Receta de khachapuri, el pan relleno de queso y huevo que es típico de Georgia

Khachapuri, el pan de queso georgiano (Adobe Stock)

Una barca de pan dorado, relleno de un sabroso queso fundente y un huevo con la yema cremosa para mojar. Si se te hace la boca agua con esta breve descripción, es tu señal para descubrir más sobre el khachapuri, un desconocido plato que llega desde las lejanas orillas del mar Negro y que promete convertirse en uno de tus favoritos.

Este sencillo plato en forma de pan es uno de los platos más famosos de la cocina georgiana, un pan esponjoso y humeante que tradicionalmente se cubre con queso, huevos y mantequilla. Este pan se moldea en diferentes formas y, dependiendo del procedimiento de horneado y de su tamaño, se puede consumir individualmente o compartir. Dos de las variedades más comunes son el Imeretian khachapuri, con forma circular, y el Adjaran khachapuri, la versión abierta en forma de barca cubierta con mantequilla y un huevo poco hecho por encima.

Es esta segunda versión la que cocinaremos hoy. Aunque con el tiempo se han incorporado al plato algunas variedades de queso nuevas, como la mozzarella o el feta, los ingredientes más usuales siguen siendo el queso tradicional georgiano Sulguni o el queso Imeretian. En caso de no contar con estos a mano, siempre podemos recurrir a los primeros para conseguir el equilibrio perfecto entre fundido y sabor.

Receta de khachapuri

La receta de khachapuri gira en torno a una masa suave y aireada, rellena generosamente de queso, y coronada en el centro con un huevo que se termina de cocinar en el horno. Al servir, se añade mantequilla, que junto al huevo y el queso fundido, forma una mezcla cremosa perfecta para mojar trozos del propio pan. Lo tradicional es servirlo inmediatamente y desgarrar un extremo para untar en el queso y el huevo, disfrutando de una explosión de texturas y sabor.

Tiempo de preparación

Preparación de la masa: 15 minutos (+ 1 hora de reposo)

Montaje y relleno: 15 minutos

Horneado: 15-18 minutos

Final: 3-4 minutos extra (para el huevo)

Tiempo total aproximado: 1 hora y 45 minutos

Ingredientes

500 gramos de harina de trigo (aproximadamente 4 tazas)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

7 gramos de levadura seca (1 sobre)

250 mililitros de leche tibia (1 taza)

2 cucharadas de yogur natural o kéfir (opcional)

2 cucharadas de aceite vegetal

400 gramos de queso sulguni o imeruli (mezcla de mozzarella y feta si no se consiguen)

2 o 3 huevos (uno por cada khachapuri)

2-3 cucharadas de mantequilla

Cómo hacer khachapuri, paso a paso

Disuelve la levadura y el azúcar en la leche tibia y deja que repose 10 minutos, hasta que comience a espumar. Mezcla la harina y la sal en un bol grande. Haz un hueco en el centro y añade la mezcla de levadura, el yogur (opcional) y el aceite. Amasa durante 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica. Si está muy pegajosa, agrega más harina poco a poco. Cubre la masa y deja reposar en lugar cálido durante 1 hora, hasta que doble su tamaño. Ralla o desmenuza el queso y mézclalo en un bol (usa una combinación de mozzarella y feta si no tienes queso georgiano). Precalienta el horno a 250 ºC y coloca la bandeja dentro para que esté bien caliente. Divide la masa en dos o tres partes, estírala en óvalos de unos 30 cm de largo. Coloca el queso en el centro, dejando los bordes libres. Enrolla los laterales hacia adentro y une los extremos para dar forma de “barca”. Coloca sobre papel de hornear y hornea 12-15 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso burbujee. Saca la bandeja, haz un hueco en el centro del queso y rompe un huevo en cada uno. Lleva de nuevo al horno 3-4 minutos, justo hasta que la clara esté cocida y la yema líquida. Añade una cucharada de mantequilla sobre cada khachapuri y sirve inmediatamente. Rompe los bordes de pan y sumérgelos en la mezcla cremosa del centro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para dos o tres khachapuris grandes, que pueden compartir entre cuatro y seis personas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 750 kcal

Grasas: 35 g

Proteínas: 27 g

Carbohidratos: 78 g

Azúcares: 4 g

Sodio: 1.000 mg

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El khachapuri se consume mejor recién horneado, pero puede refrigerarse en recipiente hermético durante 24 a 48 horas. Para recalentarlo, utiliza horno a 180 °C por 5-7 minutos hasta que esté caliente y el queso vuelva a fundirse. No se recomienda congelar porque la textura de la masa y el queso se resiente.