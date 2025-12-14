Mundo

El Reino Unido y la Unión Europea calificaron el marco de las negociaciones por la paz en Ucrania como un “momento crucial”

La conversación telefónica entre ambos mandatarios se desarrolló antes de una serie de reuniones multilaterales en Berlín, donde se abordarán temas clave como el fin de la invasión rusa y el futuro de la seguridad regional

Guardar
Starmer y Von der Leyen
Starmer y Von der Leyen calificaron como un "momento crucial" la situación actual sobre las negociaciones de paz (Europa Press)

El primer ministro británico, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvieron este sábado una comunicación telefónica en la que evaluaron el estado y la importancia decisiva de las negociaciones en torno al plan de paz para Ucrania.

Esta conversación tiene lugar en la antesala de nuevos contactos multilaterales que reunirán en Berlín a representantes de Estados Unidos, la UE y Ucrania, en un contexto que ambas partes describieron como un “momento crucial” para el futuro del país invadido por Rusia.

En el comunicado oficial, el gobierno de Londres enfatizó la coincidencia de Starmer y Von der Leyen sobre que Europa debe acompañar a Ucrania “el tiempo que sea necesario” para lograr una soluciónjusta y duradera” al conflicto.

Entre otros temas abordados, Starmer y Von der Leyen revisaron el avance de la UE hacia la congelación permanente de 210.000 millones de euros en activos rusos, indicador clave para la propuesta de financiar un “préstamo de reparación” a Ucrania, a la espera de la discusión sobre la medida en la próxima cumbre europea.

Ambos líderes analizaron el paquete de acuerdos alcanzado en la cumbre bilateral UE-Reino Unido en mayo, centrado en áreas como defensa, cooperación en seguridad, comercio y pesca, que serán determinantes en la definición del vínculo entre Londres y Bruselas en los próximos años.

El primer ministro británico Keir
El primer ministro británico Keir Starmer en una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas (Associated Press/Omar La Habana)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky confirmó que también participará en Berlín junto al canciller alemán Friedrich Merz y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, representante de Donald Trump, en una ronda que tendrá como eje principal la cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania.

En ese sentido, Zelensky remarcó la prioridad ucraniana de blindar el país contra una nueva agresión rusa: “Nuestra posición negociadora es fuerte porque mantenemos nuestras posiciones en el frente, con nuestra industria armamentística y con nuestra estabilidad interna”.

Por su parte, Merz advirtió este sábado que Vladimir Putin “no parará” con Ucrania y que, si consigue anexar el país, podría expandir su agresión más allá de sus fronteras. El canciller alemán trazó un paralelismo con 1938, recordando cómo la invasión de Hitler a la región de los Sudetes y la falta de resistencia tras la Conferencia de Múnich no detuvieron las siguientes ambiciones del régimen nazi. Según Merz, permitirle avances a Putin implicaría incentivar, y no frenar, sus próximos movimientos.

Desde 2022 lo sabemos: se trata de una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y contra Europa. Y si Ucrania cae, no se detendrá, del mismo modo que en 1938 los Sudetes no fue suficiente. Putin no se detiene. Y quien no lo crea, que analice con atención sus estrategias, sus documentos, sus discursos, sus apariciones”, afirmó Merz en el congreso de la Unión Socialcristiana (CSU) celebrado en Múnich.

El canciller alemán, Friedrich Merz
El canciller alemán, Friedrich Merz (der.), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asisten a una conferencia de prensa en Berlín (REUTERS/Liesa Johannssen)

La advertencia del canciller alemán coincide con la última declaración del secretario general de la OTAN, quien urgió el jueves pasado a los países miembros de la alianza a incrementar rápidamente su gasto en defensa y a reforzar la producción de armamento, advirtiendo que los aliados podrían convertirse en el próximo objetivo del Kremlin.

“Hoy estoy aquí para explicarles cuál es la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser muy claros sobre una amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia”, afirmó Mark Rutte durante su intervención en Berlín en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

El titular de la organización subrayó que los aliados deben mostrar “fuerza, confianza y firmeza” ante la amenaza rusa y advirtió contra la autocomplacencia: “Me temo que muchos se muestran discretamente complacientes, muchos no perciben la urgencia y creen que el tiempo está de nuestro lado, pero no es así. Es hora de actuar”, resaltó el jefe de la OTAN.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaKeir StarmerUrsula von der LeyenUcraniaGuerra Rusia UcraniaRusiaVolodimir ZelenskyFriedrich MerzAlemaniaReino Unido

Últimas Noticias

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos

Un grupo de hombres fue detenido tras una investigación que los vincula con la organización de un ataque con vehículo contra el evento público al que acuden miles de personas

Alemania frustró un presunto atentado

50 católicos franceses asesinados por los nazis fueron beatificados en la catedral de Notre Dame

El acto reunió a fieles y familiares, y estableció el 5 de mayo como día anual de conmemoración

50 católicos franceses asesinados por

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Un recorrido por las cimas más altas de cada continente revela disputas sobre qué picos integran la lista y expone la complejidad técnica, geográfica y climática que atrae a expedicionarios de todas partes

Las Siete Cumbres, el desafío

Crece la presión internacional sobre el régimen de Irán: la UE exigió la liberación de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

El bloque continental recordó el delicado estado de salud de la activista y del de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión

Crece la presión internacional sobre

Criaturas, rituales y regalos: las tradiciones más extrañas que transforman la Navidad en diferentes partes del mundo

Más allá de los clásicos árboles y villancicos que caracterizan a esta época de fiestas, existen figuras que asombran tanto a niños como adultos

Criaturas, rituales y regalos: las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 73 años

Un hombre de 73 años abusó sexualmente de sus tres hijas menores de edad y la Justicia lo condenó a 12 años de prisión

Quiénes son los hinchas de Estudiantes de La Plata que resultaron heridos por el choque de tres micros

Asesinaron a un adolescente de 15 años de una puñalada a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy

Resultados del Baloto y Revancha sábado 13 de diciembre: números ganadores del sorteo de HOY

Fiscal Camargo marca límites a la paz total y advierte posible captura de alias Calarcá

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Irán tacha de “piratería estatal” la incautación de un petrolero en el Caribe por EE.UU.

China Hoy: El socialismo con características distintivas de China: Un patrón para el refuerzo de la educación en América Latina

Canciller iraní acepta visitar Beirut después de que su par libanés rechazara invitación

Pekín mantendrá una trilateral con Tokio y Seúl en medio de la tensión por Taiwán

Jeannette Jara y José Antonio Kast: dos polos opuestos que chocan en el balotaje para llegar al Palacio de la Moneda en Chile

ENTRETENIMIENTO

Lily Collins: los problemas alimenticios

Lily Collins: los problemas alimenticios y una mala relación con su padre antes de ser la gran la estrella de “Emily en París”

“Togo”: la historia real del perro héroe de Alaska que inspiró una película

North West, la hija de Kim Kardashian, responde a las críticas por su piercing en el dedo a los 12 años

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping

Josh Hutcherson reveló que recién conoció el rechazo después del éxito de Los Juegos del Hambre