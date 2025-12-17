El empleo turístico se sitúa en 2,79 millones de afiliados en noviembre, tras aumentar un 2,7%

La suma de trabajadores autónomos en el ámbito de las agencias de viajes durante noviembre experimentó un repunte interanual del 2,4%, según señaló Turespaña en su más reciente balance sobre el sector. Esta subida, junto con el incremento del 0,4% de autónomos en hostelería, se produce en un contexto donde el empleo vinculado a actividades turísticas mostró avances en todos los segmentos analizados, alcanzando un total de 2.793.718 afiliados a la Seguridad Social en el onceavo mes del año. De acuerdo con la información publicada por Turespaña, esta cifra representa un crecimiento del 2,7% con respecto a noviembre del año anterior y confirma la continuidad de la tendencia alcista que caracteriza al sector.

El organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo informó que el turismo representa ya el 12,8% del empleo nacional, poniendo de manifiesto el peso que mantiene esta rama en el mercado laboral español. De acuerdo a los datos recopilados por Turespaña, el número absoluto de trabajadores vinculados a actividades turísticas creció en 73.582 personas en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que representa un avance proporcional al conjunto del empleo registrado en España en ese periodo.

La hostelería fue una de las ramas que concentró la mayor parte del aumento de afiliados, aportando 34.308 nuevos trabajadores a la estadística total. Dentro de esta rama, los servicios de alojamiento sumaron 10.389 trabajadores adicionales, mientras que los servicios de comidas y bebidas incorporaron 23.919 personas. Las agencias de viajes, por su parte, agregaron 1.193 afiliados, mientras que el conjunto de otras actividades relacionadas con el turismo registró un incremento de 38.081 trabajadores, detalló la información de Turespaña.

El organismo también analizó la calidad del empleo en el sector, tomando como variable la proporción de asalariados con respecto al total de afiliados. Durante el mes de noviembre, el segmento de asalariados alcanzó un 81,9% del total, lo que constituye un aumento interanual del 3,1%. Dentro del segmento asalariado, tanto las agencias de viajes y operadores turísticos como la hostelería mostraron avances. En el primer caso, se observó un crecimiento del 1,5%, mientras que la hostelería marcó un aumento del 2,3%. Desglosando esta última cifra, los servicios de alojamiento experimentaron un alza del 3,2% y los de comidas y bebidas sumaron un 2,1% más de asalariados que en noviembre del año pasado.

En el apartado del trabajo por cuenta propia, el informe de Turespaña indicó que representa el 18,1% del total de trabajadores relacionados con el turismo y que esta categoría experimentó un avance global del 0,9% respecto al año anterior. El análisis sectorial reflejó que el mayor incremento de autónomos en términos relativos se dio dentro de las agencias de viajes, con la subida ya mencionada del 2,4%. Por su parte, la hostelería registró una ligera variación positiva del 0,4%.

El informe también distinguió la evolución de la afiliación laboral según ramas de actividad. Según los datos de Turespaña, la hostelería y las agencias de viajes u operadores turísticos representan conjuntamente el 66,3% del empleo formal en el sector turístico. Ambas ramas acumularon, en conjunto, un incremento del 2% en tasa interanual, según reportó el organismo.

La distribución territorial del empleo turístico también quedó reflejada en las cifras de noviembre. Turespaña precisó que la suma de trabajadores en el sector de hostelería y agencias de viajes u operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas del país. Andalucía se situó a la cabeza del crecimiento absoluto, al aportar la mayor cantidad de nuevos empleos turísticos en números totales. Por su parte, la Comunidad Valenciana lideró el crecimiento relativo con un aumento del 4,3% en la afiliación dentro de estos segmentos, según publicó el organismo.

El análisis de Turespaña recoge que el avance del empleo turístico se presenta de manera sostenida tanto en su dimensión salarial como en el trabajo autónomo. El segmento asalariado superó el comportamiento medio del sector, mientras que los autónomos mantuvieron sus propias tasas de crecimiento. En término globales, la mejora del empleo turístico se mantuvo alineada con el crecimiento total de afiliaciones del país, ratificando la relevante participación del sector en el conjunto de la economía laboral española.

En síntesis, los datos de Turespaña ratifican que el turismo continúa sumando afiliados en las distintas ramas de actividad y que su peso dentro del sistema laboral español se mantiene en porcentajes elevados, reforzando tanto el volumen total de empleo generado como su distribución territorial y sectorial.