Lina Heider, la niña prodigio que con 12 años estudia economía política en la universidad: Completó 12 cursos de la escuela en tan solo seis años

Lina Heider muestra una verdadera inteligencia con tan solo 12 años (Profimedia / Montaje Infobae).

Tras haber terminado toda la escuela en tan solo seis años, se convirtió en la graduada más joven de toda Alemania. La niña se llama Lina Heider y estudia la carrera de Economía Política en la Universidad de Bonn con tan solo 12 años. La joven admite que disfruta mucho de sus estudios y que la universidad “es mejor” que la escuela.

Es una de las mentes más brillantes de todo el país germano y su increíble formación académica le ha permitido saltarse todos los cursos a una velocidad pasmosa. Así consiguió completar la escuela hasta obtener el diploma de bachillerato con tan solo 11 años.

Cuenta con un coeficiente intelectual altísimo desde la infancia. Los padres se dieron cuenta cuando tenía solo dos años y ya contaba hasta 10. A los 11 años ya leía obras de una tremenda complejidad, como Fausto I y II, del dramaturgo y novelista alemán Goethe. La familia promovió esa lectura intensiva desde sus primeros años de vida. De hecho, ellos mismos cuentan que, con tan solo un año, ya quería que los padres le leyeran libros.

Intensa capacidad de aprendizaje y voraz afán de conocimiento

La niña es considerada superdotada, lo que significa que su coeficiente intelectual es superior a 130 puntos (30 puntos superior a la media, que oscila entre los 80 y 115). Y cuenta con una sed de conocimiento extremadamente intensa y voraz.

La escuela fue un paso muy rápido para ella: pasó directamente del primero al quinto grado. Se saltó el sexto y el séptimo para llegar al octavo, y completó décimo, undécimo y, finalmente, el duodécimo. En tan solo seis años superó los 12 cursos que completan la etapa estudiantil de los alemanes.

Ahora, su próximo objetivo académico es conseguir una licenciatura. Su adaptación en la Universidad Renana Federico-Guillermo está siendo rápida y positiva. Lina explicó a los medios locales que disfruta mucho de sus estudios: “Es divertido y mejor que la escuela”, dijo, haciendo referencia a que se aburría en su antiguo colegio. Estudiar con gente mucho mayor podría haber supuesto un problema, pero la vida social tampoco le está yendo mal, puesto que ya estaba acostumbrada y va a clase con dos amigas con las que se graduó.

Durante el siglo XX, la inteligencia se midió principalmente mediante el coeficiente intelectual (CI), obtenido a partir de pruebas estandarizadas como la Escala de Stanford-Binet o las Escalas de Wechsler.

Los planes de Lina Heider en el futuro

Lina también tiene planificado lo que quiere hacer en el futuro. Cuando termine la licenciatura, pretende pasar un tiempo en el extranjero. Además de la economía, lo que estudia ahora mismo, tiene intereses por otras asignaturas como biología, estudios alemanes, política y sociedad, y le gustaría formarse en todos. Aun así, su vida universitaria acaba de empezar y tiene todo el tiempo del mundo para decidir con tranquilidad a qué se quiere dedicar cuando sea adulta.

A la prodigio Lina Heider, la universidad le está resultando interesante. Puede organizarse con mucha más independencia, y el contenido es más difícil que el de la escuela. Además, la adaptación también le ha sido más sencilla gracias a que ya había cursado asignaturas universitarias como parte de un programa especial para estudiantes superdotados.