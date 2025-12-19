Espana agencias

Sánchez cierra la campaña cargando contra Guardiola por agitar el "pucherazo" y no denunciar acoso en el PP

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha cargado contra la candidata del PP en las elecciones en Extremadura, María Guardiola, por alentar la teoría del "pucherazo" tras el robo de votos en Correos pero no denunciar actos contra las mujeres en sus propias filas.

En el mitin de cierre de campaña de las elecciones de este domingo 21 de diciembre desde Villanueva de la Serena (Badajoz), ha recriminado que Guardiola no se enterase de que su chófer había sido condenado por violencia de género ni tampoco de que el alcalde de Navalmoral de la Mata había "acosado laboralmente" a una concejala.

"Pero eso sí, antes de que la Guardia Civil lo supiera todo, ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo", ha reprochado, en referencia a las declaraciones de Guardiola, que alertó de que estaban robando la democracia tras el robo de 124 votos por correo de una sucursal de Correos.

"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo", ha lanzado, pidiendo a los extremeños que acudan a votar el domingo al PSOE, el único partido que "puede hacer frente a PP y Vox", según ha indicado junto al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo.

DICE QUE LOS BARONES DEL PP USAN LA MISMA TÁCTICA

A su juicio, Guardiola trata de "tapar sus escándalos de abuso y acoso laboral propagando el bulo del pucherazo" la misma táctica que, según dice, utilizan otros barones autonómicos del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Andalucía, Juanma Moreno.

A Ayuso le reprocha que diga que España va hacia una deriva autoritaria en la que no se puede hablar mientras está "todo el día insultando. De Moreno critica que niegue ser machista, pero dijera en una entrevista que desde que es presidente "poco menos que se le abalanzan todas las mujeres".

Finalmente, ha cargado contra el líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo. "Ese que decía que Huelva estaba en el Mediterráneo y que Badajoz pertenecía a Andalucía, decir que los andaluces no saben contar. ¡Pero qué paciencia hay que tener con esta derecha!", ha enfatizado.

CONTRA ABASCAL POR EXTREMODURO

Sánchez también ha lamentado el reciente fallecimiento del músico Robe Iniesta, del grupo Extremoduro y ha afeado al líder de Vox, Santiago Abascal, que dijese que había que "desinfectar" el lugar donde se le rindió homenaje en Plasencia.

"Escuchar a Abascal decir que iba a desinfectar el lugar donde estuvo la familia, en el auditorio, es que hasta incluso para intentar hacer chistes insultan", ha apuntado.

EuropaPress

