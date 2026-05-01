Los 7 errores que empeoran tus síntomas de alergia primaveral

El cambio climático empeora las alergias por polen. (Pixabay)

La llegada de la primavera supone para muchas personas en España el inicio de un periodo caracterizado por síntomas de rinitis alérgica, como estornudos, congestión nasal y picores oculares persistentes.

Estos episodios, conocidos como “fiebre del heno”, afectan a un número creciente de habitantes y, según informa my-personaltrainer.it, no solo dependen de la predisposición o del tratamiento farmacológico, sino que guardan una estrecha relación con pequeños hábitos domésticos y de higiene personal que pueden agravar la situación sin que quien los padece lo perciba.

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La interacción entre la exposición cotidiana al polen y las rutinas involuntarias de ventilación, higiene personal o alimentación explica la persistencia y agravamiento de los síntomas alérgicos en primavera.

Errores en casa y rutina

Entre las recomendaciones clave destaca evitar ventilar el domicilio entre las cinco y las diez de la mañana, así como al final de la tarde, ya que son las franjas horarias en las que la concentración de polen es mayor. Sustituir estos hábitos por la ventilación nocturna o posterior a episodios de lluvia puede contribuir a reducir la presencia de alérgenos en los hogares.

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Aquellas personas que buscan minimizar la incidencia de los síntomas de la alergia primaveral deben prestar atención tanto al entorno en el que residen como a su rutina diaria. Existe una lista de errores frecuentes que multiplican la exposición al polen.

Secar prendas en interiores reduce la exposición a alérgenos (iStock)

Entre ellos, destaca tender la ropa al aire libre durante la primavera; la humedad de los tejidos favorece que las partículas alergénicas queden adheridas y, al entrar en contacto directo con la piel y las mucosas, propicien la irritación y los ataques nocturnos. Para contrarrestar este efecto, se sugiere el uso de la secadora o el tendido en interiores, preferentemente en estancias con deshumidificador.

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La higiene personal resulta igualmente determinante en el manejo de los síntomas. El cabello, dada su estructura y la acumulación de electricidad estática al pasear por la calle, actúa como reservorio de micropartículas de polen. Si no se realiza un lavado capilar al regresar a casa, el alérgeno se transfiere a la almohada y se inhala durante toda la noche, manteniendo e intensificando el malestar.

El cabello, dada su estructura y la acumulación de electricidad estática al pasear por la calle, actúa como reservorio de micropartículas de polen (Canva)

Además, es aconsejable cambiarse de ropa tras regresar del exterior y evitar almacenar prendas utilizadas en la calle dentro del dormitorio. Un lavado de manos y cara, junto a la ducha nocturna, completan una estrategia eficaz para minimizar la carga alergénica en el hogar.

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No solo las rutinas personales marcan la diferencia: los sistemas de climatización y el automóvil también pueden convertirse en fuentes directas de exposición si los filtros no son reemplazados periódicamente.

Filtros, dieta y prevención

Los filtros HEPA deben revisarse y sustituirse antes del comienzo de la temporada de polen, ya que, una vez saturados, dejan de retener partículas y pueden dispersar tanto polen como moho por todo el ambiente. Se recomienda utilizar la función de recirculación de aire del vehículo para impedir la entrada de alérgenos, especialmente en trayectos por zonas rurales o vegetadas.

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El impacto de los alimentos en la sintomatología suele ser subestimado. El fenómeno conocido como síndrome polen-alimento se produce por la reactividad cruzada entre ciertas proteínas del polen y frutas o verduras. Así, quienes presentan alergia a las gramíneas pueden experimentar picor o hinchazón tras consumir tomates, kiwis o melones; en el caso del abedul, la reacción puede aparecer al comer manzana, melocotón o frutos secos. Ingerir estos alimentos durante los picos de polinización puede sobrecargar el sistema inmunitario y desencadenar un empeoramiento de los síntomas respiratorios.

Una mujer aplica un spray nasal para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica. (Freepik)

Uno de los errores más frecuentes reside en iniciar el tratamiento farmacológico únicamente cuando los síntomas se han vuelto difícilmente controlables. Empezar la terapia prescrita de manera preventiva y antes de alcanzar el pico sintomático permite estabilizar la respuesta inmunitaria y mejorar la eficacia del abordaje. El uso rigoroso y continuado de los antihistamínicos o corticosteroides, según las indicaciones de los profesionales sanitarios, constituye un pilar básico en el control de la alergia estacional.

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Hacer ejercicio al aire libre durante las horas en que la concentración de polen alcanza su máximo supone otro factor de riesgo. El aumento de la respiración durante la práctica física multiplica la cantidad de alérgenos inhalados, incrementando el riesgo de ataques de asma o rinitis intensa, sobre todo si la actividad se realiza en parques y jardines a primeras horas de la mañana.

La base de estas respuestas del organismo reside en que el sistema inmunitario fabrica anticuerpos específicos que permanecen en alerta frente al alérgeno identificado.

Para mitigar este efecto, es preferible entrenar en interiores o tras la bajada de las temperaturas vespertinas, momento en el cual el polen tiende a depositarse en el suelo. El uso de gafas de sol envolventes ayuda adicionalmente a proteger la conjuntiva ocular frente a la irritación alérgica.

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En definitiva, el abordaje de la rinitis alérgica primaveral requiere más que la simple administración de medicamentos: implica adoptar medidas ambientales y modificar comportamientos diarios que, en conjunto, ayudan a reducir el impacto de la afección. No obstante, cualquier estrategia complementaria debe supeditarse siempre al criterio de un especialista en alergias, responsable del diagnóstico y prescripción de los tratamientos más adecuados para cada caso.