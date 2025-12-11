Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Dos personas intercambian un décimo de Lotería de Navidad. (María José López / Europa Press)

Como cada año, los españoles esperan con ilusión el día 22 de diciembre, ya que se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad. Esta fecha está marcada en el calendario para aquellos que deciden compar décimos, ya sea por su cuenta o compartidos con amigos o familiares.

Sin embargo, para cualquiera de esos escenarios, los engaños juegan un papel muy importante. Esto sucede principalmente en las últimas semanas, cuando aumenta la compra de décimos y participaciones. Por ello, cada año la Policía Nacional comparte una serie de consejos para evitar caer en cualquier tipo de fraude.

Estos pueden ir desde los relacionados con la compra de décimos hasta problemas a la hora de cobrar los premios de un boleto compartido. De igual forma, existe la posibilidad de caer en la venta de décimos falsos o supuestamente premiados por internet.

Estafas más repetidas en la Lotería de Navidad

Desde el cuerpo enumeran las estafas más habituales. Una de ellas consiste en recibir una llamada de teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o un mensaje a través de redes sociales. Este mensaje supuestamente proviene de una institución de confianza a la que suplantan la identidad y se comunica el haber sido agraciado con un premio en el sorteo. La intención de los estafadores puede ser desde hacerse con los datos privados hasta solicitar una transacción económica.

En estos casos, lo recomendable pasa por evitar llamar a cualquier número que se indique, como tampoco acceder a ningún enlace web ni realizar cualquier pago. Desde la Policía indican que por escrito, es posible identificar el fraude ya que se cometen faltas de ortografía y la redacción suele ser deficiente. Por ello, es la mejor opción comprar los décimos en lugares autorizados.

Otra estafa muy popular es el tocomocho, que viene de la expresión ‘tocó mucho’ y consiste en que la víctima es abordada enla calle con la excusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlos por algún motivo concreto. Para efectuar el engaño, se le muestra una lista falsa de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente y le ofrecen el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero.

El decálogo de la Policía

1. Comprar los décimos de Lotería para el sorteo solo en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online.

2. Si se realiza la compra en Internet, guardar los correos relacionados con ella y hacer capturas de pantalla de la gestión si es necesario.

3. Desconfíar de los mensajes recibidos informando de que se ha sido premiado en un sorteo que se desconoce y en el que no se ha participado.

4. Comprobar que el décimo tiene el logo, el código y todos los elementos de verificación.

5. Cuando se comparta Lotería con amigos y familiares, fotocopiar el décimo e indicar quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos.

6. Procurar conservar el boleto en perfectas condiciones, su deterioro podría dar problemas en caso de ser premiado. Caduca a los tres meses.

7. Hacer una fotografía del décimo o apuntar en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que ayuden a identificarlo si se pierde.

8. Denunciar en cualquier comisaría la pérdida o robo del décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado.

9. Cuando se ha sido víctima de estafa, no dudar en denunciarlo, aportando todos los datos sobre los autores y su modus operandi que se tengan .

10. Si no se ha caído en el fraude pero hay datos sobre ello, informar a la Policía Nacional y presentar una denuncia.