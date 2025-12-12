Una mujer en estado grave tras ser presuntamente agredida por su expareja en Motril (Granada): ambos se habían denunciado por malos tratos

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)

El pasado fin de semana, una mujer de 38 años fue presuntamente agredida por su expareja en Motril (Granada), unos hechos por los que permanece hospitalizada en estado grave en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, donde permanece ingresada, según han explicado fuentes policiales a EFE.

El diario Ideal ha adelantado que, debido a las heridas, la mujer ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente para extirparle el bazo. Además, estaría pendiente de, al menos, otra operación.

El presunto agresor todavía no ha sido detenido, por lo que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para dar con su paradero.

Ambos se habían denunciado por presuntos malos tratos

La expareja, según han informado fuentes cercanas al caso a los citados medios, tenía continuas disputas desde hace un tiempo y ambos habían presentado denuncias cruzadas por violencia doméstica a mediados del mes de septiembre. Ante esta situación, a la mujer se le impuso una orden de alejamiento; sin embargo, pese a que esta le impedía acercarse a su expareja, fue incumplida en varias ocasiones, según relatan desde Ideal.

La presunta agresión que ha llevado a la víctima a ser hospitalizada e intervenida ocurrió hace unos días y, en un primer momento, ella informó de que sus heridas habían sido causadas por una caída. No obstante, acabó manifestando que se las había realizado su expareja, al que los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional continúan buscando, mientras se recopilan pruebas y testimonios para conocer las circunstancias de la pelea.

Cinco mujeres presuntamente asesinadas por sus parejas en diciembre

Este suceso, que todavía se está esclareciendo, ocurre en un mes marcado por la violencia machista. El pasado martes 9 de diciembre, una mujer de 57 años, que actualmente se encuentra estable y fuera de peligro, fue presuntamente apuñada por su pareja en la localidad onubense de Ayamonte.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada al Hospital Virgen de la Bella de Lepe. El hombre, que fue detenido poco después, habría intentado suicidarse lanzándose desde un tejado, por lo que también fue hospitalizado y puesto bajo custodia policial.

Junto a este suceso, cinco mujeres han sido presuntamente asesinadas a manos de sus parejas en lo que va de mes: en Alicante, en Torrijos (Toledo), en El Viso del Alcor (Sevilla), en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en Catarroja (Valencia). La última de ellas, de 48 años, estuvo tres días en la UCI a causa de las heridas sufridas.

Su presunto agresor había sido puesto en libertad con medidas cautelares por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca horas antes del fallecimiento de la víctima. Tras esto, se dictó una orden de detención por riesgo de fuga que fue efectuada por la Guardia Civil.

* Si lo necesitas, puedes llamar alteléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10

