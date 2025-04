La dermatóloga Ana Molina advierte del peligro de los rayos UVA: “En los soláriums o centros de bronceado debería haber un cartel que dijera ‘Esto mata’”

Una persona en una cabina de bronceado. (Adobestock)

La dermatóloga Ana Molina, conocida por compartir consejos sobre el cuidado de la piel y la prevención de enfermedades cutáneas a través de su cuenta de TikTok (@dr.anamolina), ha lanzado una contundente advertencia sobre los riesgos del uso de cabinas de bronceado.

Para la médica, estos espacios deberían incluir advertencias explícitas sobre los peligros que representan para la salud, similares a las que se encuentran en las cajetillas de tabaco. “En las cajetillas de tabaco pone ‘esto mata’, yo digo que en las puertas de todos estos soláriums, centros de bronceado, cabinas de rayos UVA debería haber un cartel enorme que dijera ‘esto mata’”, dice.

En este sentido, Molina compara los efectos del bronceado con los daños que el tabaco causa en los pulmones. De hecho cuenta que la diferencia entre los pulmones de personas fumadoras y no fumadoras durante las autopsias. “Cuando hacíamos las autopsias en medicina, el pulmón de un fumador era negro, en cambio, cuando era una persona que no había fumado, el pulmón era rosa, saludable”, comenta. Según la especialista, esta misma lógica puede aplicarse a la piel: mientras que una piel sana y sin daños luce saludable, la exposición a los rayos UVA puede generar daños irreversibles.

La dermatóloga señala que el bronceado, aunque pueda parecer atractivo, dura solo unos días y deja consecuencias permanentes en la piel. “No normalicemos lo que pone en peligro nuestra salud. Infórmate, cuida tu piel y elige siempre tu bienestar primero”, añade y recuerda que la sobreexposición puede provocar “cáncer de piel, envejecimiento prematuro y daño irreversible”.

La cultura del bronceado

En su mensaje, Molina también critica los comentarios que promueven la búsqueda de un tono de piel más oscuro, como aquellos que señalan a las personas de piel clara con frases como “qué blanco estás, pareces un folio”. Según la dermatóloga, este tipo de comentarios refuerzan la idea de que el bronceado es deseable, sin considerar los riesgos asociados. “Imagínate que tú a una persona que no fuma, que tiene un pulmón rosita, supersaludable, le dijeras ‘uh, qué pulmón más rosa’. No, al revés, lo que no te gustaría es ver ese pulmón negro porque es que los pulmones se ponen negros”, recalca.

Las declaraciones de Ana Molina se suman a las advertencias de numerosos expertos en dermatología y salud pública que han señalado los peligros de la exposición a los rayos UVA, tanto naturales como artificiales. Según estudios previos, el uso de cabinas de bronceado está relacionado con un aumento significativo en el riesgo de desarrollar melanoma, un tipo de cáncer de piel. Además, la exposición repetida a estos rayos acelera el proceso de envejecimiento de la piel, provocando arrugas, manchas y pérdida de elasticidad.

El mensaje de Molina busca no solo informar, sino también cambiar la percepción cultural en torno al bronceado y promover hábitos más saludables. Su enfoque directo y comparaciones impactantes han captado la atención de miles de personas, generando una conversación necesaria sobre los riesgos asociados al bronceado artificial y la importancia de priorizar la salud sobre los estándares estéticos.