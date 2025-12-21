España

Las elecciones de Extremadura más allá de la disputa política: del crecimiento económico pero con gran desempleo a los problemas del transporte y los incendios

La energía nuclear o el discurso migratorio son otros de los temas que han marcado la campaña

Un incendio en Extremadura. (Eduardo Palomo/EFE)

Extremadura afronta las elecciones con varios desafíos persistentes en empleo, despoblación y servicios públicos. La disputa política entre PP y PSOE y el importante papel que jugará Vox se han convertido en los principales temas de los comicios, pero existen factores con un impacto directo en la vida de los extremeños que también pueden determinar muchos votos.

El último informe de BBVA Research revela distintas tendencias económicas. Algunos resultados positivos pueden incentivar el voto para los populares, al ser los actuales gobernantes. Pero también señala ámbitos preocupantes que pueden condicionar la decisión de muchos extremeños. Y es que la comunidad registró un crecimiento del 2,9% del PIB en 2024, superando la media española y de la eurozona, aunque en 2025 disminuyó al 2,1%. Las previsiones para 2026 anticipan una moderación, con una tasa del 1,5%, pero mantienen a Extremadura por encima del entorno nacional.

El informe de BBVA Research destaca una reducción del desempleo impulsada por factores como la caída del precio del petróleo y del gas, una política económica expansiva en Europa y una mayor productividad. El sector servicios, alentado por el aumento de la inmigración y la demanda interna, sostiene la actividad regional. Se prevé un posible aumento real de los salarios y un efecto positivo de la inversión en vivienda, defensa y fondos europeos.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

La tasa de paro ha bajado a un 13,5% en 2025. Sin embargo, las diferencias territoriales persisten y el empleo rural depende de la recuperación del sector agrario. En 2025, Extremadura sigue enfrentando un grave problema de paro, especialmente entre los jóvenes, con una tasa de desempleo juvenil del 33,06%, la segunda más alta de España. Aunque la región ha experimentado avances en empleo y crecimiento económico, la inestabilidad política y el bloqueo de los presupuestos autonómicos han generado incertidumbre.

No obstante, no solo lo económico tiene un impacto en la elección. El proceso electoral también estará marcado por un contexto de incertidumbre demográfica y transformación económica que marca la agenda política de la comunidad. El transporte, la energía nuclear, el discurso migratorio puesto sobre la mesa por Vox o la lucha contra los incendios son otros de los factores que marcan la situación de la comunidad.

El presidente del Gobierno ha participado en el inicio de la precampaña de cara al 21D.

Récord en incendios forestales

Uno de estos elementos clave ha sido el impacto de los incendios forestales, que en 2025 han alcanzado cifras récord en España, afectando gravemente a la región. La gestión de estos incendios se ha convertido en una preocupación social, especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación y la falta de vigilancia. Entre estos, destaca el de Valdecaballeros, que arrasó cerca de 2.500 hectáreas y obligó a evacuar a cientos de personas. En total, la región perdió unas 45.000 hectáreas por el fuego.

El transporte es otro asunto de gran interés en la región. En 2025, mejoraron las frecuencias y servicios ferroviarios, con trenes Alvia y Avant conectando Badajoz y Cáceres en 46 minutos, y más municipios accedieron a Blablacar. Sin embargo, el AVE Madrid-Badajoz sigue retrasado, y la autovía Cáceres-Badajoz avanza lentamente. El aeropuerto de Badajoz aún sufre cancelaciones por niebla.

La energía nuclear en Extremadura ha vivido un año de intensos debates y decisiones clave. El principal avance fue el anuncio de una posible prórroga para retrasar el cierre de la central de Almaraz hasta 2030, tras la presión de empresas, sindicatos y partidos, evitando así el plazo previsto para 2027. Sin embargo, persisten las tensiones políticas y sociales que acabarán marcando la orientación de los votantes.

