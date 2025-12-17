España

La Armada prepara su primer dron marítimo de superficie para el combate: el SEAD23 tendrá un sistema de armamento

Su llegada al CEVENTA ha dado inicio a la formación específica de sus operadores

Guardar
Dron SEAD23 (Armada Española)
Dron SEAD23 (Armada Española)

La Armada española ha incorporado a su flota el SEAD23, un vehículo no tripulado de superficie fabricado por la empresa gallega Seadrone, perteneciente al grupo Zelenza. El pasado 9 de diciembre tuvo lugar la entrega oficial de la unidad en la base naval de Rota. La adquisición marca un nuevo paso en la modernización de la Armada, que durante dos años sometió este dron marítimo a ejercicios de ensayo.

La llegada del SEAD23 ha dado inicio a la formación específica de sus operadores. Personal del fabricante se desplaza a la base para acompañar las primeras etapas del entrenamiento, cuyo objetivo será poner en marcha la campaña de experimentación a principios de año. La planificación oficial prevé que este dron esté completamente operativo en septiembre de 2026.

Entre las prioridades destaca la integración de una estación de armas remota y munición merodeadora, para aumentar la capacidad de combate. Además, la Armada valora especialmente el enlace satelital del sistema, que ampliará el alcance operativo del dron mientras disponga de combustible, así como su velocidad, la capacidad de carga y la baja firma radar.

SEAD23, el nuevo dron de la Armada (Armada Española)

Un dron preparado para el combate

El dron SEAD23 comenzó su trayectoria embarcado en la fragata Santa María dentro del proyecto europeo “OCEAN 2020”. Posteriormente, participó en el Centro de Experimentación Operativa de la Marina Portuguesa y ha llevado a cabo varias misiones a bordo del buque Castilla y el Juan Carlos I. Sus distintas aportaciones a los ejercicios consolidaron el proceso de validación operativa de la plataforma.

El desarrollo del vehículo requirió alrededor de tres años. Durante este periodo, el dron se adaptó para facilitar su operación desde varias plataformas, enfrentando las particularidades de la navegación a bordo de buques de diferentes clases. Ahora, continúa su formación en el Centro de Experimentación y Vehículos No Tripulados de la Armada (CEVENTA).

Entre las capacidades técnicas del SEAD23 figuran una eslora de 7 metros, un motor de 250 caballos de potencia, velocidad máxima de 30 nudos, autonomía de 200 millas a 15 nudos y una carga útil de 300 kilogramos. El equipamiento incluye sonar multihaz, radar de superficie, transceptor AIS y cámara EO/IR. Pero lo más destacado es su tecnología satelital, que le da un gran alcance, y el proyecto en marcha para instalarle un sistema de armas remota.

SEAD23, el nuevo dron de
SEAD23, el nuevo dron de la Armada (Armada Española)

Prácticas en CEVENTA

El CEVENTA se fundó para orientar las necesidades tecnológicas y operativas de la Flota en la nueva era de sistemas autónomos. Su misión principal es actuar como núcleo integrador de todas las actividades relacionadas con I+D+i en la incorporación de tecnologías no tripuladas, garantizando la correcta adquisición y prueba de estos sistemas en maniobras navales nacionales.

Dirigido por un capitán de navío y vinculado orgánicamente a la Flota, el centro evalúa vehículos autónomos submarinos (UUV), de superficie (USV), terrestres (UGV) y aéreos (UAV). La comunicación fluida entre el CEVENTA y la industria, junto con la colaboración internacional, busca preparar a la Armada española ante los retos de la defensa marítima del futuro. Por ello, el paso del SEAD23 por el centro es clave para su futuro uso.

Temas Relacionados

Armada EspañolaArmadaDronesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El día que Ana Obregón se refugió en Jeffrey Epstein tras incendiarse su casa: “Jeff se convirtió en mi ángel de la guarda en Nueva York”

Este martes, 16 de diciembre, ‘The New York Times’ reveló que el polémico financiero pudo acceder a familias adineradas españolas gracias a su relación con la actriz

El día que Ana Obregón

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica el truco para no perder el carnet de conducir por puntos: “Es totalmente legal”

Circular sin puntos es lo mismo que circular sin el permiso vigente, lo que puede derivar en consecuencias penales

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica

Amara Aladel, médica, explica cómo mejorar tu salud en menos de cinco minutos: “Se llaman snacks movimiento”

Estas pequeñas píldoras de ejercicio pueden ayudar a mejora la salud general

Amara Aladel, médica, explica cómo

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Sorteo 5 de la Triplex

La firma de hipotecas alcanza máximos desde 2010 mientras el tipo de interés cae a mínimos en casi tres años

La número de préstamos para vivienda alcanza su mayor volumen en 15 años y los tipos de interés bajan hasta el 2,81%, enlazando nueve meses consecutivos con las tasas bajo el 3%

La firma de hipotecas alcanza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El momento de tu vida

El momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir una moto

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica el truco para no perder el carnet de conducir por puntos: “Es totalmente legal”

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

Improcedente el despido de una vendedora de lotería que fue acusada de leer un libro durante su jornada laboral por no haber una sanción previa

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La firma de hipotecas alcanza máximos desde 2010 mientras el tipo de interés cae a mínimos en casi tres años

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 17 de diciembre

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados