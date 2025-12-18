Sebastián La Rosa, médico: “Los antiinflamatorios tienen un doble efecto negativo”

Fragmento de TikTok en el que Sebastián La Rosa explica los peligros de los antiinflamatorios. (@dr.larosa)

Con el paso de los siglos, la medicina no ha dejado de avanzar, logrando combatir cientos de enfermedades que años atrás suponían una muerte segura y alargar considerablemente la esperanza de vida. En la actualidad, la mayoría de las personas tienen un botiquín en casa con numerosas pastillas para combatir distintos dolores, entre las que destacan los antiinflamatorios.

Aunque muchos recurran a ellas para cualquier dolor, esto no debería de ser así. Sebastián La Rosa, un médico que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@dr.larosa) en el que profundiza sobre el tema.

Las contraindicaciones de los antiinflamatorios

Aunque estos fármacos resultan eficaces para aliviar el dolor y reducir la inflamación, su uso habitual puede tener consecuencias importantes. “Los antiinflamatorios tienen un doble efecto negativo”, explica el experto.

El principal problema radica en el sistema digestivo, ya que afecta directamente a la microbiota intestinal, es decir, al conjunto de bacterias beneficiosas que cumplen funciones clave en la digestión, la inmunidad y el equilibrio general del organismo.

Además, estos medicamentos pueden dañar la mucosa del intestino. Cuando esta barrera protectora se debilita, sustancias que normalmente no deberían atravesarla lo hacen con mayor facilidad, lo que puede agravar desequilibrios previos y favorecer procesos inflamatorios.

A nivel digestivo, esto suele manifestarse en forma de molestias como pesadez, ardor, dolor estomacal o alteraciones en el ritmo intestinal, con heces más blandas e incluso episodios más graves si el consumo es excesivo.

Cómo proteger el intestino tras su consumo

Ante este impacto, el especialista señala la importancia de ayudar al cuerpo a reparar el daño intestinal. El aporte de colágeno puede ser una herramienta útil, ya que contribuye al mantenimiento de la mucosa. Opciones naturales como el caldo de huesos o una suplementación adecuada pueden favorecer la recuperación del tejido digestivo.

También resultan beneficiosos los alimentos que generan mucílagos, unas sustancias que recubren y protegen el intestino. La avena bien cocida, así como semillas como el lino o la chía, ayudan a mejorar el tránsito intestinal.

El papel de la alimentación en la microbiota

La alimentación tiene un impacto directo y fundamental sobre la composición y el equilibrio de la microbiota intestinal. Cada alimento que ingerimos actúa como elemento regulador de estas bacterias, favoreciendo el crecimiento de unas especies frente a otras.

Una dieta rica en fibra, presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, proporciona sustratos que las bacterias beneficiosas fermentan, produciendo ácidos grasos de cadena corta, compuestos esenciales para mantener la salud intestinal y reducir la inflamación.

Por el contrario, el consumo elevado de ultraprocesados, azúcares refinados y grasas saturadas puede alterar la diversidad bacteriana, disminuyendo la población de microorganismos protectores y favoreciendo la proliferación de bacterias menos beneficiosas.

Incluir alimentos fermentados como yogur, kéfir, chucrut o miso aporta probióticos que contribuyen a reforzar la microbiota, mientras que los polifenoles presentes en frutas, cacao, té verde y especias actúan como precursores para el crecimiento de bacterias beneficiosas.