de 10 años será también más racista, según un 48,6% de los encuestados por el CIS, pero más integradora con las personas con discapacidad (63,9%) y tolerante con la libertad sexual (50,5%).

En cuanto a la crisis climática, creen que en 10 años el medioambiente estará más deteriorado (54,2%) y habrá cada vez más desastres naturales (67.3%). El calentamiento global también afecta a la salud: auguran más muertes por cáncer (45,7%) y epidemias graves como la de la Covid-19 (38,2%).

