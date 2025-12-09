Mundo

Francia confirmó que brindó apoyo de inteligencia y logística para frenar el intento de golpe en Benín

El respaldo se coordinó a través de ECOWAS, el organismo africano que intenta mantener el orden constitucional en la zona

Emmanuel Macron coordinó la asistencia
Emmanuel Macron coordinó la asistencia internacional para respaldar el gobierno de Patrice Talon (Reuters)

Francia reconoció haber brindado apoyo al gobierno de Benín para impedir un golpe de Estado que buscaba derrocar al presidente Patrice Talon e instaurar una junta militar.

El portavoz del Ministerio de Exteriores francés, Pascal Confavreux, detalló el martes que la colaboración parisina se centró en labores de inteligencia y observación, proporcionadas a pedido de las autoridades beninesas durante intercambios bilaterales.

Pascal Confavreux, portavoz del Ministerio
Pascal Confavreux, portavoz del Ministerio de Exteriores francés, confirmó el involucramiento de París en la crisis (Captura de video)

La intervención se produjo después de que un grupo de militares ingresara el domingo en la sede de la televisión estatal, anunciara el cese de Talon y la formación de un Comité Militar para la Refundación encabezado por el teniente coronel Pascal Tigri.

Tras el fracaso de la
Tras el fracaso de la intentona, Pascal Tigri permanecía prófugo, según informaron las autoridades (Captura de video)

El otro objetivo de ellos fue la residencia del general Bertin Bada, jefe del Estado Mayor militar del presidente, donde se produjeron enfrentamientos en los que falleció la esposa del general, aunque él pudo huir.

Los amotinados capturaron al general Abou Issa, máximo jefe del ejército, y al coronel Faizou Gomina, quienes fueron liberados el lunes por la mañana en la ciudad de Tchaourou, en el norte del país, según Reuters.

El jefe del Estado Mayor
El jefe del Estado Mayor del ejército de Benín, Abou Issa, fue tomado como rehén durante el fallido intento de golpe de Estado, pero resultó liberado junto al jefe del ejército, el coronel Faizou Gomina (Facebook)

Tras la rápida respuesta de las fuerzas leales al gobierno beninés, apoyadas internacionalmente, el presidente Talon aseguró que la situación estaba “totalmente bajo control”.

El presidente Patrice Talon fue
El presidente Patrice Talon fue el principal blanco de la insurrección militar frustrada (Reuters)

El presidente Emmanuel Macron coordinó de manera personal la respuesta internacional, dialogando con Talon y con líderes regionales, incluidos los mandatarios de Nigeria y Sierra Leona, nación que preside la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS).

Talon recibió respaldo directo de
Talon recibió respaldo directo de París ante la amenaza de insurrección militar (Reuters)

En paralelo, Benín pidió ayuda a Nigeria, cuyas fuerzas llevaron a cabo ataques militares en Cotonú y desplegaron efectivos para contrarrestar la intentona.

Nigeria desplegó efectivos militares en
Nigeria desplegó efectivos militares en territorio vecino para neutralizar la acción golpista (Reuters)

En este contexto, Francia mantuvo su protagonismo diplomático en una zona donde ha perdido influencia tras los sucesivos golpes en Malí, Burkina Faso y Níger, países de los que se retiró tras el desacierto en operaciones antiterroristas.

La agencia AFP indicó que la operación concluyó con la captura de una docena de implicados y la liberación de la totalidad de los rehenes. Autoridades militares de Benín confirmaron que Pascal Tigri continuaba prófugo el lunes.

El expresidente Thomas Boni Yayi, excluido de las próximas elecciones junto a su fuerza opositora, rechazó el golpe y calificó la acción como “sangrienta y vergonzosa”, defendiendo el traspaso de poder exclusivamente mediante “elecciones libres y transparentes”.

Thomas Boni Yayi, expresidente excluido
Thomas Boni Yayi, expresidente excluido de las próximas elecciones, repudió el intento subversivo (Captura de video)

El presidente Talon, empresario de 67 años del sector textil apodado ‘el rey del algodón’, gobierna Benín desde 2016 y reiteró que no buscará otro mandato, conforme a la Constitución.

El mandatario aseguró que no
El mandatario aseguró que no buscará un nuevo mandato presidencial en 2026 (Reuters)

Sin embargo, la continuidad democrática en el país es materia de debate, por la exclusión de opositores en el proceso electoral previsto para abril de 2026, con Romuald Wadagni, actual ministro de Finanzas, como posible sucesor del oficialismo.

Romuald Wadagni, actual ministro de
Romuald Wadagni, actual ministro de Finanzas, es uno de los posibles aspirantes de la oficialidad para 2026 (Europa Press)

Este intento de golpe en Benín se enmarca en la inestabilidad que afecta a África Occidental.

(Con información de Europa Press, AFP Y Reuters)

