Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

“Creo que es un éxito evidente”, ha dicho el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas

Luis Planas, a la izquierda,
Luis Planas, a la izquierda, durante las jornadas de negociaciones. (Europa Press)

Los ministros de Pesca de la Unión Europea han alcanzado un pacto esta madrugada, tras unas duras jornadas de negociaciones, que permitirá a la flota del Mediterráneo mantener en 2026 el mismo tiempo de faena que el año anterior. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha calificado el acuerdo como un “buen resultado”, según ha contado en un vídeo tras la reunión, ya que permitirá que a la flota española en el Mediterráneo pueda pescar los mismos días que este año, 143, si sigue con las medidas compensatorias que estableció en los últimos meses, sin ninguna añadida. Esto permite respirar aliviado al sector español, que temía un recorte en los días de faena —Bruselas aspiraba a reducirlos hasta un 70%—, lo que, según la patronal de esta industria, habría causado millones en pérdidas y la reducción de miles de empleos.

Según ha detallado Luis Planas al término de la reunión, en unas declaraciones enviadas a la prensa, el tiempo de faena “ha sido la parte más difícil de la negociación”. La Comisión Europea pretendía fijar el mínimo en apenas 9,7 días por embarcación, lo que al final no ha ocurrido. “Creo que es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores que han hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y también de la sostenibilidad de todos los stocks a través de las medidas selectivas que fueron aplicadas el año pasado”, ha añadido el ministro.

De esta forma, la flota española elude la obligación de aplicar medidas adicionales más restrictivas y costosas como las que planteaba la propuesta inicial de la Comisión, calificada por Planas como “de otro planeta” y vista como “inasumible” por los países ribereños como Francia e Italia. El pacto mantiene el esquema de compensaciones que comenzó a aplicarse recientemente, exigido por la UE, avanzando que “únicamente con las vigentes desde el año pasado se podrán alcanzar estos 143 días”. De acuerdo con los datos expuestos por el Gobierno español, más de 550 buques han implementado sistemas de selectividad y casi 200 barcos cuentan con las llamadas puertas voladoras, lo que, según el sector, justificaría evitar una nueva batería de exigencias técnicas para acceder a un número suficiente de días de pesca.

Las negociaciones han enfrentado a países de la Unión Europea que se han enfocado más en la protección medioambiental de las aguas de la región —y para ello se instauró ese sistema de compensación— frente a los que tienen en la pesca un sector económico relevante.

“Un progreso en la conservación”

Además del Mediterráneo, la negociación abarcó el Atlántico, donde el sistema de cuotas se basa en volúmenes capturados. Por ejemplo, en especies como el lenguado, España consiguió rebajar la reducción del 28% propuesto inicialmente al 9% final, y la del abadejo del 26% al 18%.

El ministro Luis Planas advirtió sobre la importancia de que el esfuerzo realizado en materia de conservación no caiga en el olvido: “La Comisión no puede cometer el error de poner cada ejercicio el contador a cero”. También afirmó que el estado de los caladeros ha mejorado y que “los informes científicos indican que ha habido un progreso en la conservación de las especies pesqueras”.

La preocupación por los costes de adaptación y restricciones fue especialmente palpable en regiones como Castellón, donde los armadores sostienen que la inversión exigida —como la instalación de puertas voladoras, cifrada en torno a 60.000 euros por embarcación— solo ha sido posible para una parte limitada de la flota. El propio Luis Planas recalcó al inicio de la cumbre europea: “El tremendo esfuerzo realizado por la flota del Mediterráneo en los últimos años con la aplicación de medidas de selectividad y vedas es el mayor que se ha realizado en ningún caladero en la historia de la Política Pesquera Común”.

