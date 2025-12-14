España

Receta de rodaballo al horno: el pescado ideal como primer plato para la comida de Navidad

Un plato típico de la cocina vasca que está listo en una hora aportando elegancia y el toque de mar perfecto para la época navideña

El pescado perfecto de esta Navidad: rodaballo al horno.

El rodaballo al horno es uno de los grandes protagonistas de la cocina vasca, famoso por la delicadeza de su carne y su sabor marino profundo. Su textura firme y su suave aroma hacen que esta receta se encuentre en el repertorio de los platos más valorados por quienes buscan disfrutar de pescados nobles en celebraciones y fines de semana. Asar el rodaballo en horno realza sus jugos y permite apreciar todas sus virtudes con muy pocos ingredientes.

Se caracteriza por ser un pescado ideal para festividades como Navidad, ya que su presencia en la mesa aporta elegancia y asegura un resultado exquisito para compartir con la familia. Preparado al horno, luce como un plato principal sofisticado y fácil de adaptar a grandes reuniones, permitiendo disfrutar de una comida de calidad con el mínimo esfuerzo y máximo sabor.

En la tradición gastronómica de la costa vasca y el suroeste francés, el rodaballo al horno aparece en la carta de grandes restaurantes y en los hogares durante fiestas. Este pescado admite variantes como el clásico Rodaballo de Biarritz, acompañado de setas y salsa cremosa, o la inclusión de mariscos de lujo. Los vinos blancos estructurados, como un buen Chablis, son el maridaje perfecto para realzar este plato.

Receta de rodaballo al horno

El rodaballo al horno se prepara entero o en lomos, realzando su sabor mediante ingredientes sencillos: vino blanco, verduras aromáticas y, a menudo, algún toque de nata o mantequilla. La cocción al horno permite un resultado jugoso, donde la carne permanece tierna y se impregna de los aromas del acompañamiento. La técnica principal consiste en el escaldado previo con vino y verduras, seguido por un horneado suave y el glaseado de la salsa resultante.

Tiempo de preparación

  • Preparación previa: 20 minutos
  • Cocción en horno: 30 minutos
  • Reducción de la salsa y montaje: 15 minutos
  • Tiempo total estimado: 1 hora 5 minutos
Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Ingredientes

  1. 1 rodaballo grande (aprox. 1,5-2 kg)
  2. 200 gramos de champiñones
  3. 1 cebolla
  4. Perejil fresco
  5. 1 ramita de tomillo
  6. 50 gramos de mantequilla
  7. 200 ml de crema de leche
  8. Sal
  9. Zumo de 1/2 limón
  10. Pimienta blanca
  11. 250 ml de vino blanco seco (Chablis o similar)
  12. 1 bogavante (opcional, para lujo y guarnición)
  13. 3 trufas pequeñas (opcional)
  14. 1 limón para decorar
  15. Pan frito en porciones gruesas

Cómo hacer rodaballo al horno, paso a paso

  1. Limpiar el rodaballo, retirando escamas y vísceras.
  2. Disponer el rodaballo en una fuente profunda, añadir la mitad de los champiñones en láminas, cebolla muy picada y ramita de tomillo.
  3. Verter el vino blanco hasta cubrir parcialmente el pescado.
  4. Escaldar el rodaballo en horno a temperatura media (180°C) durante 20-25 minutos, regando con su propio jugo cada 5-10 minutos para que no se seque.
  5. Al finalizar la cocción, colar el jugo y reducirlo en un cazo hasta que quede glaseado.
  6. Fuera del fuego, montar la salsa añadiendo poco a poco mantequilla y crema de leche a la reducción, removiendo bien para emulsionar.
  7. Sazonar la salsa con sal, zumo de limón y pizca de pimienta blanca.
  8. Si se utiliza bogavante, hervirlo aparte en agua con sal, cortar en porciones y reservar.
  9. Colocar el rodaballo asado en una fuente de servir, verter por encima la salsa y agregar las trufas picadas y los champiñones restantes.
  10. En los laterales, poner los trozos de bogavante y el pan frito. Decorar con rodajas de limón.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación da para cuatro personas, acompañando cada porción con parte del pescado, salsa, champiñones y, si se desea, una porción de bogavante y pan frito.

El plato se puede servir
El plato se puede servir con una guarnición de verduras donde destacan los champiñones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Alto contenido en proteínas de calidad
  • Bajo en carbohidratos
  • Grasas: moderadas, provenientes principalmente del pescado y la mantequilla
  • Aproximadamente 350 kcal por porción
  • Fuente de vitamina D, B12, minerales como fósforo y yodo
  • Aporte de Omega-3

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El rodaballo al horno se puede guardar en refrigeración hasta 48 horas en recipiente hermético. Conviene separar la salsa en otro recipiente y calentar suavemente a baja temperatura antes de servir para evitar que se corte.

