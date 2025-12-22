España

Una administración de La Bañeza reparte 468 millones del Gordo en la Lotería de Navidad y una parte salpica a la peña de UD Las Palmas: “Me están entrando los temblores”

La fortuna ha llegado a la localidad leonesa en un contexto de crisis, repartiendo esperanza entre trabajadores, familias y deportistas locales

La localidad leonesa de La Bañeza ha vivido una jornada de euforia tras recibir una lluvia de 468 millones de euros del Gordo de la Lotería de Navidad. La administración número 1 de La Bañeza ha sido la que ha repartido esos 468 millones de euros del primer premio de la Lotería de Navidad, correspondiente al número 79.432. El premio ha estado muy repartido entre los vecinos de la localidad leonesa y entidades como La Bañeza F.C., en un año especialmente difícil para la zona debido a los incendios y al cierre de la Azucarera, que daba trabajo a cerca de 200 familias. Parte del premio ha llegado a manos de jugadores, familias y la comunidad a través del club local.

Entre los agraciados se encuentra también Hermógenes Celada, presidente de la Peña de la UD Las Palmas en la ciudad, quien ha resultado ganador de 400.000 euros gracias a un décimo. El acontecimiento ha generado una oleada de alegría en la comunidad, especialmente entre los seguidores del club grancanario. En La Bañeza hay un museo del club grancanario con porterías y pósteres de los jugadores del primer equipo.

“Claro que lo tengo aquí en mi mano, me están entrando los temblores. No me lo puedo creer, está encima de la mesa y ahora mismo no sé qué hacer”, ha valorado al diario La Provincia Hermógenes Celada. Aun con los nervios y la emoción, Celada afirmaba que le “gustaría viajar a Estados Unidos o mejorar el local de animación con una TV gigante para ver los goles de mi equipo”.

La alegría también se vivía en la administración que ha repartido la suerte. “Es una emoción demasiado grande”, ha balbuceado Patricia Vecino, trabajadora del número 1 de La Bañeza, situada en la Plaza Obispo Alcolea. Vecino ha destacado en Europa Press que el premio “está muy repartido y entre gente que lo necesita muchísimo”. Muchas de las series premiadas han ido a parar también a Villablino, otra localidad agraciada con El Gordo.

Distribuido por La Bañeza F.C.

Parte del número premiado ha sido distribuido por La Bañeza F.C., club fundado hace 40 años y que cuenta con unos 300 socios, la mayoría de ellos trabajadores. El 79.432 se ha vendido en décimos entre jugadores, padres y vecinos de la zona, extendiendo la fortuna a buena parte de la comunidad local.

El club, que milita en Primera Regional y actualmente se encuentra en puestos de play-off tras encadenar siete victorias consecutivas, ha vivido la jornada con especial entusiasmo. Miguel Ángel Ferrera, socio de la entidad, ha bromeado: “Compraremos el estadio del Valladolid para los amistosos”.

