España

El Gobierno tiene un plazo de 30 días para la acogida inmediata de menores migrantes solicitantes de asilo

La decisión respalda la solicitud presentada por Ayuso que reclamaba la falta de actuación estatal

Guardar
Dos menores migrantes pasean por
Dos menores migrantes pasean por la calle en Ceuta (Antonio Sempere / Europa Press)

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que asegure el acceso inmediato al sistema nacional de acogida a los menores migrantes no acompañados bajo la tutela de la Comunidad de Madrid y que hayan solicitado asilo o manifestado su intención de hacerlo. La decisión, adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 11 de diciembre de 2025, respalda la solicitud presentada por la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que reclamaba la falta de actuación estatal en la materia.

El auto exige que la Administración General del Estado garantice este acceso en un plazo no prorrogable de 30 días, además de “desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor”, según han anunciado los magistrados para Europa Press. Al finalizar este tiempo, el Ejecutivo nacional deberá informar al alto tribunal sobre las medidas adoptadas para cumplir lo ordenado. El tribunal considera que la protección y los derechos de estos menores deben prevalecer sobre cualquier cuestión competencial entre administraciones, alineado con el principio de interés superior del menor.

El conflicto se originó tras la desestimación por parte del Gobierno central ante un requerimiento efectuado el 9 de julio de 2025 por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. En dicha solicitud, la administración regional reclamaba que el Estado asumiera sus competencias y dotara a las oficinas administrativas de los recursos necesarios para tramitar las solicitudes de asilo de menores no acompañados, además de asegurar su integración en el sistema nacional de acogida de protección internacional.

Su acogida representa el 2% de la capacidad total de la Comunidad Autónoma

La Comunidad de Madrid aseguraba que el sistema autonómico estaba absorbiendo una carga atribuida por ley y por la Constitución al Estado. Por el momento, y según los datos presentados al tribunal, la administración de Ayuso tiene al menos a 50 menores no acompañados solicitantes de asilo bajo su tutela directa. Esta situación les ha impedido el acceso a los recursos y programas estatales. Asimismo, otros menores en proceso de expresar su voluntad de solicitar asilo enfrentan esperas de hasta un año, un tiempo equivalente al de los solicitantes formales.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha defendido que la protección de esos menores recae exclusivamente en la Comunidad Autónoma, según la jurisprudencia constitucional más reciente. Además, han marcado una diferencia con el caso canario, donde la sobrecarga del sistema de acogida provocó una medida similar del Supremo meses antes. Y es que, la acogida de los 50 menores tan solo suponen el 2% de la capacidad de acogida autonómica y no presentaban un riesgo de colapso.

No obstante, el Tribunal Supremo ha rechazado estos argumentos al considerar que tanto la ley nacional como la europea otorgan derechos específicos a estos menores, y que el Estado tiene el deber de asegurar su acceso al sistema nacional de acogida. Aun así, el tribunal ha remarcado la existencia de una “concurrencia competencial” que obliga a llevar una colaboración a sendas instituciones, con el propósito de priorizar el interés superior del menor migrante sin que la gravedad de la situación deba llegar al hacinamiento para ser reconocida judicialmente.

Ordena al Gobierno la adopción de medidas para hacerse cargo de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo (Fuente: Europa Press).

Las diferencias con el caso de Canarias

Este caso recuerda lo sucedido hace apenas unos meses en Canarias, cuando los tribunales dictaron que los menores migrantes no acompañados y solicitantes de protección internacional en la Comunidad Autónoma deberían ser integrados en el sistema estatal de acogida con la colaboración activa del Estado, ya que su inacción producía vulneraciones de derechos fundamentales. Esto ampliaba el amparo a los menores que hayan manifestado su voluntad de pedir asilo, aunque no hubiesen formalizado el trámite.

Asimismo, el tribunal concreta que, a pesar de que el número de menores en Madrid difiere del volumen registrado en las islas —cuyos recursos llegaron a albergar a miles de menores en situación de hacinamiento—, la dimensión cuantitativa no puede restringir la obligación de protección desde el momento en que el menor invoca su derecho a la protección internacional.

Por este motivo, la resolución del Supremo fuerza al Gobierno central a colaborar de manera inmediata y efectiva con la Comunidad de Madrid, para que estos menores disfruten de acceso directo a los programas y recursos estatales diseñados para ellos. Tras el plazo de 30 días fijado por la corte, el Ejecutivo nacional deberá remitir a la Sala un informe detallando su respuesta a dicha exigencia judicial.

Temas Relacionados

MenoresMigrantesInmigración EspañaIsabel Díaz AyusoComunidad de MadridJusticiaJuiciosTribunales EspañaTribunalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Que te rompan el corazón puede ser una de las mejores cosas que te pasen”

Una creadora de contenido reflexiona sobre el dolor emocional como motor de cambio y crecimiento personal

Silvia Severino, psicóloga: “Que te

La OCU alerta a los consumidores del sobreprecio de los huevos camperos pese al confinamiento de las gallinas por la gripe aviar

La organización ha trasladado al Ministerio de Agricultura la necesidad de revisar y modificar la normativa para asegurar que los compradores reciba información clara y veraz sobre el origen y las condiciones de producción

La OCU alerta a los

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 3 Super

La gripe empieza a ralentizarse y se acerca a su pico antes de las Navidades

Los médicos de urgencias alertan del aumento de hospitalizaciones

La gripe empieza a ralentizarse

Eduardo Casanova revela que padece VIH en un documental: “Rompo este silencio tan doloroso después de muchísimos años”

El actor y director de cine, conocido por su papel en la serie ‘Aída’, hablará de uno de los aspectos más desconocidos de su vida en proyecto por Atresmedia y Jordi Évole

Eduardo Casanova revela que padece
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Palma declara

El Ayuntamiento de Palma declara a Pedro Sánchez ‘persona non grata’ y reclama elecciones: Pontevedra ya hizo este nombramiento a Rajoy en 2016

Imputan al alcalde del PP en Jérica, Castelló, por acoso sexual a dos menores

El PP llama a Zapatero a declarar en el Senado por la ‘comisión Koldo’ tras su reunión con el directivo de Plus Ultra detenido

Marruecos frena a cientos de migrantes cerca de la valla de Ceuta: “Siempre hay más presión con condiciones atmosféricas adversas”

El juez Peinado acaba cediendo y archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por basarse en “meras suposiciones”

ECONOMÍA

La OCU alerta a los

La OCU alerta a los consumidores del sobreprecio de los huevos camperos pese al confinamiento de las gallinas por la gripe aviar

El BCE cumple el guion y mantiene el precio del dinero en el 2% tras estabilizar la inflación cerca de su objetivo

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 18 diciembre

Resultados ganadores del Super Once del 18 diciembre

DEPORTES

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora que sé que tengo un cáncer incurable quiero llegar a los Juegos de Los Ángeles”

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped

El Real Madrid certifica su victoria ante el Talavera en Copa del Rey pidiendo la hora en una noche envenenada

Samu López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz: de asistente de Ferrero a hombre de confianza del tenista murciano