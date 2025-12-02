España

Una mujer de 29 años es asesinada a puñaladas en Alicante: la Policía investiga un posible asesinato machista

La mujer podría ser la cuadragésimo segunda víctima mortal por violencia de género

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 29 años, cuyo cuerpo fue hallado este martes en una vivienda de la ciudad de Alicante. Junto a ella se encontró el cadáver de un hombre de 34 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. Fuentes policiales informaron a Europa Press que ambos cuerpos fueron localizados por un testigo que accedió al domicilio.

El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca, mientras que el hombre fue hallado ahorcado en el mismo lugar. Este hecho ha llevado a los investigadores a considerar el suceso como un posible caso de violencia machista, aunque las pesquisas continúan abiertas para esclarecer las causas exactas de los fallecimientos.

Agentes del Grupo de Homicidios y la Policía Científica permanecen en la vivienda para efectuar la inspección ocular, recabar indicios y avanzar en la reconstrucción de los hechos. La investigación se centra en la relación de pareja existente entre las víctimas. Además, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado que recopila información sobre este caso, dado el contexto en el que se han hallado los cuerpos. Por el momento, no se han facilitado más datos acerca de las circunstancias previas al suceso ni sobre posibles antecedentes relacionados.

Sede del 016.

El número total ascendería a los 1.337 casos desde 2003

Si se confirma este caso como asesinato machista, el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en lo que va del año ascendería a 42. A pesar de que es la cifra más baja desde que se comenzaron a contabilizar estos datos en 2003, de ratificarse, el número total ascendería a los 1.337 casos.

Cabe recordar que la última actualización de datos, realizada el día 1 de diciembre por el Ministerio de Igualdad, corresponde a la confirmación de una mujer de 45 años, que fue asesinada presuntamente por su expareja el 30 de noviembre. Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 se eleva a 41 y a 1.336 desde el año 2003. La cifra de personas menores que han quedado huérfanas por la muerte de sus madres en hechos de violencia de género alcanza las 22 en 2025 y 491 desde 2013.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, informa que el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es se encuentran operativos las 24 horas, todos los días. Asimismo, a través del 016 se puede solicitar información sobre recursos y derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico entre las 8 y las 22 horas, con atención en 53 idiomas y servicios adaptados para personas con discapacidad.

En situaciones de emergencia, está disponible el 112 y también se puede contactar con los teléfonos de urgencias de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). Cuando no sea posible realizar una llamada, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta con localización directa a la policía. Estos servicios están disponibles tanto para las víctimas como para cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de un caso de violencia de género. La implicación de la sociedad resulta fundamental en la detección y denuncia de estos hechos.

