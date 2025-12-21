España

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

En España, no todos los premios tributan igual, ya que los décimos inferiores a 40.000 euros están exentos y los que superan esa cifra pagan un 20% sobre el exceso

Cada 22 de diciembre, España
Cada 22 de diciembre, España entera está pegada a la televisión. (Jon Nazca/Reuters)

Este lunes 22 de diciembre, España entera estará pegada a la televisión escuchando cómo los niños de San Ildefonso cantan los números, esperando ser los afortunados que se lleven el Gordo de la Lotería de Navidad. Pero si te toca el gran premio de 400.000 euros por décimo, debes saber que Hacienda se llevará su parte antes de que puedas contar los billetes.

Sin embargo, no todos tendrán que pagar lo mismo de impuestos. Tal y como explican desde TaxDown, los premios de la Lotería de Navidad cuyo importe sea inferior a 40.000 euros están exentos de tributación. Y, si el importe supera esa cifra, el ganador debe ceder un 20% de la cantidad que exceda ese umbral a la Agencia Tributaria. Esta medida, vigente desde el año 2013, afecta tanto a los grandes premios como a aquellos que, aunque considerablemente menores, superen el límite establecido.

En el caso del primer premio, cada décimo ganador asciende a 400.000 euros. Según la normativa fiscal, que marca que solo se aplican retenciones a partir de los 40.000 euros, Hacienda percibiría directamente 72.000 euros, calculados sobre los 360.000 euros que exceden la exención. Así, el ganador recibirá 328.000 euros.

Cómo se aplican los impuestos a los premios de la Lotería de Navidad

Siguiendo con la tabla, el segundo premio, dotado con 125.000 euros por décimo, implica que se graven 85.000 euros. En este caso, la Agencia Tributaria se queda con 17.000 euros, y el afortunado obtiene 108.000 euros. Por su parte, el tercer premio alcanza los 50.000 euros por décimo y tributa sobre 10.000 euros, por lo que Hacienda solo retiene 2.000 euros y el ganador recibe 48.000 euros netos.

Los premios menores a la cifra exenta, que abarcan la mayoría de las categorías del sorteo, no sufren ningún tipo de retención fiscal. Así, los agraciados reciben el importe íntegro. Esta es la misma normativa que se aplica en los sorteos de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado de características similares.

Premios compartidos y obligaciones fiscales: cómo repartir y declarar

No obstante, el procedimiento cambia cuando el premio se reparte entre varios participantes. La Agencia Tributaria estipula que la cantidad exenta de 40.000 euros debe repartirse de manera proporcional entre todos los ganadores. La persona encargada de cobrar el décimo y hacer el reparto debe acreditar que ha distribuido el premio según los porcentajes consensuados. Y es que, en el caso de que no se identifique a todos los beneficiarios en el banco, la transferencia posterior del premio puede interpretarse como una donación sujeta a otro gravamen, el impuesto de donaciones, que varía en función del vínculo y la comunidad autónoma.

Respecto a los impuestos a pagar, también hay que tener en cuenta que los premios de la Lotería de Navidad no afectan directamente a la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es decir, que no se deben declarar estos importes en la declaración de la renta anual. Pero sí tiene que incluirse cualquier rendimiento posterior que ese dinero genere, como pueden ser los intereses bancarios derivados del depósito del premio.

Cómo cobrar si el décimo está deteriorado o se ha perdido

Además, el estado del décimo también es importante a la hora de cobrar el premio. Si el décimo se deteriora, Loterías y Apuestas del Estado analiza su autenticidad. Si no existen dudas, el procedimiento de pago se activa con normalidad, pero si la identificación es dudosa, el caso se traslada a la Fábrica de Moneda y Timbre para una evaluación técnica.

En situaciones de robo, el procedimiento exige ser rápido. El afectado debe interponer de inmediato una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil y notificar el hecho a Loterías y Apuestas del Estado, aportando copia de la denuncia. Así, el décimo queda bloqueado, lo que impide su cobro por terceros. La autoridad judicial es la que debe decidir la titularidad y ordenar el pago tras el esclarecimiento de los hechos. La recomendación es conservar evidencias del décimo, como fotos, copias o mensajes que acrediten la propiedad.

Los ganadores de cualquier premio
Los ganadores de cualquier premio de la Lotería de Navidad disponen de hasta tres meses para reclamar el premio. (Europa Press)

Plazos, cobro y restricciones legales de los décimos

En lo relativo a los plazos de cobro, los ganadores disponen de hasta tres meses para reclamar el premio. Transcurrido ese periodo, el importe pasa a formar parte de las arcas públicas. Si el premio es inferior a 2.000 euros, el cobro puede realizarse en cualquier administración de Lotería, pero si supera esta cifra, es obligatorio acudir a una entidad bancaria. El pago puede efectuarse mediante transferencia o cheque, y en el caso de compras por internet, la transferencia va dirigida a la cuenta preparada en la plataforma digital.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la normativa impide la reventa de décimos fuera de las vías oficiales. El Real Decreto de 1956 establece que solo pueden vender lotería administraciones oficiales y revendedores acreditados. Vender un décimo de forma no autorizada puede acarrear sanciones que superan la mitad del valor obtenido con el premio, en especial si existe sospecha de blanqueo de capitales.

El futuro de Extremadura en

El Gobierno de Ayuso se

Cuando la muerte de un

Luis Fernández y Maggie García

Estos son algunos de los
