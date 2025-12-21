La Aemet activa los avisos por nieve en la mitad de España este domingo: estas son las regiones más afectadas

Vehículos durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia. (Carlos Castro / Europa Press)

El invierno astronómico -que comienza este domingo a las 16:03 (hora peninsular), según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional- llega acompañado de fuertes nevadas, que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar los avisos en la mitad del país. La nieve llega de la mano de una borrasca que dejará precipitaciones en prácticamente todo el país a lo largo de esta jornada.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que las lluvias “serán menos probables en la costa mediterránea, aunque también podrá llover por allí, y más abundantes en Galicia, Pirineos y Andalucía”. No obstante, las precipitaciones no caen solo en forma de agua. Nevará en zonas de montaña, pero también en áreas más bajas. La cota de nieve se ha situado en los 800 metros a primera hora de la mañana y, aunque irá subiendo a lo largo del día, las nevadas no cesarán, especialmente en la zona oriental de Castilla y León.

Aviso por oleaje, lluvias y nevadas

Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos por nieve en casi todos los sistemas montañosos de la península. En concreto, ha decretado el aviso amarillo -que supone “riesgo bajo”- en las montañas del Sistema Central, Cordillera Cantábrica, Pirineos, la Serranía de Cuenca y Sierra Nevada.

Igualmente, se prolonga este mismo aviso amarillo por lluvias abundantes en las Islas Baleares y en el litoral de Girona. En Andalucía, las precipitaciones podrían llegar a ser fuertes y persistentes, especialmente en zonas occidentales y meridionales.

Mapa de alertas por lluvias, nevadas y fenómenos costeros, para este domingo, 21 de diciembre de 2025. (Aemet)

El frío y la nieve se repiten el lunes

El lunes continuará el paso de frentes asociados a borrascas y, por lo tanto, el tiempo inestable. Las nubes bañarán buena parte del país. Las lluvias más intensas se darán en Galicia, en zonas de montaña del sur y sobre todo en Baleares y en Cataluña, donde podrán ser fuertes. La nieve volverá a ser la protagonista. En las primeras horas del día, la cota se situará entre 500 y 800 metros en el norte y en torno a entre 800 y 1000 metros en el sur. De este modo, “podrá volver a nevar en zonas bajas, así que un día más habrá que consultar el estado de las carreteras”, advierte el portavoz de la Aemet.

Las temperaturas nocturnas no cambiarán demasiado respecto a este domingo. Ciudades como León, Palencia o Ávila podrán bajar hasta 5 grados bajo cero, con temperaturas diurnas por debajo de los 5 grados en la meseta norte. Y en el Mediterráneo, ciudades como Valencia o Barcelona no pasarán de 13 grados.

El martes, una nueva borrasca dejará precipitaciones “en amplias zonas de la península”, aunque de forma menos probable en el área mediterránea y “con una cota de nieve que será ya más alta que en días previos, porque llegará aire atlántico más templado y las temperaturas subirán de forma clara”, detalla del Campo. Será una subida pasajera.

Nochebuena y Navidad bajo la nieve

De cara al día de Nochebuena, apunta, “lo más probable es que vuelvan a descender las temperaturas, al igual que el día de Navidad, jornada en la que ya habría heladas en el este peninsular”. Durante estos dos días tan señalados “podría llover en zonas del norte, del centro y del este de la península, también en Baleares, con nevadas en zonas de montaña, sin descartar en áreas más bajas, en zonas de páramos del este peninsular”.