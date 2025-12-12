España

Receta de khachapuri, el pan relleno de queso y huevo que es típico de Georgia

Con su particular forma de barca y su relleno cremoso y fundente, este plato forma parte de la desconocida gastronomía georgiana y es muy fácil de replicar en casa

Guardar
Khachapuri, el pan de queso
Khachapuri, el pan de queso georgiano (Adobe Stock)

Una barca de pan dorado, relleno de un sabroso queso fundente y un huevo con la yema cremosa para mojar. Si se te hace la boca agua con esta breve descripción, es tu señal para descubrir más sobre el khachapuri, un desconocido plato que llega desde las lejanas orillas del mar Negro y que promete convertirse en uno de tus favoritos.

Este sencillo plato en forma de pan es uno de los platos más famosos de la cocina georgiana, un pan esponjoso y humeante que tradicionalmente se cubre con queso, huevos y mantequilla. Este pan se moldea en diferentes formas y, dependiendo del procedimiento de horneado y de su tamaño, se puede consumir individualmente o compartir. Dos de las variedades más comunes son el Imeretian khachapuri, con forma circular, y el Adjaran khachapuri, la versión abierta en forma de barca cubierta con mantequilla y un huevo poco hecho por encima.

Es esta segunda versión la que cocinaremos hoy. Aunque con el tiempo se han incorporado al plato algunas variedades de queso nuevas, como la mozzarella o el feta, los ingredientes más usuales siguen siendo el queso tradicional georgiano Sulguni o el queso Imeretian. En caso de no contar con estos a mano, siempre podemos recurrir a los primeros para conseguir el equilibrio perfecto entre fundido y sabor.

Receta de khachapuri

La receta de khachapuri gira en torno a una masa suave y aireada, rellena generosamente de queso, y coronada en el centro con un huevo que se termina de cocinar en el horno. Al servir, se añade mantequilla, que junto al huevo y el queso fundido, forma una mezcla cremosa perfecta para mojar trozos del propio pan. Lo tradicional es servirlo inmediatamente y desgarrar un extremo para untar en el queso y el huevo, disfrutando de una explosión de texturas y sabor.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 15 minutos (+ 1 hora de reposo)
  • Montaje y relleno: 15 minutos
  • Horneado: 15-18 minutos
  • Final: 3-4 minutos extra (para el huevo)

Tiempo total aproximado: 1 hora y 45 minutos

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo (aproximadamente 4 tazas)
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 7 gramos de levadura seca (1 sobre)
  • 250 mililitros de leche tibia (1 taza)
  • 2 cucharadas de yogur natural o kéfir (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 400 gramos de queso sulguni o imeruli (mezcla de mozzarella y feta si no se consiguen)
  • 2 o 3 huevos (uno por cada khachapuri)
  • 2-3 cucharadas de mantequilla

Cómo hacer khachapuri, paso a paso

  1. Disuelve la levadura y el azúcar en la leche tibia y deja que repose 10 minutos, hasta que comience a espumar.
  2. Mezcla la harina y la sal en un bol grande. Haz un hueco en el centro y añade la mezcla de levadura, el yogur (opcional) y el aceite.
  3. Amasa durante 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica. Si está muy pegajosa, agrega más harina poco a poco.
  4. Cubre la masa y deja reposar en lugar cálido durante 1 hora, hasta que doble su tamaño.
  5. Ralla o desmenuza el queso y mézclalo en un bol (usa una combinación de mozzarella y feta si no tienes queso georgiano).
  6. Precalienta el horno a 250 ºC y coloca la bandeja dentro para que esté bien caliente.
  7. Divide la masa en dos o tres partes, estírala en óvalos de unos 30 cm de largo.
  8. Coloca el queso en el centro, dejando los bordes libres. Enrolla los laterales hacia adentro y une los extremos para dar forma de “barca”.
  9. Coloca sobre papel de hornear y hornea 12-15 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso burbujee.
  10. Saca la bandeja, haz un hueco en el centro del queso y rompe un huevo en cada uno. Lleva de nuevo al horno 3-4 minutos, justo hasta que la clara esté cocida y la yema líquida.
  11. Añade una cucharada de mantequilla sobre cada khachapuri y sirve inmediatamente. Rompe los bordes de pan y sumérgelos en la mezcla cremosa del centro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para dos o tres khachapuris grandes, que pueden compartir entre cuatro y seis personas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 750 kcal
  • Grasas: 35 g
  • Proteínas: 27 g
  • Carbohidratos: 78 g
  • Azúcares: 4 g
  • Sodio: 1.000 mg
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El khachapuri se consume mejor recién horneado, pero puede refrigerarse en recipiente hermético durante 24 a 48 horas. Para recalentarlo, utiliza horno a 180 °C por 5-7 minutos hasta que esté caliente y el queso vuelva a fundirse. No se recomienda congelar porque la textura de la masa y el queso se resiente.

Temas Relacionados

Pan ArtesanalRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La opositora venezolana, Nobel de la Paz, reprochó la falta de respaldo institucional del Ejecutivo español

María Corina Machado critica al

Detenido un hombre de Linares (Jaén) por presuntamente abusar de una niña de 8 años a cambio de dinero y otros bienes para su madre, también detenida

Las autoridades en Jaén intervienen para proteger a una menor y a su hermana, de un años, tras descubrirse presuntos abusos y agresiones físicas en el entorno familiar contra la mayor: su madre y un vecino permanecen detenidos y sujetos a investigación judicial

Detenido un hombre de Linares

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

La jueza ha considerado que la declaración de Feijóo podría ser clave para esclarecer los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024

La jueza de la DANA

Este es el precio de la luz en España para este sábado

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Este es el precio de

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

La extenista y actual coordinadora del Mutua Madrid Open habla sin tapujos sobre la diferencia física entre hombres y mujeres

Garbiñe Muguruza y la “batalla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado critica al

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

Elecciones anticipadas en Aragón: Jorge Azcón convoca el 8 de febrero al no llegar a un acuerdo con Vox para los presupuestos

El PSOE mantiene la distancia con el PP en el último CIS: pierde un punto de diferencia tras el caso Salazar o la entrada en prisión de Ábalos

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este sábado

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo