Cuántos premios hay en la Lotería de Navidad 2025: se entregarán 2.772 millones de euros en total

Preparativos para el sorteo de la Lotería de Navidad este domingo en el Teatro Real, en Madrid. (EFE/Javier Lizón)

La Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados del año para muchos. A diferencia de lo que diferentes personas creen, este sorteo se presenta como una oportunidad de compartir la ilusión de un décimo con un familiar, amigos o compañeros de trabajo.

Sin embargo, a medida que se acerca la fecha, empiezan a surgir diferentes dudas acerca del evento. Algunas de las preguntas más comunes giran en torno a los premios, cómo se reparten y cuáles son las probabilidades de ganar, algo totalmente normal teniendo en cuenta que se reparten 2.772 millones de euros en premios.

¿Cuántos premios hay en la Lotería de Navidad?

Según especifica Loterías y Apuestas del Estado en su página web, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se reparten 26.001.300 premios en total. Estos se dividen entre los grandes premios, como el Gordo, segundo y tercer premio, premios menores, reintegros y la famosa Pedrea.

El Gordo, el premio más codiciado, reparte 4.000.000 de euros a cada serie del número ganador completo, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 de euros por serie y el tercero a 500.000 euros por serie. Además, hay 2.000 premios de 1.000 euros correspondientes a la Pedrea, y 1.794 premios de reintegro, entre otros, que permiten que muchos participantes se lleven al menos una pequeña alegría.

Este esquema de premios hace que la Lotería de Navidad no solo sea un sorteo centrado en grandes sumas, sino también una oportunidad para que numerosos décimos obtengan premios menores.

Cómo funcionan las series en la Lotería de Navidad

En la Lotería de Navidad, los grandes premios no se limitan a un único décimo, sino que se reparten en series, lo que permite que varias personas puedan resultar ganadoras del mismo premio. Cada número del sorteo se emite en series y cada serie se divide en décimos, que son una décima parte de la serie.

Por ejemplo, el Gordo es un único número ganador, pero al existir 198 series, cada serie del número del Gordo recibe el premio completo, multiplicando así la cantidad total destinada a este primer premio. Esto significa que no hay solo un ganador, sino 1.980 décimos que pueden llevarse el primer premio.

El mismo sistema aplica para el segundo, tercer, cuarto y quinto premio. Gracias a las series, es posible que grupos de familiares, amigos o compañeros de trabajo compartan la suerte comprando décimos del mismo número. Esta estructura garantiza que los premios se distribuyan entre muchas personas.

Cuántos grandes premios se reparten en el Sorteo de Navidad

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se reparten un total de 13 grandes premios, que son los que concentran las mayores cuantías económicas y generan más expectación cada 22 de diciembre.

Existe un único primer premio, al que le siguen un segundo premio y un tercer premio. A estos se suman dos cuartos premios y ocho quintos premios, que completan el grupo de premios principales del sorteo.