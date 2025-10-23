España

El futuro embajador de EEUU en España envía un mensaje a Pedro Sánchez por el gasto en defensa: “Le haré entender que es un grave error”

Benjamín León, propuesto por Donald Trump, aseguró que trabajará con el Gobierno español para que “revierta esa política y se cumpla el compromiso”

Por Carolina Viciano

El empresario Benjamín León (Leon Medical Centers)

El futuro embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, aseguró este jueves que trabajará con el Gobierno español para hacerles entender que incumplir el objetivo de la OTAN de gasto en defensa del 5 % es “un gran error”. León, propuesto por Donald Trump, añadió que trabajará para que el Gobierno español “revierta esa política y se cumpla el compromiso”.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Donald TrumpPedro SánchezEspaña-SociedadEspaña Noticias

