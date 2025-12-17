La Armada prepara su primer dron marítimo de superficie para el combate: el SEAD23 tendrá un sistema de armamento

Dron SEAD23 (Armada Española)

La Armada española ha incorporado a su flota el SEAD23, un vehículo no tripulado de superficie fabricado por la empresa gallega Seadrone, perteneciente al grupo Zelenza. El pasado 9 de diciembre tuvo lugar la entrega oficial de la unidad en la base naval de Rota. La adquisición marca un nuevo paso en la modernización de la Armada, que durante dos años sometió este dron marítimo a ejercicios de ensayo.

La llegada del SEAD23 ha dado inicio a la formación específica de sus operadores. Personal del fabricante se desplaza a la base para acompañar las primeras etapas del entrenamiento, cuyo objetivo será poner en marcha la campaña de experimentación a principios de año. La planificación oficial prevé que este dron esté completamente operativo en septiembre de 2026.

Entre las prioridades destaca la integración de una estación de armas remota y munición merodeadora, para aumentar la capacidad de combate. Además, la Armada valora especialmente el enlace satelital del sistema, que ampliará el alcance operativo del dron mientras disponga de combustible, así como su velocidad, la capacidad de carga y la baja firma radar.

SEAD23, el nuevo dron de la Armada (Armada Española)

Un dron preparado para el combate

El dron SEAD23 comenzó su trayectoria embarcado en la fragata Santa María dentro del proyecto europeo “OCEAN 2020”. Posteriormente, participó en el Centro de Experimentación Operativa de la Marina Portuguesa y ha llevado a cabo varias misiones a bordo del buque Castilla y el Juan Carlos I. Sus distintas aportaciones a los ejercicios consolidaron el proceso de validación operativa de la plataforma.

El desarrollo del vehículo requirió alrededor de tres años. Durante este periodo, el dron se adaptó para facilitar su operación desde varias plataformas, enfrentando las particularidades de la navegación a bordo de buques de diferentes clases. Ahora, continúa su formación en el Centro de Experimentación y Vehículos No Tripulados de la Armada (CEVENTA).

Entre las capacidades técnicas del SEAD23 figuran una eslora de 7 metros, un motor de 250 caballos de potencia, velocidad máxima de 30 nudos, autonomía de 200 millas a 15 nudos y una carga útil de 300 kilogramos. El equipamiento incluye sonar multihaz, radar de superficie, transceptor AIS y cámara EO/IR. Pero lo más destacado es su tecnología satelital, que le da un gran alcance, y el proyecto en marcha para instalarle un sistema de armas remota.

SEAD23, el nuevo dron de la Armada (Armada Española)

Prácticas en CEVENTA

El CEVENTA se fundó para orientar las necesidades tecnológicas y operativas de la Flota en la nueva era de sistemas autónomos. Su misión principal es actuar como núcleo integrador de todas las actividades relacionadas con I+D+i en la incorporación de tecnologías no tripuladas, garantizando la correcta adquisición y prueba de estos sistemas en maniobras navales nacionales.

Dirigido por un capitán de navío y vinculado orgánicamente a la Flota, el centro evalúa vehículos autónomos submarinos (UUV), de superficie (USV), terrestres (UGV) y aéreos (UAV). La comunicación fluida entre el CEVENTA y la industria, junto con la colaboración internacional, busca preparar a la Armada española ante los retos de la defensa marítima del futuro. Por ello, el paso del SEAD23 por el centro es clave para su futuro uso.