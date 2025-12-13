Espana agencias

España tiene muchos ocupados con título superior pero con empleos de baja cualificación

Guardar

Madrid, 13 dic (EFE).- España sigue registrando una elevada proporción de ocupados con títulos superiores pero con empleos de baja cualificación, especialmente en sectores clave como ciencia, tecnología, empresa y administración.

Existe una alta proporción de titulados superiores, el 47 % de los ocupados -tasa superior a la media de la UE- y una escasa oferta de empleo cualificado, del 36,4 % -una de las más bajas de Europa-, según señala el Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2025 que viene alertando de este problema en los últimos cursos.

El 35 % de los ocupados graduados superiores trabaja en empleos de menor cualificación que la adquirida, frente al 21,4 % de la media de la Unión Europea. Y esto afecta sobre todo a las mujeres.

España presenta un menor porcentaje de empleos de alta cualificación que la media de la UE en prácticamente todos los sectores, excepto en salud y enseñanza.

La mayor carencia se registra en las ocupaciones vinculadas a la ciencia, ingeniería y tecnologías de la información y comunicación, así como para los profesionales de empresa y administración, que son, precisamente, los campos con una menor proporción de ocupados graduados superiores trabajando en ellos, en comparativa europea.

En paralelo, la tasa de vacantes, que mide la proporción de puestos de trabajo disponibles pero no cubiertos sobre el total de empleos, ha alcanzado máximos en España y en la UE, señalando una creciente escasez de trabajadores.

Los expertos plantean la necesidad de implementar diversas medidas como prolongar la vida laboral, atraer talento extranjero, fomentar vocaciones STEM —las más demandadas por el mercado—, reforzar políticas activas de empleo (como la formación y el asesoramiento) y mejorar las condiciones laborales y salariales para hacer más atractivos estos puestos.

Además, el informe aboga por "facilitar la transición entre la Formación Profesional y la Universidad mediante un reconocimiento común de créditos o rediseñar los planes de estudio teniendo en cuenta el bagaje previo del alumnado".EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

Fuentes del caso consultadas por Europa Press confirmaron este jueves la operación de la UDEF vinculada a supuestas actividades ilícitas en una empresa del sector aeronáutico, mientras continúa la recopilación de pruebas para determinar posibles responsabilidades

La Policía registra la aerolínea

El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

Acusado en la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés niega cualquier nexo profesional con Koldo García, rehúsa responder preguntas en el Senado y subraya la transparencia de sus sociedades, según su testimonio

El empresario Juan Carlos Barrabés

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas

El tribunal de mayor rango desestima los recursos para liberar a los principales procesados en el caso sobre presuntas anomalías en la compra de material sanitario, avalando la decisión de mantener la prisión preventiva por riesgo de fuga y gravedad del caso

El Supremo envía a juicio

La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire

El juez Antonio Piña tomará en las próximas horas una decisión clave sobre la situación legal de los últimos arrestados en el caso, que investiga irregularidades en adjudicación de contratos estatales vinculadas a una firma bajo sospecha

La UCO realiza registros en

El Congreso abrirá mañana sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una exposición

Los visitantes podrán explorar por primera vez archivos originales y documentos nunca antes mostrados que narran la transformación institucional de España tras su integración europea, acceder a áreas emblemáticas y descubrir hitos desconocidos del Parlamento durante las Jornadas de Puertas Abiertas

El Congreso abrirá mañana sus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pesadilla antes de Navidad en

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

ECONOMÍA

Las familias españolas pagarán la

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

Elecciones Extremadura 2026: el PSOE centra sus propuestas económicas en el fomento de la industria y las ayudas a los trabajadores

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas