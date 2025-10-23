El futuro embajador de EEUU en España envía un mensaje a Pedro Sánchez por el gasto en defensa: “Le haré entender que es un grave error”

El futuro embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, aseguró este jueves que trabajará con el Gobierno español para hacerles entender que incumplir el objetivo de la OTAN de gasto en defensa del 5 % es “un gran error”. León, propuesto por Donald Trump, añadió que trabajará para que el Gobierno español “revierta esa política y se cumpla el compromiso”.

Últimas Noticias

La princesa Leonor deslumbra con una chaqueta Armani en azul Oviedo: los looks de la familia real en el concierto de los Princesa de Asturias Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus dos hijas, han presidido el recital que supone la antesala a la ceremonia de entrega de premios de este viernes en la capital asturiana

La película olvidada del actor Michael J. Fox que dio origen a la canción más famosa de Bruce Springsteen El guionista y director Paul Schrader escribió un guion pensando en el cantante como protagonista, pero él lo rechazó

“He metido a mis perros en el testamento y es la decisión más racional que he tomado en mi vida”: una influencer explica los motivos por los que ha decidido hacerlo Marta, conocida en redes como @martathedogmom, ha subido un vídeo desglosando las razones

La Policía Nacional detiene a 30 personas por hacer pasar a sus hijos por menores no acompañados para que el Estado asuma su tutela El fraude, según la Policía Nacional, ha supuesto más de 1,58 millones de euros a la Seguridad Social española