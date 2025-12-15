Mundo

Ucrania celebró los avances en las mesas de diálogo con Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz con Rusia

La delegación de Kiev y los enviados Washington han sostenido reuniones en Berlín para discutir un plan de alto el fuego, mientras se desmienten rumores sobre desacuerdos y se reconoce el compromiso de ambas partes

Ucrania celebró los avances en las mesas de diálogo con Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz con Rusia (Servicio de prensa presidencial ucraniano/REUTERS)

El jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, afirmó este lunes que las negociaciones entre su delegación y emisarios de Estados Unidos han sido “constructivas y productivas”, destacando avances reales con vistas a alcanzar un acuerdo antes de finalizar la jornada. A través de un mensaje en X, Umérov pidió que no se preste atención a los rumores y especulaciones anónimas que circulan en los medios en torno a este proceso y agradeció el esfuerzo de la delegación liderada por Steve Witkoff y Jared Kushner para buscar una solución duradera al conflicto, expresando especial reconocimiento al presidente Donald Trump y a su equipo.

Los representantes ucranianos, encabezados por el presidente Volodímir Zelensky, llevan a cabo desde el domingo reuniones en la Cancillería Federal en Berlín con los enviados estadounidenses, con el objetivo de avanzar en el plan de veinte puntos propuesto por Washington para un alto el fuego en el conflicto ruso-ucraniano. Según un mensaje de la Policía federal alemana en X, las conversaciones se encuentran en marcha tras la llegada de las distintas delegaciones.

El mensaje publicado por Rustem Umérov en X

El viceministro de Exteriores de Ucrania, Serguí Kislitsia, también utilizó su cuenta en X para desmentir las “conspiraciones difundidas en los medios” que sugerían una supuesta falta de alineamiento de Witkoff y Kushner con los intereses ucranianos. Kislitsia aseguró que, tras dos días compartiendo mesa con los negociadores estadounidenses, pudo constatar el alto nivel de comprensión y el compromiso de los representantes de Trump en la búsqueda de paz. Destacó además el esfuerzo invertido por la parte estadounidense y tildó de “injustas” las críticas a su postura.

Medios internacionales habían publicado que Witkoff y Kushner exigían al gobierno de Zelensky la retirada de las fuerzas ucranianas de la parte del Donbás aún bajo control de Kiev, una condición expuesta por Rusia para acceder a un acuerdo de paz, extremo que fue negado categóricamente por los negociadores ucranianos.

Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos mantienen reuniones en Berlín para discutir el plan de alto el fuego propuesto por Washington (Servicio de prensa presidencial ucraniano/REUTERS)

Durante las sesiones del domingo y lunes, confirmadas a medios como Susbline y Ukrinform por la delegación ucraniana, se analizaron en profundidad los puntos centrales del plan estadounidense y otras cuestiones económicas y diplomáticas. Witkoff señaló en X que se lograron progresos considerables y anticipó una nueva ronda de conversaciones.

La agenda de este lunes en Berlín incluyó también reuniones de Zelensky con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y encuentros con líderes europeos, como parte de los esfuerzos diplomáticos en el contexto de la cumbre que reúne a dirigentes de países de la Unión Europea y de la OTAN, así como altos funcionarios de instituciones comunitarias. La presencia de estas delegaciones provocó un refuerzo de la seguridad con el despliegue de 3.600 agentes federales y restricciones en el tráfico en el distrito gubernamental berlinés.

