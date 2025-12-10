España

Muere una mujer en Catarroja tras pasar tres días en la UCI por una presunta agresión de su pareja

El hombre había sido detenido, pero fue puesto en libertad con medidas cautelares horas antes del fallecimiento de la víctima

Guardar
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. (Guardia Civil/Europa Press)

En la madrugada del viernes al sábado de la semana pasado, una mujer de 43 años de Catarroja tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario tras una presunta agresión de su pareja. Tres días después del suceso, ocurrido en el domicilio, la víctima ha fallecido en la UCI a causa de las heridas sufridas, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a EFE.

La pareja de la mujer presuntamente asesinada, de 48 años, había sido detenido por la policía judicial de Alfafar, que se hizo cargo de la investigación. Sin embargo, quedó en libertad con medidas cautelares —orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima— este martes, tras pasar a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca, horas antes del fallecimiento de la víctima, que no se encontraba en el sistema VioGén.

Tras la llamada a emergencias 112, realizada por la propia pareja de la víctima, los servicios médicos constataron que las lesiones sufridas por la mujer de 43 años no se correspondían con el relato facilitado por el hombre, que había indicado que la víctima se había caído y golpeado la cabeza. Fue esta discrepancia lo que llevó a la Guardia Civil a su detención.

Otros cuatro asesinatos machistas este mes de diciembre

En lo que llegamos del mes de diciembre, otras cuatro mujeres han sido presuntamente asesinadas en España a manos de sus parejas. De confirmarse el caso de Catarroja como otro episodio de violencia machista, el número de víctimas ascendería a 46 en 2025 y a 1.341 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

El pasado 2 de diciembre, Oriana, de 29 años, fue hallada con heridas de arma blanca en su domicilio de Alicante. El cadáver de su pareja sentimental, de 34 años, se encontró ahorcado en el mismo lugar.

Un día después, el 3 de diciembre, Rossmery, de 39 años, también fue agredida con un arma blanca en el interior de su vivienda, en la localidad toledana de Torrijos. El presunto agresor, de 45 años, fue detenido y trasladado a una UVI móvil del Hospital General Universitario de Toledo con diversas heridas.

En la noche del sábado 6 de diciembre, un hombre fue detenido por la Guardia Civil tras encontrarse el cuerpo sin vida de una mujer en El Viso del Alcor (Sevilla). Los agentes se desplazaron a la vivienda por un aviso de incendio y encontraron el cadáver de Jennifer, de 30 años, con signos de violencia causados por un arma blanca.

Ayer, 9 de diciembre, los Mossos d’Esquadra informaron sobre la investigación de la muerte violenta de una mujer en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona): Sayuri, de 36 años, fue encontrada sin vida después de que los agentes recibiesen el aviso por una pelea en el interior de un domicilio. La pareja de la víctima, un hombre de 46 años, fue detenido cerca del lugar de los hechos.

* Si lo necesitas, puedes llamar alteléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10

*Con información de EFE

Temas Relacionados

Violencia de géneroViolencia machistaViolencia contra las mujeresValenciaCrímenesFeminicidiosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Isabel Pantoja llega a un acuerdo millonario con Netflix: dos producciones centradas en su vida, una docuserie y una serie de ficción

La tonadillera se reunió con el gigante estadounidense para vender la narrativa de su vida y poder saldar sus deudas con Hacienda

Isabel Pantoja llega a un

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

El 27% de las trabajadoras que solicitan reducción de jornada por cuidado de hijos sufre represalias, mientras que el 41% de los contratos temporales de mujeres embarazadas no se renueva

Siete de cada diez mujeres

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Con solo una silla puedes descubrir si tu corazón es más joven o más viejo que tu edad real”

Esta sencilla prueba revela la fuerza muscular de una persona, determinante para una buena salud cardiovascular

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Con solo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

La propuesta de identificar a los perros mediante su ADN para multar a los dueños que no recojan los excrementos abre una discusión en redes sociales

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional desmantela un

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo