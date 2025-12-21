España

¿Por qué los décimos de la Lotería de Navidad tienen imágenes de obras de arte religiosas?

La estampa que aparece impresa se decide a principios de año, normalmente a propuesta del Museo del Prado

Guardar
Una mujer con un décimo
Una mujer con un décimo de Lotería de Navidad. (Europa Press)

Tan solo quedan unos días para que acabe el año y miles de personas están esperando uno de los momentos que más ilusión generan: la Lotería de Navidad. El próximo 22 de diciembre, todas las miradas van a estar puestas en el sorteo, que reparte millones de euros en premios.

La mayoría de personas saben la hora a la que empieza, las reglas del sorteo o la cantidad exacta de dinero que reparte El Gordo. Sin embargo, son pocos los que conocen la historia que hay detrás de la ilustración que acompaña a los décimos.

El Organismo Nacional de Loterías de España (ONLAE), fundado en 1763 por Carlos III, tiene la misión de escoger la imagen que aparecerá en cada boleto desde hace medio siglo. El objetivo de esta estampa no es otro que representar la visión más cristiana de las fiestas navideñas.

Este año, la obra seleccionada para ilustrar los décimos ha sido La Natividad de la Virgen, del pintor madrileño Juan García de Miranda. La obra representa el momento del nacimiento de María, plasmando la serenidad y solemnidad típicas del barroco español.

En el centro de la composición destaca la figura de la recién nacida, rodeada por varios personajes. San Joaquín aparece sentado junto al lecho donde reposa Santa Ana, los padres de la Virgen, mientras otra figura femenina se acerca con gesto piadoso y atento.

El uso del claroscuro y los colores cálidos, especialmente rojos y ocres, no solo dota de profundidad y dramatismo la escena, sino que dirige la atención hacia el centro narrativo de la pintura, reforzando su carga simbólica.

A lo largo de los años, la Lotería de Navidad ha servido también como escaparate del patrimonio artístico español, incorporando en sus décimos obras de algunos de los pintores más importantes de nuestra historia. Creaciones de maestros como Velázquez, Murillo, El Greco o Goya han protagonizado ediciones anteriores, acercando al gran público escenas religiosas y piezas clave de los museos nacionales. Sin embargo, aunque a día de hoy pensemos en los décimos y los asociemos con obras de arte, no siempre fue así.

Las obras de arte en la Lotería de Navidad

La evolución de los décimos de la Lotería de Navidad ha sido notable. De hecho, se emitían sin ilustraciones hasta hace poco más de medio siglo. Los boletos no tenían más que un número de seis cifras coronado con el escudo de España y rodeado por un ribete. En 1940, los promotores del sorteo comenzaron a adornar con grabados y estampas artísticas las papeletas. El diseño actual se empezó a comercializar en los años sesenta, con imágenes religiosas que dejaron atrás el blanco y negro.

La obra que protagoniza cada año los décimos de la Lotería de Navidad suele decidirse en el mes de enero. El Museo del Prado hace una propuesta basándose en factores como el valor histórico de la obra y las efemérides. El Organismo Nacional de Loterías de España decide, una vez visualizadas todas las piezas, cuál será el cuadro elegido.

Temas Relacionados

Lotería de NavidadLoterías y Apuestas del EstadoLoteríaLotería de Navidad 2025Lotería Juegos de AzarEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El ‘Ohio extremeño’, la localidad que históricamente vaticina los resultados de las elecciones, ya tiene su predicción

Don Benito predijo un 38,9% de apoyo para el PSOE, un 38,3% para el PP y 8,6% para Vox en las pasadas elecciones, en las que finalmente se obtuvo un 39,9% de los votos para los socialistas, un 38,9% para los populares y un 8,1 para Vox

El ‘Ohio extremeño’, la localidad

Los famosos a los que les tocó la Lotería de Navidad: de Carmen Lomana a Carlos Sobera

Entre las personas que han tenido la dicha de recibir el ansiado premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se encuentran rostros muy conocidos

Los famosos a los que

Cómo ver los resultados de las elecciones de Extremadura en directo

Previsiblemente, a partir de las 21.00 horas se conocerán los porcentajes iniciales del escrutinio y la distribución de apoyos entre las candidaturas

Cómo ver los resultados de

El poder del voto en blanco en las elecciones de Extremadura: así es como afectaría a los principales partidos

Esta modalidad de voto suele perjudicar a los partidos más pequeños, que pueden quedarse sin representación

El poder del voto en

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 14:00 horas alcanza el 35,76%, un porcentaje casi seis puntos menos al de los últimos comicios

La región cierra el año en términos políticos y abre un nuevo ciclo electoral marcado por la polarización

Elecciones Extremadura 2025, en directo:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘Ohio extremeño’, la localidad

El ‘Ohio extremeño’, la localidad que históricamente vaticina los resultados de las elecciones, ya tiene su predicción

Cómo ver los resultados de las elecciones de Extremadura en directo

El poder del voto en blanco en las elecciones de Extremadura: así es como afectaría a los principales partidos

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 14:00 horas alcanza el 35,76%, un porcentaje casi seis puntos menos al de los últimos comicios

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Extremadura 2025 de este domingo 21 de diciembre

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 22 de diciembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 diciembre

Un empresario de Londres se convierte en el ‘jefe del año’ tras dar un Range Rover a una empleada como regalo de Navidad: “Totalmente increíble”

El nuevo éxodo de la ciudad a la montaña: los españoles que dejan la ciudad para instalarse en el campo

DEPORTES

Jugó en el Málaga y

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)