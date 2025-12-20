Fúnez (PP): "A los españoles nos tocaría el 'Gordo' si Sánchez dimitiese y convocase elecciones"

La vicesecretaria nacional del PP, Carmen Fúnez, a dos días del sorteo de Navidad, ha asegurado que a los españoles les tocaría 'El Gordo' si Pedro Sánchez "dimitiese y convocase elecciones". Desde Ciudad Real, donde va a participar en la comida de Navidad del PP ciudadrealeño, Fúnez ha declarado que "si hay algo que nos renta a los españoles es que Sánchez dimita" y en esa línea va a trabajar el PP, ha dicho.

"Son millones los españoles que a día de hoy están cansados de tener un gobierno que está más pendiente de sus asuntos judiciales que de solucionar los problemas de los españoles, ha enfatizado la dirigente 'popular' en declaraciones a los medios acompañada del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

Según ha apuntado Fúnez, "estamos ante el final del ciclo de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa" porque no tomar medidas para atender los problemas esenciales lleva a que los españoles "quieran pasar página" y que la única medida que de verdad les rente a la mayoría de los españoles en este país es que se convoquen elecciones cuanto antes.

"El final de ciclo se manifiesta" además --ha dicho-- "por la falta de gestión" pero también se manifiesta por otras cuestiones como por ejemplo --ha abundado Fúnez-- "los casos de corrupción que hemos ido conociendo esta semana".

Se ha referido de este modo al caso Plus Ultra, "a ese rescate de una compañía aérea que sólo tenía un avión, que tenía poquísimos trabajadores pero que sí parece que tenía un presunto intermediario para conseguir 53 millones de euros de fondos de los impuestos de todos los españoles". "Ese supuesto intermediario es Rodríguez Zapatero y ante esta cuestión hay muchas preguntas, hay muchas dudas y pocas explicaciones", ha afeado la dirigente del PP.

Por eso desde el Partido Popular --ha recordado-- se ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados y se ha pedido la comparecencia de Zapatero ante el Senado de España.

"Los españoles merecen saber la verdad y el Partido Popular va a hacer todo lo posible para que esa verdad se ponga de manifiesto, tanto en el Congreso como en el Senado".

También ha destacado el hecho de que la Audiencia de Madrid haya considerado que "hay indicios suficientes" para que la mujer de Pedro Sánchez vaya a ser investigada "por malversación de fondos públicos" por hacer "un mal uso" de los fondos de todos los españoles, "pensando en su interés particular y no en el interés de todos".

Fúnez, igualmente, ha subrayado el hecho de que la Audiencia Nacional haya visto indicios para abrir una causa separada e investigar la posible financiación irregular del PSOE.

"Al final al PSOE se le están cayendo los cuentos y las cuentas. Y desde el Partido Popular vamos también a hacer seguimiento de estas piezas separadas que ha abierto la Audiencia Nacional", ha puntualizado.

Dicho todo esto, la vicesecretaria nacional del PP ha acusado a Pedro Sánchez de hacer "un uso electoralista" del Palacio de la Moncloa, utilizando la sede del gobierno de España "para protegerse a él y a los suyos".

Por último, ha querido resaltar que "si grave están siendo los casos de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez", aún más grave es el hecho de que "desde el gobierno y desde el Partido Socialista se estén tapando y estén protegiendo más a los supuestos acosadores que a las víctimas".

"Me siento absolutamente indignada que aquellas que taparon y callaron ante los casos de supuesto acoso sexual hoy están dándonos lecciones de feminismo. Ese relato y ese cuento ya no cuela".

ROBO DE VOTOS EN EXTREMADURA

Sobre el robo de votos por correo en Extremadura, Fúnez ha felicitado a la Guardia Civil y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por haber llevado a cabo una acción tan rápida e inmediata que diese luz a la situación que se había vivido en Extremadura con el robo de esos 124 votos en una oficina de correos.

"Nuestro planteamiento no es pucherazo, sino es que creo que había que denunciar un hecho que había ocurrido y que afectaba a algo tan importante como al derecho al voto de 124 personas que querían hacerlo y que tenían que hacerlo porque es su derecho en las mejores condiciones de seguridad y de libertad", ha señalado.