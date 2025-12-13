España tiene muchos ocupados con título superior pero con empleos de baja cualificación

Madrid, 13 dic (EFE).- España sigue registrando una elevada proporción de ocupados con títulos superiores pero con empleos de baja cualificación, especialmente en sectores clave como ciencia, tecnología, empresa y administración.

Existe una alta proporción de titulados superiores, el 47 % de los ocupados -tasa superior a la media de la UE- y una escasa oferta de empleo cualificado, del 36,4 % -una de las más bajas de Europa-, según señala el Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2025 que viene alertando de este problema en los últimos cursos.

El 35 % de los ocupados graduados superiores trabaja en empleos de menor cualificación que la adquirida, frente al 21,4 % de la media de la Unión Europea. Y esto afecta sobre todo a las mujeres.

España presenta un menor porcentaje de empleos de alta cualificación que la media de la UE en prácticamente todos los sectores, excepto en salud y enseñanza.

La mayor carencia se registra en las ocupaciones vinculadas a la ciencia, ingeniería y tecnologías de la información y comunicación, así como para los profesionales de empresa y administración, que son, precisamente, los campos con una menor proporción de ocupados graduados superiores trabajando en ellos, en comparativa europea.

En paralelo, la tasa de vacantes, que mide la proporción de puestos de trabajo disponibles pero no cubiertos sobre el total de empleos, ha alcanzado máximos en España y en la UE, señalando una creciente escasez de trabajadores.

Los expertos plantean la necesidad de implementar diversas medidas como prolongar la vida laboral, atraer talento extranjero, fomentar vocaciones STEM —las más demandadas por el mercado—, reforzar políticas activas de empleo (como la formación y el asesoramiento) y mejorar las condiciones laborales y salariales para hacer más atractivos estos puestos.

Además, el informe aboga por "facilitar la transición entre la Formación Profesional y la Universidad mediante un reconocimiento común de créditos o rediseñar los planes de estudio teniendo en cuenta el bagaje previo del alumnado".EFE