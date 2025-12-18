España

Silvia Severino, psicóloga: “Que te rompan el corazón puede ser una de las mejores cosas que te pasen”

Una creadora de contenido reflexiona sobre el dolor emocional como motor de cambio y crecimiento personal

La psicóloga Silvia Severino. (Montaje
La psicóloga Silvia Severino.

Silvia Severino, psicóloga y creadora de contenido en Tiktok, comparte en sus redes una bonita reflexión acerca de las rupturas sentimentales. La experta afirma que estas rupturas suelen vivirse como una de las experiencias más dolorosas a nivel emocional. La sensación de pérdida, de caída y de vacío puede hacer creer a quien la atraviesa que está tocando fondo.

Sin embargo, voces como la de Severino coinciden con un argumento cada vez más frecuente: que te rompan el corazón no siempre es una desgracia, sino a veces el comienzo de una profunda transformación. “Con el tiempo descubres algo poderoso, el dolor no llega para destruirte, sino para despertarte”, afirma. Nuestras perspectivas cambian, el dolor deja de percibirse como sufrimiento y empieza a entenderse como una señal de alerta. Según su reflexión, esto llega para obligarnos a mirar hacia dentro, resolver heridas pendientes, armarse la vida de nuevo y ser valiente.

Lejos de presentar una ruptura como algo que deba olvidarse rápidamente, la creadora sostiene que el proceso de sanación implica mirar de frente lo ocurrido y no tapar el dolor con estímulos, ya que a la larga será mucho más doloroso. El dolor empuja a revisar patrones, dependencias emocionales, dinámicas dañinas y expectativas que antes se daban por normales.

Corazón roto papel (Freepik)
Corazón roto papel

Según Silvia, “empiezas a reconstruirte desde cero y en el proceso aprendes a ponerte en primer lugar, a dejar de rogar amor y empezar a darte lo que siempre esperabas de los demás”. Esta etapa, aunque incómoda, suele marcar un antes y un después en la forma de relacionarnos. Al final se trata de aprender a tratar al otro y, sobre todo, a uno mismo.

Sanar es avanzar, no olvidar

La creadora insiste en que no se trata de justificar el sufrimiento ni de romantizar el dolor, sino de reconocer el aprendizaje que deja. Para ella, cada lágrima derramada y cada noche sin dormir fue una lección que le hizo convertirse en una mujer más fuerte.

Uno de los mensajes centrales es que superar una ruptura no implica borrar a la otra persona de nuestra memoria. “No se trata de olvidar a quien te rompió, sino de agradecer lo que te enseñó”, explica. Desde esta mirada, nos enseña a quedarnos con todo lo bueno y que simplemente son historias que se completan con lo aprendido y que no se acaban.

En el vídeo, la experta reconoce que el proceso no es inmediato ni lineal. Hay quienes avanzan, pero siguen sintiéndose atrapados en recuerdos o emociones pasadas. Para esas personas, propone herramientas que ayuden a ordenar el proceso de sanación y a dejar de mirar atrás con nostalgia constante.

Según Travers, la diferencia entre una queja y una crítica, aunque parezca sutil, produce efectos radicalmente distintos: mientras una queja favorece la reparación, la crítica perpetúa la sensación de que no existe salida posible.

Como cierre, comparte que transformar el dolor en formación y crecimiento fue, para ella, la oportunidad que necesitaba para volver a empezar. Será clave saber reconocer que, de ahí en adelante, cualquier cosa que nos ocurra será para mejor. “No fue un castigo, fue la gran oportunidad que necesitaba”, afirma. Un mensaje para personas que atraviesan rupturas similares y buscan no solo consuelo, sino también un camino claro para reconstruirse emocionalmente.

