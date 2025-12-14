Las cabinas de rayos UVA triplican el riesgo de desarrollar melanoma, según un estudio

Una persona en una cabina de bronceado. (Adobestock)

Una investigación estadounidense ha revelado que el uso de cabinas de rayos UVA triplica el riesgo de melanoma, el cáncer de piel más agresivo y peligroso. El estudio, liderado por Northwestern Medicine y la Universidad de California, ha demostrado por primera vez cómo estos dispositivos llegan a causar daños en el ADN que se relacionan con el desarrollo de melanoma en casi toda la superficie de la piel.

El melanoma es el cáncer de piel más mortal: causa más de 55.000 muertes anuales en todo el mundo, de las que unas 1.000 suceden en España. A partir de la exposición a la luz solar, los melanocitos, células que producen el pigmento que da color a la piel, sufren daños que los transforman en células agresivas.

Pese a que la exposición a los rayos UVA se conoce como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, el mecanismo biológico preciso detrás de este peligro sigue sin estar claro. Este nuevo estudio demuestra “irrefutablemente” los peligros de las camas solares, que han visto un resurgir en los últimos años en EE.UU. Los resultados se han publicado en la revista Science Advances.

Un daño mayor que la luz solar

El doctor Pedram Gerami examina la piel de una paciente superviviente de melanoma. (Northwestern Medicine)

Los investigadores, liderados por el doctor Pedram Gerami, analizaron los registros médicos de 32.315 pacientes atendidos en la clínica de dermatología de Northwestern University. De ellos, 7.474 reportaron haber utilizado camas solares, y 2.932 tenían un uso cuantificable. Al comparar este grupo con un conjunto de control de 2.925 personas sin antecedentes de bronceado artificial, los investigadores hallaron que la incidencia de melanoma en usuarios de camas solares fue de 5,1%, más del doble que en quienes nunca las usaron (2,1%). Además, se observó una relación directa entre la cantidad de sesiones y el riesgo: a mayor número de exposiciones, mayor probabilidad de enfermedad.

La investigación revela además que la radiación ultravioleta artificial no solo eleva la cantidad de mutaciones en las células de la piel, sino que también afecta zonas corporales que normalmente reciben poca exposición solar, lo que amplía el campo de riesgo para este tipo de cáncer. Así, los usuarios que utilizaron las camas de rayos desarrollaron melanomas en la zona lumbar, los glúteos o el tronco, normalmente protegidas del sol. Estos pacientes presentaban más lesiones con mayor frecuencia que el resto de participantes, un patrón que recuerda a los casos de melanoma familiar, donde existe una predisposición genética.

Episodio: Melanomas, ¿Cómo realizar el autoexamen de piel?

Para comprobar los resultados, el equipo realizó biopsias de piel normal en la espalda de 11 usuarios intensivos de camas solares (más de 50 sesiones) y las comparó con muestras de dos grupos de control: uno de alto riesgo, pero sin uso de camas solares, y otro representativo de la población general. Tras el análisis, descubrieron que los melanocitos de quienes usaban camas solares tenían el doble de mutaciones que los grupos de control. “Incluso en piel normal de pacientes que se broncean en interiores, en zonas sin lunares, encontramos cambios en el ADN que son mutaciones precursoras que predisponen al melanoma”, afirmó el doctor Gerami. “Esto nunca se había demostrado antes”, añadió.

Según cita el estudio, “la radiación de las camas solares induce melanoma al aumentar la carga mutacional de los melanocitos y al mutagenizar un campo más amplio de células que el que suele estar expuesto a la luz solar natural”. “Con la exposición al sol al aire libre, quizás el 20% de la piel sufre el mayor daño. En usuarios de camas solares, observamos esas mismas mutaciones peligrosas en casi toda la superficie de la piel”, puntualizó Gerami en un comunicado.

Por ello, el investigador insiste en la necesidad de desarrollar políticas que adviertan de los riesgos de las camas de rayos, con medidas similares a las adoptadas con el tabaco, que se vende con distintivos que notifican a los usuarios de su peligro. “Como mínimo, el bronceado artificial debería ser ilegal para menores de edad”, afirmó.