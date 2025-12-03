Una mujer de 39 años es asesinada con un arma blanca en Torrijos (Toledo) y su agresor es trasladado al hospital

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial (GUARDIA CIVIL)

Una mujer de 39 años ha fallecido este miércoles, 3 de diciembre, tras ser agredida con arma blanca en el interior de una vivienda en la localidad de Torrijos (Toledo), según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. El presunto agresor, un hombre de 45 años, ha sido detenido en el lugar y posteriormente trasladado a una UVI móvil del Hospital General Universitario de Toledo con diversas heridas.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado a Europa Press que la muerte se produjo de forma violenta. Aunque no se ha podido confirmar el parentesco entre la víctima y el detenido, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según ha podido comprobar La SER, el hombre sería la expareja de la víctima. Asimismo, la emisora de radio ha podido saber que los hijos de la mujer habrían presenciado el suceso. En este momento, los menores están siendo atendidos por psicólogos, después de que los servicios de emergencia los solicitase.

Los hijos de la víctima presenciaron los hechos

El ataque ocurrió alrededor de las 13:10 en una vivienda situada en la calle Cirilo Montero. Al parecer, la víctima habría sufrido una primera herida en el abdomen, que le provocaría la muerte minutos más tarde. Debido al estado de la mujer y su agresor, al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y equipos médicos, incluyendo una ambulancia de soporte vital básico y la unidad de cuidados intensivos.

Además, el cuerpo policial no ha podido confirmar por el momento que se trate de un caso de violencia de género, aunque han asegurado para La SER que “hay indicios de criminalidad”. Tras ello, el caso ha pasado a manos de la Policía Judicial de Toledo.

La noticia ha llegado hasta el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien durante el acto de inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete), ha sostenido: “Una noticia trágica, un supuesto delito de violencia machista en Torrijos (...) digo supuesto porque habría que acreditarlo, pero me lo acaban de trasladar”. Por ello, el ministro ha hecho”un llamamiento a que no haya ningún discurso negacionista y que todos nos apoyemos”.

Los hechos han ocurrido menos de 24 horas después de que la Policía Nacional descubriera el martes a última hora de la tarde el cuerpo sin vida de una mujer de 29 años que habría sido asesinada por un hombre de 34. Según ha teorizado por el momento el cuerpo de investigación, la mujer presentaba heridas de arma blanca, mientras que el hombre fue hallado ahorcado en el mismo lugar.

Noticia en ampliación