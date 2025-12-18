España

La curiosa reacción de Chenoa cuando le preguntaron si presentaría las Campanadas de TVE

Este pasado lunes, tras la final de ‘Operación Triunfo’, la cantante concedió una entrevista en la que estuvo presente Infobae

Chenoa en la gala final tras la final de OT 2025

A dos semanas de la noche más especial del año, la de Nochevieja, ya se conoce quiénes serán los encargados de dar la bienvenida al 2026 en RTVE. Tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril por los problemas médicos del cómico, el ente público ha elegido finalmente a Chenoa y Estopa. Un dúo inesperado, pero que, sin embargo, promete generar una gran expectación.

Ahora que se conoce que Chenoa guiará a los telespectadores de La 1 a tomarse las uvas, tiene sentido una curiosa reacción que tuvo durante su última entrevista. Este pasado lunes, 15 de diciembre, la cantante cerraba una nueva edición de Operación Triunfo, donde ejerce de presentadora, y concedía una entrevista a los medios, entre los que estaba Infobae.

Y aprovechando su presencia, le preguntaron por la posibilidad de que ella fuera una de las presentadoras de las Campanadas. Por supuesto, aún no debía decir nada, de ahí que su reacción fuera tan natural.

Chenoa y Estopa, en fotografías
Chenoa y Estopa, en fotografías promocionales. (RTVE)

Pues nunca me lo he planteado, la verdad. ¡Fíjate! Con la final de OT yo ya...“, comienza diciendo, sin poder contener un sonrisa nerviosa. Es entonces cuando uno de los reporteros le dice que “se supone que se desvela hoy”, a lo que ella abre la boca, pone cara de sorpresa y, nerviosa, tocándose el pelo pregunta: “¿qué día es hoy?”. “Hoy es la presentación navideña de RTVE”, le responden, a lo que ya más tranquila se sale por la tangente: “¡es que me aturulláis mucho! Estoy resacosa de la final”, se queja.

Con este rol, Chenoa afianza su figura en el ente público tras su fichaje en noviembre de 2024. Este curso, sin ir más lejos, se ha puesto al frente de dos de los nuevos espacios de la cadena The Floor y Dog House.

Chenoa, presentadora de 'OT 2025'
Chenoa, presentadora de 'OT 2025' (Prime Video)

Una mujer con mucho carácter

Gracias a su forma de ser, Chenoa puede encarar bien los comentarios negativos que puedan salir tras conocer su fichaje. Así lo dejó claro en esta entrevista, en la que dijo que “Soy muy chula, si alguien dice que no le gusta yo le doy el doble. ¿No te gusta el pelo corto? Me rapo. ¿Por qué no llevas vestidos? Traje de macho“. ”Yo siento que tengo mucho cariño y comprensión de la gente, ahora sí. Es una etapa en la que estoy viviendo muchísimo más en paz”.

Y siguió: “No se me pone en el punto de mira, pero sí hay un critiqueo constante de gente a la que le caigo mal y no saben por qué”, se ha sincerado desde su percepción. “Yo soy la más zurrada y no se me puede decir que me lo he inventado, a nivel prensa rosa, a nivel redes... Y cuando no había prensa digital me zurraban por papel”, ha relatado.

