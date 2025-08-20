Mundo

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

La cumbre virtual busca definir cómo blindar a Kiev frente a nuevas ofensivas rusas y dar forma a las garantías de seguridad prometidas tras las recientes reuniones de Donald Trump con Vladimir Putin y Volodímir Zelensky

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Banderas de
FOTO DE ARCHIVO: Banderas de los países miembros de la OTAN se ven en la sede de la Alianza en Bruselas, Bélgica, 26 de noviembre de 2019 (REUTERS/Francois Lenoir/Foto de archivo)

La OTAN se prepara para una cita decisiva. Este miércoles, los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de las 32 naciones aliadas celebrarán una videoconferencia con un doble propósito: revisar el curso de la guerra en Ucrania y evaluar el avance de los esfuerzos diplomáticos tras las recientes reuniones de alto nivel en Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, quien escribió en la red social X: “Moderaré una reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de las 32 naciones aliadas”.

El calendario diplomático que antecede a esta cita fue intenso. El viernes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió en Alaska con el líder ruso Vladimir Putin, en un cara a cara que buscó abrir canales de comunicación directa tras más de tres años de guerra. Tres días después, ya en Washington, Trump recibió en la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodímir Zelensky acompañado de un grupo de líderes europeos, con el objetivo de explorar un posible marco de negociación para la paz.

La discusión de fondo se centra en qué tipo de garantías pueden ofrecerse a Ucrania para impedir que Rusia vuelva a lanzar una ofensiva en caso de cese al fuego. Según reportó Reuters, Washington ha comenzado a estudiar fórmulas para respaldar a Kiev sin llegar a desplegar tropas estadounidenses en su territorio. “Trump descartó enviar tropas estadounidenses a Ucrania, pero sugirió que Washington podría proporcionar algún tipo de apoyo aéreo”, informó la agencia.

ARCHIVO - Soldados rusos montan
ARCHIVO - Soldados rusos montan guardia en un muelle en que dos embarcaciones navales ucranianas se encuentran atracadas, en Sebastopol, en la península de Crimea, el 5 de marzo de 2014 (AP Foto, Archivo)

La cuestión de las garantías se aceleró en los últimos días. Fuentes europeas citadas por la prensa aseguraron que Zelensky espera avances concretos en un plazo de diez días, un cronograma que pone presión sobre Bruselas y Washington. En palabras del presidente del Consejo Europeo, António Costa, se trata de otorgar a Ucrania “garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN”, una alusión al principio que estipula que un ataque contra un miembro de la Alianza equivale a un ataque contra todos. Convertir esa cláusula en una promesa real para un país aún ajeno a la Alianza sería un gesto inédito y arriesgado, pero también un poderoso mensaje de disuasión frente a Moscú.

Europa lleva meses trabajando en esa dirección. En marzo, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron encabezaron la creación de una “coalición de los dispuestos”, concebida para actuar como garante de seguridad en caso de que se firme un acuerdo. La iniciativa se formalizó en Londres y prevé tanto el envío de tropas como el establecimiento de mecanismos de supervisión internacional. En junio, durante la cumbre de la OTAN en La Haya, los aliados dieron otro paso al comprometerse —con la excepción de España— a elevar su gasto militar al cinco por ciento del PIB antes de 2035, incluyendo el financiamiento directo a la defensa ucraniana.

La arquitectura de seguridad también se apoya en estructuras ya creadas. En julio de 2024, la OTAN lanzó la misión Asistencia y Entrenamiento de Seguridad de la OTAN para Ucrania, con base en Wiesbaden, Alemania, destinada a coordinar la asistencia y el entrenamiento de las fuerzas ucranianas. La misión, bajo el mando del general Alexus Grynkewich, se ha convertido en la columna vertebral de la cooperación militar y su expansión figura en el temario de la reunión de este miércoles.

Soldados ucranianos de la unidad
Soldados ucranianos de la unidad de defensa aérea de la 59ª brigada disparan contra drones de ataque rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el domingo 10 de agosto de 2025 (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

El trasfondo geopolítico es aún más complejo. Moscú ha buscado aprovechar la fragmentación occidental y se ha apoyado en aliados estratégicos como China e Irán, cuyo respaldo económico y militar indirecto mantiene vivo el esfuerzo bélico. Beijing, que intenta proyectar una imagen de mediador neutral, ha suministrado tecnología de doble uso y capital a Rusia, mientras Teherán ha proveído drones y municiones. Ambas naciones se benefician del desgaste occidental y apuestan a un escenario en el que Ucrania quede debilitada o parcialmente sometida a la esfera de Moscú.

Frente a este panorama, la reunión de mañana no es meramente técnica. Lo que está en juego es si la OTAN logrará formular un esquema de seguridad capaz de blindar a Ucrania sin abrir una fractura entre Washington y sus aliados europeos. Para Zelensky, la cuestión es existencial: sin compromisos firmes, cualquier alto el fuego corre el riesgo de convertirse en una pausa antes de un nuevo ataque ruso. Para los europeos, es también una cuestión de supervivencia política, pues una Ucrania inestable en su frontera oriental se traduciría en un continente permanentemente vulnerable.

La presión recae ahora sobre Trump. Aunque sus gestos diplomáticos con Putin abren la puerta a una desescalada, sus palabras en Alaska y en Washington no terminan de despejar las dudas sobre la profundidad de su compromiso con Ucrania. “El presidente Trump no quiere una guerra interminable, pero tampoco quiere dejar a Ucrania sin defensas”, señaló un alto funcionario de la Casa Blanca. La fórmula de “apoyo aéreo limitado” genera interrogantes: ¿bastará como disuasión frente a un Kremlin acostumbrado a testear los límites occidentales?

Temas Relacionados

OTANGuerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaTrumpPutinZelensky

Últimas Noticias

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

El aumento de la temperatura del agua y la sobrepesca alteran las rutas alimenticias de estos animales en Florida. Qué dicen los estudios sobre el impacto de estas modificaciones en la salud de los océanos

Cómo el cambio climático y

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

La portavoz Karoline Leavitt dijo que avanzan los preparativos para un encuentro bilateral entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky

La Casa Blanca aseguró que

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

Las discusiones se centraron en la no interferencia en los asuntos internos sirios y abordar la vigilancia del cese el fuego en la región de mayoría drusa de Sueida, donde violencias intercomunitarias causaron más de 1.400 muertos

Diplomáticos de Israel y Siria

Choguel Kokalla Maiga, ex primer ministro de Malí, fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de malversación

El máximo tribunal del país ordenó su reclusión tras una serie de audiencias en las que también fueron imputados antiguos colaboradores, en un contexto de tensión política y presión sobre la oposición civil

Choguel Kokalla Maiga, ex primer

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Los negociadores europeos y estadounidenses aún no logran consensuar los términos que definan el alcance del pacto, pese a las presiones para concretarlo en las próximas semanas

La Unión Europea y Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sargento en retiro se encadenó

Sargento en retiro se encadenó frente a la sede del Ministerio de Defensa: “El Ejército me robó”

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Conoce el clima de este día en Barcelona

Testimonio de Ovidio Guzmán sobre Maduro hizo que se recordara a un capo colombiano que propició la caída de una dictadura

Atentado en Trujillo: Ministerio de Vivienda inició reparación de las 180 viviendas afectadas por la explosión

INFOBAE AMÉRICA
EEUU dice estar preparado para

EEUU dice estar preparado para usar "todos" sus recursos con el fin de frenar el narcotráfico de Venezuela

Iyana Martín: "Ha sido un año increíble, ni me podía imaginar lo que me ha pasado"

El Departamento de Justicia investiga si la Policía de Washington falsificó datos sobre delincuencia

EEUU dice estar preparado para usar "todos" sus recursos para frenar el narcotráfico de Venezuela

La Junta declara nivel de gravedad 2 en Vellilla (Palencia) por riesgo para la población

ENTRETENIMIENTO

El primer ganador de ‘The

El primer ganador de ‘The Biggest Loser’ reveló el lado oscuro de perder peso por dinero: “Nos explotaron”

La estrella de OnlyFans, Annie Knight, aseguró que se siente “más cerca” de su esposo tras haberse acostado con casi 600 hombres en 6 horas

Nuevos detalles sobre la misteriosa muerte del actor de ‘Lilo & Stich’ David Hekili Kenui Bell salen a la luz

Así celebró Madonna su cumpleaños número 67: “¡Un ritual verdaderamente sagrado!"

Todo lo que se sabe de ‘Scream 7′ el regreso del título icónico del cine de terror