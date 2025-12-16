Europa detalla su compromiso militar con Ucrania: un “cuerpo multinacional” y un alto el fuego liderado por EEUU para garantizar la paz

Zelenski, Keir Starmer, Friedrich Merz y Emmanuel Macron (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Europa exige desde hace meses un papel más activo en una negociación de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este lunes, los principales líderes europeos se reunieron con Zelenski en unas conversaciones de alto nivel para acordar varios puntos de su labor en el alto el fuego, mostrando su apoyo para conseguir un acuerdo más beneficioso para los ucranianos de lo propuesto inicialmente por EEUU.

Uno de los principales acuerdos que Europa ha ofrecido a Ucrania es trabajar en su entrada en la Unión Europea (UE). Hace algo menos de una semana lanzaron un plan de 10 puntos que se centra en la lucha contra la corrupción. En esta nueva reunión, donde han participado los líderes de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia, Reino Unido, Portugal y la UE, ratificaron su apoyo a esta idea e impulsaron otras claves a través del acuerdo militar.

Según el comunicado lanzado por el gobierno alemán, los distintos apoyos militares van desde fijar un mínimo de militares ucranianos más alto a apoyar en el terreno con tropas europeas o crear un mecanismo de control del alto el fuego. A pesar de que Ucrania sigue sin se parte de la OTAN, Europa trata de extenderle las máximas cláusulas posibles de la Alianza.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido este jueves un plan de recuperación para su país, así como unanimidad para utilizar los activos rusos congelados en el proceso. En el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un fondo europeo. (Fuente: EBS / Zelenski / Europa Press)

Compromiso militar con Ucrania

En el primer punto del acuerdo, aseguran que las fuerzas armadas ucranianas deberían alcanzar un tamaño permanente de 800.000 efectivos durante tiempos de paz. Consideran que esto supone una “apuesta clara por la disuasión” y la protección del territorio frente a cualquier amenaza externa.

La iniciativa contempla la creación de un "cuerpo multinacional” para Ucrania encabezado por el bloque europeo, que contará con naciones participantes y la colaboración de EEUU. Esta unidad se encargará de impulsar la regeneración militar del país, defender el espacio aéreo y reforzar la seguridad marítima mediante operaciones activas.

Otra medida acordada incluye el despliegue de un mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego dirigido por autoridades estadounidenses con presencia internacional. El sistema busca advertir cualquier amenaza futura, rastrear violaciones, activar respuestas inmediatas y facilitar acciones de reducción de tensiones entre las partes involucradas.

Entre los compromisos aparece una “obligación jurídicamente vinculante” para “restaurar la paz” si fuese necesario. Esto puede incluir que Estados y organizaciones aliadas intervengan ante un ataque armado, utilizando herramientas militares, económicas y diplomáticas según la situación lo requiera.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

Entrada de Ucrania a la UE

La entrada de Ucrania a la UE es un proceso complejo y estratégico, especialmente en el contexto de la guerra con Rusia. Desde el inicio del conflicto, el presidente Zelenski ha impulsado la candidatura de Ucrania como Estado miembro, buscando respaldo político, financiero y militar. Este diciembre, la UE ha presentado un plan de 10 puntos para la adhesión de Ucrania, centrado principalmente en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.

Entre las reformas exigidas destacan la independencia judicial, la transparencia en la administración pública y la adopción de una estrategia anticorrupción, prevista para 2026. La Comisión Europea considera que la ampliación es una inversión geoestratégica que aumentaría la estabilidad y seguridad regional.