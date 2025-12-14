España

Las cabinas de rayos UVA triplican el riesgo de desarrollar melanoma, según un estudio

El bronceado artificial provoca daños en el ADN y propicia la aparición de lesiones cancerígenas múltiples

Guardar
Una persona en una cabina
Una persona en una cabina de bronceado. (Adobestock)

Una investigación estadounidense ha revelado que el uso de cabinas de rayos UVA triplica el riesgo de melanoma, el cáncer de piel más agresivo y peligroso. El estudio, liderado por Northwestern Medicine y la Universidad de California, ha demostrado por primera vez cómo estos dispositivos llegan a causar daños en el ADN que se relacionan con el desarrollo de melanoma en casi toda la superficie de la piel.

El melanoma es el cáncer de piel más mortal: causa más de 55.000 muertes anuales en todo el mundo, de las que unas 1.000 suceden en España. A partir de la exposición a la luz solar, los melanocitos, células que producen el pigmento que da color a la piel, sufren daños que los transforman en células agresivas.

Pese a que la exposición a los rayos UVA se conoce como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, el mecanismo biológico preciso detrás de este peligro sigue sin estar claro. Este nuevo estudio demuestra “irrefutablemente” los peligros de las camas solares, que han visto un resurgir en los últimos años en EE.UU. Los resultados se han publicado en la revista Science Advances.

Un daño mayor que la luz solar

El doctor Pedram Gerami examina
El doctor Pedram Gerami examina la piel de una paciente superviviente de melanoma. (Northwestern Medicine)

Los investigadores, liderados por el doctor Pedram Gerami, analizaron los registros médicos de 32.315 pacientes atendidos en la clínica de dermatología de Northwestern University. De ellos, 7.474 reportaron haber utilizado camas solares, y 2.932 tenían un uso cuantificable. Al comparar este grupo con un conjunto de control de 2.925 personas sin antecedentes de bronceado artificial, los investigadores hallaron que la incidencia de melanoma en usuarios de camas solares fue de 5,1%, más del doble que en quienes nunca las usaron (2,1%). Además, se observó una relación directa entre la cantidad de sesiones y el riesgo: a mayor número de exposiciones, mayor probabilidad de enfermedad.

La investigación revela además que la radiación ultravioleta artificial no solo eleva la cantidad de mutaciones en las células de la piel, sino que también afecta zonas corporales que normalmente reciben poca exposición solar, lo que amplía el campo de riesgo para este tipo de cáncer. Así, los usuarios que utilizaron las camas de rayos desarrollaron melanomas en la zona lumbar, los glúteos o el tronco, normalmente protegidas del sol. Estos pacientes presentaban más lesiones con mayor frecuencia que el resto de participantes, un patrón que recuerda a los casos de melanoma familiar, donde existe una predisposición genética.

Episodio: Melanomas, ¿Cómo realizar el autoexamen de piel?

Para comprobar los resultados, el equipo realizó biopsias de piel normal en la espalda de 11 usuarios intensivos de camas solares (más de 50 sesiones) y las comparó con muestras de dos grupos de control: uno de alto riesgo, pero sin uso de camas solares, y otro representativo de la población general. Tras el análisis, descubrieron que los melanocitos de quienes usaban camas solares tenían el doble de mutaciones que los grupos de control. “Incluso en piel normal de pacientes que se broncean en interiores, en zonas sin lunares, encontramos cambios en el ADN que son mutaciones precursoras que predisponen al melanoma”, afirmó el doctor Gerami. “Esto nunca se había demostrado antes”, añadió.

Según cita el estudio, “la radiación de las camas solares induce melanoma al aumentar la carga mutacional de los melanocitos y al mutagenizar un campo más amplio de células que el que suele estar expuesto a la luz solar natural”. “Con la exposición al sol al aire libre, quizás el 20% de la piel sufre el mayor daño. En usuarios de camas solares, observamos esas mismas mutaciones peligrosas en casi toda la superficie de la piel”, puntualizó Gerami en un comunicado.

Por ello, el investigador insiste en la necesidad de desarrollar políticas que adviertan de los riesgos de las camas de rayos, con medidas similares a las adoptadas con el tabaco, que se vende con distintivos que notifican a los usuarios de su peligro. “Como mínimo, el bronceado artificial debería ser ilegal para menores de edad”, afirmó.

Temas Relacionados

MelanomaCáncerCáncer de pielEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian que serán padres de una niña: “La nueva incorporación a la familia si todo va bien”

La hija de Isabel Preysler ha anunciado que su cuarto bebé junto al tenista será una niña

Ana Boyer y Fernando Verdasco

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

Junto a la presunta ‘fontanera’ del PSOE, se encuentran como investigados Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández

¿Qué investiga la UCO en

Diciembre se encamina como el mes más violento por ataques de género: 5 mujeres asesinadas en menos de una semana

Los agresores son más violentos y en los últimos 10 años se ha observado que el 50% de los crímenes se han cometido con arma blanca

Diciembre se encamina como el

La costa mediterránea se está llenando de tortugas y no es una buena señal: el avance del cambio climático pone en riesgo a la especie

Las altas temperaturas hacen que nazcan más hembras, lo que limita el desarrollo natural del animal

La costa mediterránea se está

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

El informe destaca la aparición de una nueva generación y subraya que la transferencia de riqueza se está acelerando

Quiénes son los nuevos multimillonarios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué investiga la UCO en

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

ECONOMÍA

Quiénes son los nuevos multimillonarios

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Así es Paddy Pimblet, el

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”