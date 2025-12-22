Este es el listado completo de todos los premios de la Lotería de Navidad 2025: el Gordo, el segundo, el tercero, los cuartos y los quintos

Todos los premios de la Lotería de Navidad 2025 (Europa Press)

Como cada 22 de diciembre, el sorteo de la Lotería de Navidad reparte suerte por toda España. A medida que transcurría la mañana, han ido conociéndose todos los premios. Aquí facilitamos un listado de todos los premios que se han repartido en el sorteo.

- Premio Gordo de la Lotería de Navidad: 79432

- Segundo premio de la Lotería de Navidad: 70048

- Tercer premio de la Lotería de Navidad: 90693

- Cuartos premios: 78477 y aún falta uno

- Quintos premios: 23112, 60649, 77715 , 25412, 61366 y aún faltan tres

El Gordo riega de millones León y Madrid

El número 79432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El premio grande de este año va para La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

El número fue cantado a las 10.44 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.

Los números que figuran en la Lista Oficial de Premios son los únicos válidos

La tarea de verificar los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad recae en un equipo de aproximadamente 50 personas que, durante todo el evento, controla cada fase del proceso para confeccionar la Lista Oficial, según lo establece el reglamento de Loterías. Mientras los niños y niñas retiran y cantan las tablas, la mesa auxiliar de SELAE compara cada número y premio con los listados informáticos provisionales, creados simultáneamente en una sala informatizada de una sede de SELAE, y, en paralelo, existe otra sala informatizada en el Teatro Real para la misma función. Si se detectan discrepancias, la lista provisional se modifica en ese momento.

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

La dinámica del sorteo, fiel a tradiciones de más de dos siglos, permite que puedan producirse errores en la proclamación de algunos números. Tales fallos son objeto de revisión durante el propio sorteo y al concluir el mismo a través de múltiples controles. De acuerdo con lo señalado por Lotería, solo la información incluida en la Lista Oficial de Premios y registrada en el Sistema Informático Central de SELAE resulta válida para el cobro; cualquier número ausente de ese registro no permite reclamaciones.