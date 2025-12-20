El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

El buque escuela de la Armada ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale a pruebas de mar tras su varada (Navantia)

El ‘Juan Sebastián de Elcano’, buque escuela de la Armada Española, ha vuelto al mar esta semana tras completar su varada anual en el astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz). El barco finalizó el domingo los trabajos de mantenimiento en el dique 4 de las instalaciones, en el marco de una jornada de puertas abiertas que atrajo la atención del público.

La unidad de negocio de Navantia especializada en Reparaciones de la Bahía de Cádiz asumió la puesta a punto de las principales estructuras. Se llevaron a cabo distintas mejoras, como una reestructuración de los camarotes de suboficiales, situados en proa, a renovación de jarcias, la revisión completa de los palos —mayor proel y mayor popel—, y la modernización integral tanto de la planta de aire acondicionado como de la de tratamiento de aguas residuales.

El comunicado de Navantia detalla que con estos trabajos se consideran concluidas las obras singulares vinculadas al centenario del barco. El astillero celebró el fin de la intervención coincidiendo con la conmemoración de la puesta de quilla del buque, que se realizó el 24 de noviembre de 1925 en la grada número 2 del antiguo Astillero de Echevarrieta.

La princesa Leonor finaliza su formación en el buque Elcano tras siete meses marcados por experiencias formativas, polémicas mediáticas en Brasil, Uruguay y Chile, y un reencuentro emocional con la reina Letizia durante una escala en Panamá que acaparó titulares.

Su papel de enseñanza y representación

Desde su entrada en servicio en 1928, el ‘Juan Sebastián de Elcano’ ha representado mucho más que un buque escuela para la Armada Española. Ha navegado cerca de dos mil millas náuticas por todos los océanos y ha recalado en más de 70 países. El barco forma cada año a unos 80 guardiamarinas, que profundizan en su instrucción a bordo a través de cruceros de instrucción, la mayoría en rutas fuera de España.

Estas travesías, de las que el buque ha realizado 97 desde su botadura, incluyen una docena de vueltas al mundo y una amplia variedad de ejercicios de maniobra, formación y actividad diplomática. En la actualidad, el cometido principal continúa siendo la formación marítima de oficiales, aunque también cumple una función destacada en la acción exterior del Estado, lo que le ha valido el estatus de “Embajador” de España.

Prueba de ello, el ‘Elcano’ ha realizado casi 1.300 escalas en más de 200 ciudades a lo largo de su historia, participando en actividades institucionales y representando a la Armada y al país en escenarios internacionales. Se ha convertido en un emblema del país y una imagen que se reconoce al verse llegar desde puertos de todo el mundo.

Imágenes del homenaje de la tribulación del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' a los dos fallecidos que dejó el accidente sufrido el 17 de mayo por el buque escuela mexicano. (Fuente: Casa Real)

Orígenes y construcción

La construcción de Elcano respondió a la necesidad de reemplazar al veterano ‘Galatea’ y al descartado ‘Minerva’. El contrato para levantar un nuevo buque se materializó en 1925. Durante la ceremonia de colocación de quilla, Horacio Echevarrieta propuso bautizar el barco con el nombre actual, homenajeando al navegante español que completó la primera circunnavegación del mundo. La propuesta fue aprobada oficialmente por el presidente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, y ratificada por el rey en diciembre de ese año.

La botadura, celebrada durante el Carnaval de Cádiz en marzo de 1927, reunió a autoridades civiles y militares. La Armada Española recibió formalmente el buque en julio de 1928, dando inicio a una trayectoria marcada tanto por la excelencia en instrucción como por su aportación diplomática y cultural durante sus travesías. De esta forma, se acerca su centenario.